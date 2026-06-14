شغف عمره 40 عاما ينتهي بحادث مروع.. تفاصيل الساعات الحرجة للفنان محمد مرزبان

تعرض الفنان المصري محمد مرزبان لحادث مروري مروع أثناء قيادته دراجته النارية على طريق مصر–الإسماعيلية بالقرب من مفارق سرابيوم التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان الفنان، البالغ من العمر 60 عاما، يستقل دراجته النارية حين اصطدمت به سيارة مسرعة أدت إلى تحطم دراجته وإصابته إصابات خطرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله إلى أحد مستشفيات مدينة الإسماعيلية.

غيبوبة وإصابات خطيرة

يخضع مرزبان لمتابعة طبية دقيقة داخل وحدة العناية المركزة، وسط محاولات من الأطباء لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة نتيجة شدة الإصابات.

وكشفت الفحوصات الأولية عن اشتباه في كسور بالعمود الفقري والفقرات العنقية، إلى جانب نزيف في المخ وإصابات داخلية أخرى، وهو ما دفع الفريق الطبي إلى إبقائه تحت الرعاية المكثفة ومتابعة تطورات حالته لحظة بلحظة.

وبحسب مواقع محلية، طالبت زوجته بنقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة لاستكمال علاجه، كما تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لبحث إمكان تقديم الدعم. غير أن الأطباء أكدوا أن وضعه الصحي لا يسمح بالنقل حاليا، محذرين من أن أي تحرك في هذه المرحلة قد يعرض حياته لمضاعفات خطيرة.

ضبط قائد السيارة المتورطة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من تحديد السيارة المتورطة في الحادث وضبط قائدها، وذلك عقب جهود بحث وتحريات لتتبع مسار المركبة والوصول إلى المتهم.

وشملت الجهود فحص عدد من المسارات والطرق المؤدية إلى موقع الحادث والاستعانة بالوسائل الفنية اللازمة، قبل التوصل إلى السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

40 عاما من شغف الدراجات النارية

وكان محمد مرزبان قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن شغفه بالدراجات النارية، موضحا أن علاقته بها بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي واستمرت أكثر من أربعة عقود.

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وأشار إلى أن أسرته عارضت في البداية فكرة امتلاكه دراجة نارية خوفا من حوادث الطرق، لكنه تمسك بهذه الهواية التي رافقته إلى جوار مسيرته الفنية لسنوات طويلة.

مسيرة فنية وأعمال بارزة

انطلقت مسيرة مرزبان الفنية في تسعينيات القرن الماضي، وشارك خلال مشواره في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، مقدما شخصيات متنوعة عرفه بها الجمهور.

ومن أبرز أعماله السينمائية "كشف المستور" و"البلياتشو"، إلى جانب مسلسلات "أين قلبي" و"ضد التيار" و"اسم مؤقت"، كما شارك في العديد من الأعمال التي جمعته بنجوم الدراما والسينما المصرية.

ويشارك محمد مرزبان حاليا في مسلسل "ورد على فل وياسمين" المعروض عبر منصة "شاهد"، إلى جانب صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب وسلوى محمد علي وميمي جمال، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبد التواب.