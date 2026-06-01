جورج وسوف صوت أثار الجدل بقدر ما أثار الحب، وتحولت تجربته مع الوقت إلى حالة خاصة تجاوزت فكرة الغناء نفسه، إلى ما يمكن تسميته بـ"الوسوفية"، أي القدرة على أن يكون قريبا من الناس أكثر من قربه إلى أي معيار تقني.

لم يكن جورج وسوف يملك الصوت المثالي بالمعايير الكلاسيكية للغناء العربي، بل جاء بصوت مبحوح يحمل شيئا من الكسر والتشقق، ومع ذلك استقبله الجمهور بتقبل مدهش وترحيب واسع، وتحول هذا الصوت المختلف إلى حالة جماهيرية مؤثرة، وأصبح وسوف أحد أبرز الأصوات حضورا في الغناء العربي.

من "عيب صوتي" إلى ذائقة جديدة

تكمن المفارقة في تجربة جورج وسوف في تحول ما اعتبر يوما "عيبا صوتيا" إلى عنصر أساسي في هويته الفنية، فالبحة لم تعق وصوله، بل أصبحت سر تأثيره، وصار الصدق والانفعال أهم من الكمال الصوتي في تجربة الاستماع إليه.

من هنا تبدأ "الحالة الوسوفية" باعتبارها ظاهرة لا تجربة فردية فقط، فقد أعاد جورج الاعتبار للصوت القريب من الناس والمشحون بالإحساس، ومع الوقت تحول هذا النمط إلى مدرسة غير معلنة يعلو فيها التعبير العاطفي على الحسابات التقنية وتصبح البحة والتكسر بصمة فنية لا عيبا.

من تأثير الصوت المبحوح إلى جيل يقلّد وسوف

لم تبق "الوسوفية" محصورة في صاحبها، بل امتد أثرها إلى عدد من المطربين الذين استلهموا هذا الأسلوب في الأداء من حيث البحة وكسر الجملة الغنائية والانفعال المبالغ فيه أحيانا.

برزت أسماء مثل وديع مراد وجورج الراسي ووائل جسار في بداياته وخلدون سودان، أصوات حملت ملامح هذا التأثير مما دفع بعض النقاد إلى وصفها بأنها أقرب إلى التقليد منها إلى الاستقلال الفني.

ورغم ذلك حقق هؤلاء حضورا جماهيريا لافتا، لأن الجمهور كان قد تصالح أصلا مع هذا اللون من الغناء. أسهم وسوف في تشكيل ذائقة فنية جديدة تعتبر البحة والخشونة والانكسار موهبة لا عيوبا تقنية.

في هذا السياق تبرز حالة وائل جسار، الذي حاول لاحقا الابتعاد عن "العباءة الوسوفية" نحو شخصية أكثر استقلالا، خاصة مع توجهه إلى اللون الرومانسي الكلاسيكي.

في المقابل بقي وديع مراد وجورج الراسي أقرب إلى الامتداد المباشر لهذا النموذج، مما جعل وسوف يبقى الأصل الذي يقاس عليه، وليس مجرد نقطة تأثير عابرة.

حين تصنع الكاريزما ما يعجز عنه الجمال الصوتي

حول الحالة الوسوفية وفكرة تقبل الصوت الخشن في الغناء العربي يرى الناقد الفني اللبناني جمال فياض أن مسألة الأصوات الخشنة أو المبحوحة أو غير النقية لا يمكن اختزالها بمعايير الجمال الصوتي الكلاسيكي، فالصوت قد لا يكون جميلا أو ناعما أو نظيفا لكنه يمتلك حنكة وكاريزما خاصة وطريقة أداء ذكية تجعله مقبولا ومحبوبا لدى الجمهور.

يشير فياض في هذا السياق إلى تجربة المغني الأمريكي جيمس براون، الذي كان صوته خشنا ولا يملك مواصفات الصوت الجميل أو الناعم أو النظيف مقارنة بنماذج مثل فرانك سيناترا وإلفيس بريسلي، وكان صوته بعيدا عن الكمال لكن أداءه الذكي والممتع والكاريزما العالية جعلت الجمهور يتفاعل معه بقوة.

وفي العالم العربي يشير فياض إلى تجارب متعددة حققت نجاحا رغم خشونة الصوت مثل زكريا أحمد، الذي كان في الأصل ملحنا وكان صوته كما يقول أهل الموسيقى "يجرش جرشا"، إلا أن طريقة أدائه لألحانه كانت محبوبة لدى الجمهور.

