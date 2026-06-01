موت "رو" المأساوي يطوي صفحة "يوفوريا" في موسمه الأخير

شهد مسلسل "يوفوريا" (Euphoria) أو "النشوة"، نهاية درامية في حلقته الختامية التي حملت عنوان "نثق بالله" (In God We Trust)، والتي انتهت بموت بطلة العمل "رو"، التي تؤدي دورها الممثلة زيندايا.

ولقيت "رو" مصرعها نتيجة جرعة زائدة من عقار "بيركوسيت" الممزوج بمادة الفنتانيل، أعطاها إياها عمدا زعيم الجريمة "ألامو" (أديوالي أكينوي أغباجي)، بعد أن ساوره الشك في أنها تعمل مخبرة لصالح وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وقالت زيندايا في مقطع مصوّر، وهي تخاطب طاقم العمل عبر مكبر صوت في يوم التصوير الأخير: "أردت فقط أن أقول شكرا. أنا ممتنة للغاية لكل واحد منكم"، وبدت الممثلة متأثرة وهي تضيف: "الكثير منكم كان هنا منذ البداية وشاهدني أكبر. لقد كان شرفا وامتيازا كبيرا. شكرا جزيلا لكم".

كما أشاد مبتكر المسلسل سام ليفنسون بأداء زيندايا على مدار المواسم الثلاثة منذ بداية العمل عام 2019، قائلا: "وقعنا في حب هذه الشخصية، فتاة معقدة ومليئة بالعيوب لكنها تملك قلبا طيبا وتحاول أن تفعل الصواب، على الأقل أحيانا".

وأضاف ليفنسون أنه أراد من خلال المسلسل تقديم سرد صادق عن الإدمان، وكذلك عن الحزن والاضطراب العاطفي الذي يخلّفه.

من جهتها، وصفت الممثلة هانتر شيفر زيندايا بأنها "شريكة الروح"، قائلة إنها ستكون من الأشخاص الذين ستبقى على تواصل معهم مدى الحياة.

كما اعترفت سيدني سويني بأنها "انهارت" عند قراءتها للمشهد الأخير لشخصيتها "كاسي"، الذي ينتهي بجلوسها وحيدة داخل قصر فارغ بعد سلسلة من الأحداث المأساوية.

وشهدت الحلقة الأخيرة أيضا مقتل شخصيات رئيسية أخرى، من بينها "ألامو" على يد "علي" (كولمان دومينغو) في مواجهة انتقامية، إضافة إلى نهاية مأساوية لشخصية "لوري" التي جسدتها مارثا كيلي.

وفي تعليقه على النهاية، قال أكينوي أغباجي إن المشاهدين "سيُصدمون بشدة من حجم الخسائر"، مشيرا إلى أن المسلسل قدّم معالجة واقعية لعواقب الإدمان وخطر الفنتانيل.

كما أشار مبتكر العمل إلى وفاة الممثل أنغوس كلاود في عام 2023 نتيجة جرعة زائدة، موضحا أن الموسم الأخير تضمن مشاهد أرشيفية تجمع بين شخصيتي "رو" و"فيزكو" تكريما لذكراه. وقال ليفنسون متأثرا: "أردت أن أروي هذه القصة من أجل أنغوس، ومن أجل الأشخاص الذين لم يُمنحوا فرصة ثانية".

وجاءت النهاية لتطوي واحدا من أكثر الأعمال التلفزيونية إثارة للجدل منذ انطلاقه عام 2019، حيث أصبحت مواسمه الثلاثة متاحة حالياً على منصة "إتش بي أو ماكس".