هل فاتك أحدها؟.. أفضل أفلام الرسوم المتحركة التي تألقت منذ بداية 2026

رغم أن النصف الأول من عام 2026 شهد عددا أقل من الإصدارات الكبرى مقارنة بما ينتظر دور العرض خلال الأشهر المقبلة، فإنه قدم مزيجا لافتا من أفلام الرسوم المتحركة التي عكست أبرز اتجاهات الصناعة اليوم. وبين الأعمال المستندة إلى سلاسل وشخصيات تمتلك قواعد جماهيرية واسعة، والأفلام الأصلية التي حاولت شق طريقها وسط المنافسة، برزت مجموعة من التجارب التي نجحت في تحقيق حضور نقدي وجماهيري لافت.

وروعي في اختيار هذه القائمة الأداء الجماهيري والإيرادات، إلى جانب التقييمات النقدية وتأثير كل فيلم في مشهد الرسوم المتحركة خلال النصف الأول من العام. وبين نجاحات تجارية كبيرة مثل "سوبر ماريو غالاكسي"، وأعمال أصلية حظيت بإشادة واسعة مثل "هوبرز" و"ماعز"، يبدو أن عام 2026 يواصل تكريس المعادلة المعتادة بين الاستثمار في العناوين المضمونة والسعي إلى ابتكار عوالم وشخصيات جديدة.

"ماعز".. حلم صغير في لعبة لا تعترف إلا بالقوة

يعد فيلم "ماعز" (GOAT) من أبرز أفلام الرسوم المتحركة الأصلية التي عُرضت خلال النصف الأول من عام 2026. وتدور أحداثه في عالم تسكنه الحيوانات، ويتابع قصة "ويل"، وهو ماعز صغير يحلم بالاحتراف في رياضة خيالية تعرف باسم "رواربول" (Roarball)، وهي لعبة سريعة وعنيفة تهيمن عليها الحيوانات الأكبر حجما والأقوى بنية.

يحصل ويل على فرصة استثنائية للانضمام إلى أحد الفرق المحترفة، لكنه يواجه تشكيكا من زملائه ومنافسيه بسبب حجمه، قبل أن يسعى لإثبات أن الذكاء والموهبة قد يكونان أكثر تأثيرا من القوة الجسدية.

واستفاد الفيلم من السمعة التي اكتسبها استوديو سوني للرسوم المتحركة بعد نجاح أفلام "سبايدر-فيرس"، كما ساعدت مشاركة نجم كرة السلة ستيفن كاري كمنتج ومؤد صوتي في جذب اهتمام الجمهور.

وحصل الفيلم على تقييم 84% من النقاد و92% من الجمهور على موقع "روتن توماتوز"، كما سجل 60 نقطة على "ميتاكريتيك".

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وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت إيراداته العالمية 102 مليون دولار خلال أسابيعه الأولى، بينها نحو 90.6 مليون دولار في السوق الأمريكية، ليصبح أحد أبرز النجاحات الأصلية في بداية العام.

"هوبرز".. مغامرة بيكسار بين البشر والحيوانات

قدم فيلم "هوبرز" (Hoppers) من إنتاج بيكسار واحدة من أكثر الأفكار الأصلية طموحا خلال عام 2026. وتدور أحداثه حول "مابل"، وهي فتاة مولعة بالحيوانات تستفيد من تقنية علمية جديدة تسمح للبشر بنقل وعيهم إلى أجسام حيوانات آلية تحاكي الحيوانات الحقيقية.

ومن خلال هذه التقنية تنطلق البطلة إلى عالم الحيوانات لفهمه من الداخل، قبل أن تجد نفسها في قلب صراع يتعلق بحماية البيئة والحفاظ على الكائنات البرية، في قصة تمزج بين الخيال العلمي والكوميديا والمغامرة العائلية.

ولاقى الفيلم اهتماما واسعا بفضل فكرته غير التقليدية، في وقت تهيمن فيه الأجزاء الجديدة والسلاسل الشهيرة على سوق الرسوم المتحركة. كما ساهمت الإشادات النقدية المبكرة، التي وصفته بأنه من أفضل أعمال بيكسار خلال السنوات الأخيرة، في تعزيز حضوره الجماهيري.

وحصل الفيلم على تقييم 94% من النقاد و93% من الجمهور على "روتن توماتوز"، وسجل 77 نقطة على "ميتاكريتيك". أما تجاريا فقد حقق انطلاقة قوية بإيرادات بلغت 88 مليون دولار عالميا في عطلة افتتاحه، قبل أن تتجاوز إيراداته في الولايات المتحدة 165.3 مليون دولار.