هذا النوع من الغناء كما يصفه فياض يعتمد على صوت كاريزماتي، فيه ميزة تحب الناس أن تسمعها حتى لو افتقد مواصفات الجمال الكلاسيكي.

والمثال الأوضح هو الشيخ إمام مع الشاعر أحمد فؤاد نجم، اللذين امتلكا كاريزما أداء جعلت الجمهور يتفاعل مع أعمالهما بشكل واسع رغم أن صوت الشيخ إمام لا يصلح للغناء بالمعايير التقليدية، إضافة إلى أن عزفه على العود كان ضعيفا. ومع ذلك استقطبت حفلاته الآلاف لأن المضمون كان أقوى من الصوت نفسه.

وهناك أيضا الفنان اللبناني خالد الهبر، الذي لم يكن يملك صوتا غنائيا جميلا لكن قوة المضمون طغت عليه، وكان الجمهور يتفاعل مع الكلمة أكثر من الشكل الصوتي. وينطبق الأمر أيضا على زياد الرحباني، الذي لم يكن صوته جميلا بالمعنى الأكاديمي لكنه امتلك كاريزما، خاصة في أدائه الذي كان أقرب إلى التمثيل، مما جعل الجمهور يحب طريقته ويتفاعل معها.

من "حلاوة الصوت" إلى مدرسة الإحساس الشعبي

أما الناقد الموسيقي المصري مصطفى حمدي فيرى أن جورج وسوف شكّل مدرسة مختلفة في الطرب والغناء لأنه كسر القواعد التقليدية المرتبطة بفكرة "حلاوة الصوت" والطرب الكلاسيكي، فصوته لا يبدو عذبا أو ناعما بالمعنى المتعارف عليه، لكنه يحمل إحساسا صادقا وقريبا من الوجدان الشعبي في مصر ولبنان وسائر العالم العربي، وهو ما صنع حالة الارتباط الكبيرة بينه وبين الجمهور.

يشير حمدي إلى أن وسوف ابتكر أسلوبا جديدا في الأداء، حتى إن الحليات الطربية لديه لم تكن تقليدية أو مألوفة، بل خرجت من طريقته الخاصة في الغناء القائمة على الإحساس والألم والانكسار والصدق الشديد، وهي العناصر التي شكّلت نقطة القوة الأساسية في تجربته.

كما كان لاختياراته الغنائية دور محوري في تكوين هذه الحالة، إذ كانت الكلمات دائما البطل الحقيقي في أغنيات جورج وسوف بما يتناسب مع طبيعة صوته وأسلوبه المختلف. ويرى حمدي أن وسوف استطاع خلق حالة خاصة من خلال هذا الانسجام بين الصوت وطريقة الأداء والكلمات، مما جعله يؤسس مدرسة تحمل بصمته وحده.

ويؤكد أن جورج وسوف لا يملك خامة صوت طبيعية أو مثالية بالمعنى التقليدي، بل صوتا فيه خشونة وشجن ووجع، وشيء من الذكورة العربية التي تميل أكثر إلى صورة الرجل المهزوم، وهي الملامح التي صنعت شخصيته الفنية ورسخت حضوره باعتباره حالة استثنائية في الغناء العربي.

"الوسوفية" بين المقاهي والمسرح والذاكرة الجماعية

مع الامتزاج بين الشعبي والكلاسيكي تكرّست الوسوفية بصفتها حالة شعبية واسعة، هذا الصوت لم يبق حبيس المسارح أو النخبة الموسيقية، بل خرج إلى تفاصيل الحياة اليومية.

انتقل صوت جورج وسوف من الإطار الطربي الكلاسيكي إلى المقاهي والسهرات الليلية والأعراس والسيارات، وحتى الجلسات العائلية البسيطة. لم يعد الجمهور يبحث عن الأداء الأكاديمي بقدر ما كان يبحث عن صوت يشبه حالته النفسية ويعبّر عن تفاصيل حياته اليومية حتى أصبح جزءا من الذاكرة العاطفية الجماعية.

لم يعد "عيب" صوته -إن جاز التعبير- نقطة ضعف، بل أصبح لغة غنائية خاصة أعادت تعريف التأثير في الغناء العربي. وحتى عندما اقترب من إرث أم كلثوم وعبد الحليم حافظ قدّمه بأسلوبه وإحساسه الخاص بعيدا عن النسخة التقليدية.

