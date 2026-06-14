في مسلسل ليجندز.. ماذا تكشف حرب المخدرات عن الدولة البريطانية؟

في زمن أصبحت فيه مسلسلات الجريمة والجاسوسية تتنافس على تقديم أبطال أكثر ذكاء وقوة واستثنائية، يأتي مسلسل "ليجندز" (Legends) على منصة نتفليكس ليقدم عملاء سريين لا يبدون أبطالا على الإطلاق.

المسلسل البريطاني الجديد، من تأليف نيل فورسيث وإخراج برادي هود وجوليان هولمز، حقق استقبالا نقديا لافتا منذ عرضه، إذ حصد نسبة 97% من تقييمات النقاد على موقع "روتن توميتوز" (Rotten Tomatoes)، إلى جانب تقييمات إيجابية قوية على "ميتاكريتيك" (Metacritic) وصلت إلى 76 نقطة. وقد ساهم في هذا النجاح طاقم تمثيلي يقوده توم بيرك، وستيف كوغان، وهايلي سكوايرز، وأمل أمين، وجاسمين بلاكبورو، في عمل يجمع بين التشويق النفسي والدراما الواقعية.

مواطنون عاديون في مهمة لا تناسب البشر العاديين

منذ الحلقة الأولى من مسلسل "ليجندز" يعلن العمل تمرده على الصورة التقليدية للجاسوس التي رسختها السينما لعقود، فلا وجود هنا لعميل يشبه جيمس بوند، ولا ضابط مخابرات يمتلك تدريبا استثنائيا أو أدوات تكنولوجية خارقة. على العكس تماما، تبدأ الحكاية بمجموعة من موظفي الجمارك البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة في قلب واحدة من أخطر العمليات السرية لمواجهة تجارة الهيروين في بريطانيا خلال التسعينيات.

بعد تصاعد الوفيات المرتبطة بالمخدرات وتحول الأزمة إلى قضية سياسية تضغط على حكومة مارغريت ثاتشر، يُكلَّف مدير التحقيقات أنغوس بليك (دوغلاس هودج) ورئيس العمليات دون كلارك (ستيف كوغان) بتشكيل وحدة سرية جديدة، لكن المفارقة أن الدولة لا تلجأ إلى نخبة من رجال الأمن أو القوات الخاصة، بل إلى موظفين مدنيين عاديين في إدارة الجمارك، يخضعون لتدريب سريع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع قبل إرسالهم إلى عالم الجريمة المنظمة.

هكذا يتعرف المشاهد إلى غاي (توم بيرك)، الموظف في أمن المطارات، وإلى كيت (هايلي سكوايرز) وبايلي (أمل أمين) وإيرين (جاسمين بلاكبورو)، الذين يتحولون بين ليلة وضحاها من موظفين حكوميين مجهولين إلى أشخاص مطالبين بإقناع أخطر العصابات بأنهم جزء من عالمها.

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يحول المسلسل نقص الخبرة هذا إلى مصدر رئيسي للتوتر، فحين يتسلل غاي إلى شبكة يقودها أبرز مهربي المخدرات لا يخشى المتفرج من قوة العصابات فحسب، بل من احتمال ارتكاب غاي خطأ بسيطا يكشف هويته الحقيقية. لا تبدو المخاطر ناتجة من عبقرية المجرمين فقط، إنما كذلك من حقيقة أن العملاء أنفسهم لا يزالون يتعلمون قواعد اللعبة أثناء لعبها.

حرب المخدرات كما حدثت فعلا.. لا كما تتخيلها السينما

تكمن خصوصية "ليجندز" في الطريقة التي يروي من خلالها قصته، حيث يتبنى نهجًا أكثر هدوءا وأقرب إلى التوثيق التاريخي منه إلى مسلسلات وأفلام المغامرات، وهو الخيار المتسق مع الفترة التي يستعيدها العمل. فالأحداث تدور في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة من عهد مارغريت ثاتشر التي تحاول إنهاء فترتها بانتصار قوي، خصوصًا خلال الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع.