"سوبر ماريو غالاكسي".. مغامرة كونية

يعد فيلم "سوبر ماريو غالاكسي" (The Super Mario Galaxy Movie) من أكبر أفلام الرسوم المتحركة التي عُرضت خلال النصف الأول من عام 2026، وهو الجزء الثاني من فيلم "سوبر ماريو بروس" الذي حقق نجاحا استثنائيا عام 2023.

ويواصل الفيلم مغامرات ماريو ولويجي داخل عالم مستوحى من سلسلة ألعاب "سوبر ماريو"، إذ تدفعهما تهديدات كونية جديدة إلى خوض رحلة بين الكواكب والمجرات بمساعدة الأميرة بيتش وشخصيات أخرى من عالم اللعبة.

وجاء نجاح الفيلم امتدادا للشعبية العالمية التي تتمتع بها شخصية ماريو، إضافة إلى النجاح التجاري الضخم للفيلم الأول الذي تجاوزت إيراداته 1.3 مليار دولار عالميا. كما ساهمت الرسوم الملونة السريعة الإيقاع والاستفادة من عناصر محبوبة من الألعاب في جذب العائلات ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وحصل الفيلم على تقييم 76% من النقاد و95% من الجمهور على "روتن توماتوز"، كما سجل 63 نقطة على "ميتاكريتيك". وعلى مستوى شباك التذاكر، تجاوزت إيراداته العالمية 870 مليون دولار، منها نحو 365 مليون دولار في الولايات المتحدة، ليصبح أحد أكبر أفلام العام حتى الآن.

"مونو نوكي: الفصل الثالث – هيبيغامي".. خاتمة غامضة

يبرز فيلم "مونو نوكي: الفصل الثالث – هيبيغامي" (Mononoke the Movie: Chapter III – Hebigami) بوصفه أحد أهم أفلام الأنيمي الياباني التي عُرضت خلال النصف الأول من عام 2026.

ويشكل الفيلم الفصل الختامي للثلاثية السينمائية المقتبسة من السلسلة الشهيرة التي انطلقت عام 2007، ويواصل "بائع الدواء" الغامض رحلته داخل البلاط الإمبراطوري خلال حقبة إيدو، لكشف مؤامرات قديمة تمتد جذورها لأكثر من 150 عاما.

ويرتبط محور الأحداث بظهور كيان أسطوري على هيئة أفعى يجسد تراكمات الغضب والانتقام والذنب عبر الأجيال، في قصة تمزج بين الرعب النفسي والأساطير اليابانية.

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واستفاد الفيلم من القاعدة الجماهيرية التي بنتها السلسلة على مدار سنوات، إضافة إلى النجاح النقدي للجزأين السابقين. كما حظي بإشادة واسعة بسبب أسلوبه البصري التجريبي والسريالي الذي جعله من أكثر أفلام الأنيمي تميزا من الناحية الفنية خلال العام. وسجل الفيلم تقييما مبكرا بلغ نحو 87% من النقاد على موقع "روتن توماتوز".

أبرز الأفلام المنتظرة في النصف الثاني من عام 2026

"قصة لعبة 5".. الألعاب في مواجهة التكنولوجيا

يعود فيلم "قصة لعبة 5" (Toy Story 5) ليستكمل أحداث واحدة من أهم سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما، ومن المقرر عرضه في 19 يونيو/حزيران 2026.

وتشير المواد الترويجية والتصريحات الرسمية إلى أن الفيلم سيتناول العلاقة المتغيرة بين الأطفال وألعابهم في عصر الأجهزة الذكية والشاشات الإلكترونية، وتجد الألعاب التقليدية نفسها أمام منافسة متزايدة من التكنولوجيا الحديثة.

وتنبع أهمية الفيلم من مكانة السلسلة التي لعبت دورا محوريا في تطوير صناعة الرسوم المتحركة، إذ كان الجزء الأول أول فيلم طويل يُنتج بالكامل باستخدام الرسوم الحاسوبية. كما حققت الأجزاء الأربعة السابقة أكثر من 3.3 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصدت العديد من الجوائز، بينها جوائز أوسكار.

وبين النجاحات التجارية الضخمة التي حققتها الأفلام المستندة إلى سلاسل معروفة، والمحاولات الأصلية التي قادتها استوديوهات كبرى مثل بيكسار وسوني، يكشف النصف الأول من عام 2026 أن سوق الرسوم المتحركة ما زال قادرا على الموازنة بين الرهان على الشخصيات المألوفة والمغامرة بأفكار جديدة. ومع اقتراب عرض أعمال مرتقبة خلال الأشهر المقبلة، تبدو المنافسة على لقب أبرز أفلام الرسوم المتحركة لهذا العام مفتوحة على أكثر من احتمال.