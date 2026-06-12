مفارقة "سادة الكون".. لماذا خذل جيل تيك توك البطل الخارق "هي مان"؟

رغم حصوله على تقييمات إيجابية من الجمهور والنقاد، افتتح فيلم "سادة الكون" (Masters of the Universe) عروضه بإيرادات دون التوقعات، في إشارة جديدة إلى صعوبة إعادة تدوير امتيازات الثمانينيات لجذب أجيال جديدة في زمن المنصات و"تيك توك".

حقق الفيلم نحو 54 مليون دولار عالميا في عطلة الافتتاح الأولى (29.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية ونحو 25 مليونا من 86 سوقا خارجية)، بينما تقترب ميزانية إنتاجه من 200 مليون دولار من دون احتساب التسويق، مما يضعه تحت ضغط تجاري واضح ويثير التساؤلات حول قدرته على تعويض تكاليفه.

رعب ساخر يلتهم "سادة الكون"

يتضح مأزق الفيلم أكثر عند النظر إلى منافسيه في شباك التذاكر. فقد تصدر فيلم الرعب الكوميدي "سكيري موفي" (Scary Movie) إيرادات دور العرض الأمريكية محققا 55 مليون دولار محليا وأكثر من 105 ملايين دولار عالميا في أفضل افتتاحية في تاريخ السلسلة الممتدة منذ 25 عاما، مع ميزانية أقل بكثير من "سادة الكون".

في الخلفية، تواصل أفلام الرعب فرض نفسها على السوق، إذ يضيف "باك رومز" (Backrooms) ملايين جديدة في أسبوعه الثاني ليتجاوز حاجز 200 مليون دولار عالميا، بينما يقترب فيلم "هوس" (Obsession) من الرقم نفسه في أسبوعه الرابع مع تراجع طفيف في الإقبال، رغم كلفته المحدودة مقارنة بالفيلم الملحمي الجديد.

بهذه الصورة، يبدو أن السوق العالمي يكافئ حاليا الرعب منخفض الكلفة الموجه مباشرة إلى جمهور المراهقين والشباب، أكثر مما يكافئ فانتازيا كلاسيكية ضخمة تعود جذورها إلى ألعاب الثمانينيات.

فجوة أجيال بعد "باربي"

تظهر البيانات الديموغرافية أن الرجال شكلوا نحو ثلثي جمهور "سادة الكون" في عطلة الافتتاح، وأن ما يقرب من 40% من الحضور تجاوزوا 45 عاما. أي أن الفيلم اعتمد أساسا على "نوستالجيا" جيل الثمانينيات الذي نشأ مع شخصية "هي مان"، من دون أن ينجح بالقدر نفسه في جذب الأجيال الأصغر.

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تتضاعف حساسية هذا الإخفاق لسببين:

أولا، أن الفيلم يمثل ثاني محاولة سينمائية كبرى لشركة "ماتيل" بعد النجاح الملياري لفيلم "باربي" عام 2023، الذي أثبت أن لعبة قديمة يمكن أن تتحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية إذا أُعيد تقديمها بلغة جيل جديد.

ثانيا، أن "سادة الكون" كان يفترض أن يكون اختبارا مبكرا لقدرة "هي مان" على الانتقال من عالم الألعاب والرسوم المتحركة إلى امتياز سينمائي طويل النفس.

حتى الآن، تبدو الرسالة واضحة: جمهور "هي مان" الأصلي حضر، لكن جمهور "تيك توك" لم ينضم بالزخم الكافي.

عودة متأخرة إلى "إيتيرنيا"

يعود الفيلم الجديد بعالم "إيتيرنيا" إلى الشاشة من خلال إنتاج مشترك بين "أمازون إم جي إم" و"ماتيل فيلمز"، معتمدا على سلسلة الألعاب والمسلسل الكرتوني الشهير الذي انطلق عام 1983.

تدور الأحداث حول الأمير آدم الذي يكتشف أنه الوريث الشرعي لمملكة أسطورية مهددة، فيتحول بواسطة "سيف القوة" إلى المحارب الخارق "هي مان"، ويخوض مواجهة مع عدوه اللدود "سكيلتور" لإنقاذ عالمه. يقوم نيكولاس غاليتزين بدور "هي مان"، ويجسد جاريد ليتو شخصية "سكيلتور"، إلى جانب كاميلا مينديز وإدريس إلبا وأليسون بري.

خلف هذه العودة قصة إنتاج طويلة، فمشروع "سادة الكون" تنقل لسنوات بين استوديوهات كبرى، وتبدل عليه أكثر من كاتب ومخرج، قبل أن يستقر في "أمازون إم جي إم" ويصل إلى دور العرض عام 2026، بعد ما يقارب أربعة عقود على النسخة السينمائية الأولى عام 1987 التي فشلت تجاريا هي الأخرى.

إشادة نقدية وموسيقى لافتة.. لكن

على مستوى الاستقبال النقدي، حصل "سادة الكون" على تقييم إيجابي في مراجعات عديدة، مع متوسط يدور حول 75% من الأصوات النقدية وتقييم جماهيري أعلى. أشاد نقاد بروح المغامرة الكلاسيكية في الفيلم، وميله إلى أجواء الثمانينيات أكثر من صراع الأبطال الخارقين الداكنة التي تهيمن على هوليود اليوم، كما لقي أداء جاريد ليتو للشرير "سكيلتور" اهتماما خاصا بطابعه الكاريكاتوري الساخر.

الموسيقى التصويرية لفتت الأنظار أيضا، إذ وضعت بعض المنصات المتخصصة موسيقى "سادة الكون" ضمن أبرز موسيقى أفلام 2026 حتى الآن، مشيدة بقدرة المؤلف دانيال بيمبرتون على مزج الفانتازيا والخيال العلمي والروك الكلاسيكي، مع مشاركة مميزة لعازف الغيتار براين ماي من فرقة "كوين" في استعادة مقصودة لأجواء الخيال العلمي الثمانيني.

لكن هذه الإشادة لم تتحول إلى تذاكر مباعة بالقدر الكافي. أرقام الحضور تشير إلى مشاركة محدودة نسبيا للأطفال والمراهقين مقارنة بأفلام عائلية وفانتازية أخرى، وهو ما يعمق سؤال الفجوة الجيلية: هل نتحدث عن فيلم صُنع أساسا لجمهور يحن إلى طفولته، أكثر مما صُنع لأطفال اليوم؟

ما الذي ينتظر "سادة الكون" الآن؟

مع استمرار عرض "سادة الكون" في دور السينما، يبقى السؤال: هل ينجح الفيلم في الصمود أسابيع إضافية تعيد التوازن إلى أرقامه، أم أن مستقبله التجاري سيتحول بسرعة إلى رهان على العرض اللاحق عبر "أمازون برايم" لمحاولة تعويض ما يمكن تعويضه؟

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في كل الأحوال، يبدو أن تجربة "هي مان" تضع "ماتيل" وهوليود أمام معادلة معقدة: نوستالجيا وحدها لا تكفي، وأبطال الطفولة يحتاجون إلى لغة جديدة إذا أرادوا أن ينافسوا في سوق يتصدرها اليوم الرعب منخفض الكلفة والأبطال الخارقون، لا فرسان الفانتازيا العائدون من الثمانينيات.