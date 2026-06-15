عنصرية وكارهة للنساء.. روبرت دي نيرو يهاجم سياسات ترامب

في فعالية فنية أقيمت في نيويورك، قال الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو إنه لا يستطيع أن يحب الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، موجها انتقادات حادة لسياسات الإدارة الحالية.

وأضاف دي نيرو إن حب الوطن في الظروف الراهنة "بات يشبه زوجة معنّفة تقول إنها ما زالت تحب من يؤذيها"، في إشارة إلى ما وصفه بسياسات قاسية وغير إنسانية.

وأضاف: "لا أستطيع أن أحب دولة تشن حروبا حمقاء وغير إنسانية، وتقتل آلاف الأبرياء وتتسبب بمعاناة ملايين آخرين، أو دولة تحرم الناس من الرعاية الصحية وتستخدم الأموال لإثراء المقربين من السلطة".

كما اتهم الإدارة الأمريكية باتباع سياسات قمعية، قائلا إنه لا يستطيع أن يحب "بلدا تُتخذ فيه إجراءات عنيفة ضد المواطنين وتُفكك فيه العائلات"، واصفا القيادة السياسية بأنها "عنصرية وكارهة للنساء والأجانب".

كما أشار دي نيرو إلى أنه كان يحب الولايات المتحدة طوال حياته، مؤكدا أن البلاد وفرت له ولعائلته فرصا واسعة، وعبر عن رغبته في "أن يعود ليحب بلاده من جديد".

وكانت هذه التصريحات ضمن فعالية بعنوان "انهضوا وغنوا: حفل من أجل حرية التعبير"، شارك فيها عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أسماء بارزة في هوليوود.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلافات متكررة بين روبرت دي نيرو ودونالد ترامب، حيث دأب الممثل الأمريكي على انتقاد سياسات الرئيس الأمريكي علنا في أكثر من مناسبة، بينما رد ترامب عليه سابقا بهجوم لفظي واصفا إياه بأنه "مجنون" و"مضطرب" و"منخفض الذكاء".