وبالتالي، فالجريمة المنظمة هنا جزء من واقع اجتماعي واقتصادي معقد، تشكل نتيجة تحولات عميقة شهدتها بريطانيا آنذاك. فخلف عمليات التهريب تظهر آثار البطالة وتراجع الصناعات التقليدية، وهي العوامل التي ساهمت في ازدهار الاقتصاد غير الرسمي والشبكات الإجرامية في عدد من المدن البريطانية، وعلى رأسها ليفربول.

ينعكس هذا الفهم الواقعي على الشكل البصري للمسلسل، فالإخراج تجنب المبالغة في المؤثرات أو مشاهد الحركة، كما أن الأكشن أتى محدودا ومقتصدا إلى حد كبير. وحتى عندما تنفجر المواجهات نجدها مرتبطة بشكل أساسي بعواقبها المباشرة على الشخصيات، ويعتمد العمل بصورة أكبر على الإيقاع المتوتر والأداء التمثيلي، خصوصًا أداء توم بيرك وستيف كوغان.

يمنح كل ذلك المسلسل قدرًا كبيرًا من المصداقية ويضفي عليه اختلافًا واضحًا عن أعمال الجاسوسية التقليدية، لكنه حرمه في الوقت ذاته من الإثارة البصرية التي اعتادها جمهور هذا النوع.

هذه المفارقة تكشف طبيعة المشروع، فهو عمل لا يحول حرب المخدرات إلى أسطورة بطولية، مثلما شاهدنا في أعمال كـ"ناركوس" (Narcos) والصراع العنيف والجذاب بين مكافحة المخدرات من ناحية وبابلو إسكوبار وعصابته من ناحية أخرى. المسلسل هنا يقدم حرب العصابات كتجربة إنسانية وسياسية تعكس مرحلة مضطربة تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا.

لماذا لا تثق الدراما البريطانية في مؤسساتها؟

يقدم "ليجندز" مسارين متوازيين يؤديان إلى هدف واحد، وهو تجارة المخدرات. فبينما يقوم العملاء بهذه العملية وهم يحملون أرواحهم على أكفهم حرفيًا لإنهاء هذا الوباء الذي يضرب في البلاد، هناك هدف آخر أو مسار آخر يتمثل في طموحات القيادات السياسية خلف هذه العملية، والسياق السياسي الذي أنتج هذه الحرب أصلا.

فالوقت الذي تدور فيه أحداث المسلسل محوري، وهو المرتبط بإرث مارغريت ثاتشر المثير للجدل، وفي هذا المناخ تبدو الحملة على المخدرات داخل المسلسل جزءًا من مشهد سياسي واسع، لا مجرد استجابة أمنية محايدة لمشكلة جنائية.

تشكل هذه النظرة سمة بارزة في عدد من أعمال الجريمة والإثارة البريطانية المعاصرة. ففي "سجل إجرامي" (Criminal Record) يتمحور الموسم الأول الذي عُرض في عام 2024 حول العنصرية المؤسسية داخل أجهزة الدولة، وكيف يمكن لمنظومة كاملة أن تتواطأ بصورة مباشرة وغير مباشرة ضد المواطنين من أصول أفريقية.

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أما "داون سيمتري رود" (Down Cemetery Road) الذي عرض في عام 2025، فينطلق من لغز جنائي يقود المتفرج إلى شبكة من الأسرار المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والدولة، وفيه يصبح إخفاء الحقيقة أكثر أهمية لدى أصحاب القرار من محاسبة المسؤولين عنها.

تجمع هذه الأعمال الثلاثة الواقعية والخلفيات السياسية، والأهم الجرأة في مساءلة السلطة نفسها. فالدولة تظهر كمؤسسة تضم أفرادا ذوي مصالح وأخطاء وتناقضات، وتطرح هذه الأعمال أسئلة محرجة حول دوافع السلطة والنتائج التي تترتب على قراراتها.

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