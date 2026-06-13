باتمان يعود في شتاء غوثام.. لماذا لا يشيخ بطل لا يملك أي قوة خارقة؟

تحت برد لندن وأجواء الشتاء الاصطناعي التي يعيد فريق الإنتاج صناعتها داخل مواقع التصوير، عاد الممثل البريطاني روبرت باتينسون هذا الشهر إلى ارتداء قناع الخفاش استعدادا لفيلم "باتمان 2" (The Batman Part II)، المقرر عرضه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2027، بينما تدور الكاميرات حاليا في مواقع عدة بالمملكة المتحدة.

ومع انطلاق التصوير، كشف المخرج مات ريفز عن أولى ملامح الجزء الجديد، مؤكدا أن الأحداث ستدور في شتاء غوثام، بعد أن شارك صورة خلف الكواليس لسيارة باتمان وهي تشق طريقها في الثلج، في إشارة إلى مدينة لا تزال تتعافى من الفيضانات والخراب السياسي في نهاية الفيلم الأول.

وفي الوقت نفسه، يتسع عالم السلسلة مع انضمام أسماء جديدة إلى طاقم التمثيل، من بينها سكارليت جوهانسون وسيباستيان ستان وبرايان تايري هنري وسيباستيان كوخ وتشارلز دانس، إلى جانب عودة روبرت باتينسون وكولن فاريل وجيفري رايت وآندي سيركيس وغيرهم.

"باتمان".. عالم يتسع وشخصية لا تهرم

تقرير لمجلة "إيل" الأمريكية يوضح أن ريفز أعلن تباعا عن المنضمين الجدد عبر منصة "إكس"، بينما تشير مصادر في هوليود مثل "ذا هوليود ريبورتر" و"ديدلاين" إلى أن سيباستيان ستان مرشح بقوة لتجسيد شخصية المدعي العام هارفي دينت، وأن سكارليت جوهانسون مرجح أن تؤدي دور زوجته غيلدا، في حين تتردد أنباء عن إسناد دور والد دينت إلى تشارلز دانس، بينما لا تزال أدوار برايان تايري هنري وسيباستيان كوخ طي الكتمان.

بالتوازي، يعود كولن فاريل إلى دور أوز كوب أو "البطريق"، وإن كان حضوره في الفيلم الثاني أقل محورية من السابق بعد حصول الشخصية على مساحة واسعة في مسلسل "البطريق" (The Penguin) الذي استكشف صعود عالم الجريمة في غوثام ورسخ فكرة بناء "ملحمة جريمة" كما يسميها ريفز، تمتد بين السينما والدراما التلفزيونية، وتُمهّد دراميا لأحداث الجزء الجديد، كما أشارت مجلة "إنترتينمنت ويكلي" في قراءة لخاتمة المسلسل.

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ورغم تكتم ريفز على تفاصيل الحبكة، فإنه لمح في مقابلات سابقة إلى أن الخصم الرئيسي في "باتمان 2" سيكون شخصية "لم تُقدَّم حقا من قبل في أي فيلم"، في إشارة إلى رغبة في الابتعاد عن الأشرار الكلاسيكيين المكررين، والبحث عن طبقة جديدة من التوتر النفسي والسياسي في عالم غوثام.

من طفل يتيم إلى أسطورة سينمائية

منذ ظهوره الأول في صفحات القصص المصورة عام 1939 في مجلة "ديتكتيف كوميكس" على يد بوب كين وبيل فينغر، ظل جوهر باتمان بسيطا وواضحا: طفل ثري، يشهد في طفولته مقتل والديه في زقاق مظلم من أزقة غوثام، فيحول الصدمة والخوف إلى مشروع حياة لمحاربة الجريمة.

على خلاف سوبرمان ووندر وومان، لا يمتلك باتمان أي قدرات خارقة؛ إنه إنسان عادي يدفعه الحزن والذنب والإرادة إلى اختراع قناع الخفاش وأدواته. هذه البساطة هي التي ميزته عن كثير من أبطال الكوميكس، وسمحت بإعادة تفسيره مع كل جيل دون فقدان اللبنة الأساسية: إنسان يحاول استخدام أعمق جراحه سلاحا ضد الظلام.

على الشاشة، عرف الجمهور باتمان لأول مرة من خلال فيلم 1966 المقتبس من مسلسل آدم ويست، بنبرة ملونة وخفيفة أقرب إلى الكوميديا العائلية. ثم جاء تيم برتون عام 1989 بفيلم "باتمان" (Batman) بطولة مايكل كيتون وجاك نيكلسون، محولا غوثام إلى مدينة قوطية غارقة في الظلام والفساد، وممهدا الطريق لتعامل هوليود مع أفلام الكوميكس بوصفها مشروعات جماهيرية ضخمة.

لاحقا، ومع "عودة باتمان" (Batman Returns) ثم أفلام جويل شوماخر "باتمان للأبد" (Batman Forever) و"باتمان وروبين" (Batman & Robin)، تذبذبت نبرة الشخصية بين القتامة والاستعراض، قبل أن تنهال الانتقادات على "باتمان وروبين" عام 1997، ويُجمّد المشروع السينمائي لسنوات.

العودة الحاسمة جاءت مع ثلاثية كريستوفر نولان، التي بدأت بـ"باتمان يبدأ" (Batman Begins) عام 2005، ثم "فارس الظلام" (The Dark Knight) عام 2008 الذي تجاوزت إيراداته مليار دولار، مقدما واحدا من أشهر أشرار السينما عبر أداء هيث ليدجر لشخصية الجوكر. لم يغير نولان صورة باتمان وحده، بل أعاد تعريف أفلام الأبطال الخارقين نفسها، بوصفها أفلاما عن الإرهاب والفوضى والعدالة بقدر ما هي عن الأزياء والاشتباكات.

في العقد التالي، قدم بن أفليك نسخة أكبر سنا وأكثر عنفا من باتمان ضمن عالم دي سي السينمائي الموسع، لكن التباين النقدي حول تلك الأفلام حال دون تكرار الإجماع الذي حظيت به ثلاثية نولان. ثم جاء مات ريفز عام 2022 بفيلم "باتمان" (The Batman)، محققا أكثر من 770 مليون دولار عالميا، ومعيدا التركيز على الجانب البوليسي والتحقيقي للشخصية، في مدينة تبدو أكثر إنهاكا بالفساد والعنف من أي وقت مضى.

لماذا يواصل باتمان العودة؟

اليوم، ومع دخول "باتمان 2" مرحلة التصوير في أجواء شتوية قاتمة، يبدو أن ريفز يضاعف رهانه على تقديم "ملحمة جريمة" لا تعتمد على تقاطعها مع عالم دي سي السينمائي الجديد الذي يشرف عليه جيمس غان، بقدر ما تعتمد على بناء غوثام بوصفها عالما قائما بذاته، يعيش فيه باتمان والبطريق وربما هارفي دينت وشخصيات أخرى في شبكة من التحالفات والعداوات.

لكن خلف كل هذه التفاصيل الإنتاجية، يبقى سر بقاء باتمان بسيطا: الشخصية لم تنجح لأنها ترتدي قناع خفاش أنيق، بل لأنها تمثل فكرة إنسانية دائمة؛ شخص يحاول أن يحول خوفه الأول وجرحه الأعمق إلى قوة، ويخوض معركته مع الظلام مرة بعد أخرى، جيلا بعد جيل، في مدينة تشبه مدننا أكثر مما نحب أن نعترف به.