ورغم أن أداءه كان يخرج أحيانا عن القواعد الأكاديمية التقليدية، فإن الجمهور لم يرفضه بل تفاعل معه بإعجاب كبير لأنه قدّم هذا التراث بطريقة أكثر عاطفية وأقرب إلى الحس الشعبي المباشر، وكأن "الوسوف" لم يكن يعيد أداء الأغنيات فقط بل يعيد ترجمتها إلى لغة أقرب إلى الناس حتى لو ابتعدت عن صرامة الأداء الأصلي.

بين مارادونا والوسوف.. الموهبة الفطرية تتجاوز القواعد

يعلّق مصطفى حمدي على "الحالة الوسوفية"، معتبرا أن انجذاب الجمهور إلى الأصوات غير المثالية لا يرتبط بالصوت وحده بل بالشخصية التي تقف خلفه أيضا، ويشبّه جورج وسوف في هذا السياق بدييغو مارادونا في كرة القدم، فهو موهبة استثنائية وفطرية لا تتكرر لكنها متمردة وغير مثالية.

يرى حمدي أن الجمهور يتعاطف مع هذا النوع من السرديات الإنسانية القائمة على الموهبة الخام، والتي تتحرك بدافع الإحساس أكثر مما تخضع للحسابات أو القواعد التقليدية. ويضيف أن نجاح وسوف لم يكن قائما على فكرة الصوت الطربي الكلاسيكي بل على الإحساس الذي يحمله صوته الخشن وأسلوبه المختلف في الأداء، ما جعله يبتكر طريقته الخاصة في الغناء.

كما يشير إلى أن حياة وسوف الشخصية بكل ما فيها من سهرات ومرض واندفاع وشطحات ساهمت في تكوين صورته لدى الجمهور وجعلته أقرب إليهم وأكثر قابلية للتعاطف في حالة تتجاوز الغناء نفسه إلى حضور إنساني كامل يرسخ هذا التماهي مع الناس.

الصوت ليس المعيار الوحيد

أما عن أثر الصوت فيرى جمال فياض أن هناك فنانين يملكون طريقة أداء قادرة على تغطية غياب المواصفات الكلاسيكية للصوت. ويقارن ذلك بعالم التمثيل، إذ كان نجم السينما في السابق يفترض أن يكون شابا وسيما والبطلة فتاة جميلة كما في نماذج رشدي أباظة وإيهاب نافع وعبد الحليم حافظ، لكن الجمهور لاحقا أحب عادل إمام رغم أنه لا يشبه نجوم الوسامة التقليدية مثل حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف، ومع ذلك أصبح نجما أكثر منهم كلهم لأن المضمون والمميزات الخاصة بالشخص طغت على الشكل الخارجي.

يخلص فياض إلى أن الأصوات تنقسم عموما إلى نوعين: صوت جميل وقوي يملك المواصفات الغنائية الكلاسيكية، وصوت آخر يقوم على الكاريزما وطريقة الأداء. ويضع جورج وسوف ضمن الفئة الثانية لأنه له أداء خاص جدا إلى درجة أنه عندما كان يغني أغنية لفنان آخر كان يقدّمها بطريقته "الوسوفية" فتبدو مختلفة، وحتى الأغنيات التي غناها لأم كلثوم أو وردة منحها شخصيته الخاصة وقدّمها بإحساس وأسلوب مختلفين تماما.

ويشير فياض إلى أن الفارق كبير بين صوت عبد الحليم حافظ وصوت جورج وسوف، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق نجاح هائل عندما غنّى أغنية "أي دمعة حزن"، إذ أحب الجمهور الأغنية بصوته لأنه كما يقول فياض كان يتصرف في الجملة الغنائية بحرفية وتلقائية في آن واحد.

حين ينتصر المختلف على الكمال

من هنا يمكن فهم لماذا يفضّل الجمهور أحيانا صوتا غير مثالي لكنه صادق ومعبّر على صوت مصقول تقنيا لكنه بارد أو بلا شخصية واضحة. فالأذن لا تنجذب دائما إلى الكمال بقدر ما تنجذب إلى الأثر العاطفي وما يتركه من ذاكرة داخلية.

ولعل هذا ما يفسر لماذا بقيت أصوات جميلة كثيرة في حدود الإعجاب التقني بينما تحوّل صوت مثل جورج وسوف إلى جزء من الذاكرة الشعبية العربية. لم يظهر أستاذا في الغناء الجميل بقدر ما ظهر إنسانا يغني وجعه ووجع الناس بصوت غير مثالي لكنه حاضر بقوة في الوجدان.