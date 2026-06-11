تقارير عن توقيف النجمة بيرين سات ومشاهير في تركيا ضمن تحقيقات بالمخدرات

تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تفيد بأن اسم الممثلة التركية بيرين سات، المعروفة عربيا بدور "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع"، ورد ضمن قائمة تضم عددا من المشاهير الذين شملتهم تحقيقات أمنية تتعلق بجرائم المخدرات في إسطنبول، إلى جانب زوجها المغني كينان دوغلو.

وذكرت قناة "إن تي في" (NTV) التركية أن السلطات أوقفت 22 شخصا إضافيا في إطار تحقيق موسع يشرف عليه مكتب المدعي العام في إسطنبول، في سياق جهود مكافحة جرائم المخدرات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحقيقات تقول السلطات إنها تهدف إلى حماية الصحة العامة والأمن المجتمعي عبر ملاحقة شبكات وتورط محتمل في قضايا المخدرات.

ورغم تداول هذه الأنباء على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن توقيف بيرين سات أو زوجها كينان دوغلو.

وبحسب القانون التركي، فإن التوقيف يُعد إجراء مؤقتا ضمن مسار التحقيقات، يهدف إلى جمع الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية، ولا يعني بالضرورة ثبوت التهم أو صدور أحكام قضائية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددا من الأشخاص الذين شملهم التحقيق خضعوا لفحوص طبية عقب توقيفهم، قبل نقلهم إلى إدارة مكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوالهم.

كما تحدثت بعض التقارير عن نتائج تحاليل مخدرات طالت عددا من الأسماء المتداولة إعلاميا، من بينها فنانون وموسيقيون، دون صدور تأكيدات رسمية مستقلة بشأن هذه النتائج حتى الآن.

وتُعد بيرين سات من أبرز نجمات الدراما التركية، وقد اشتهرت عربيا بدورها في مسلسل "العشق الممنوع"، كما شاركت في أعمال درامية بارزة من بينها "فاطمة" و"السلطانة قسم"، إضافة إلى فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول" المعروض عبر منصة نتفليكس.