وداع هاني شاكر في جنازة مؤثرة

شيع جثمان الفنان المصري الراحل هاني شاكر، اليوم الأربعاء، في مدينة "الشيخ زايد"، غربي القاهرة، ملفوفا بعلم مصر وسط حالة من الحزن العميق سيطرت على أسرته ومحبيه والفنانين الذين حرصوا على وداعه.

وبعد أداء صلاة الجنازة، تم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة "السادس من أكتوبر"، حيث جرى دفنه هناك.

ووصل جثمان الفنان، الملقب بـ"أمير الغناء العربي" إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء قادما من العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان هناك من أجل العلاج. وعلى الفور نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالجنازة.

لحظات إنسانية مؤثرة

وشهدت مراسم تشييع الفنان الراحل هاني شاكر حالة كبيرة من الحزن والتأثر، حيث ألقى الشيخ خالد الجندي دعاء مؤثرا داخل المسجد، وسط بكاء عدد كبير من الحضور الذين حرصوا على وداع أمير الغناء العربي للمرة الأخيرة.

كما ظهرت السيدة نهلة توفيق أرملة الفنان الراحل في حالة انهيار واضحة خلال الجنازة، متأثرة برحيل رفيق عمرها، فيما حرصت الفنانة نادية الجندي على مساندتها والتخفيف عنها، في مشهد إنساني مؤثر داخل المسجد.

وشارك الفنان رامي صبري في حمل نعش هاني شاكر، بينما سيطرت حالة من الصمت والحزن على المشيعين أثناء خروج الجثمان عقب صلاة الجنازة.

وحضر مراسم التشييع عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، من بينهم لبلبة وميرفت أمين ونادية الجندي والإعلامية هالة سرحان، ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، والمطرب خالد سليم وهشام عباس وخالد زكي وإيهاب توفيق وحلمي عبد الباقي والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي أحمد موسى، إلى جانب عدد من أصدقاء الفنان الراحل ومحبيه.

وفي لفتة إنسانية لاقت اهتماما واسعا، أرسلت الرئاسة الفلسطينية باقة من الورود باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقديم التعازي لأسرة الفنان الراحل، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة ومكانته الكبيرة في العالم العربي.

تنظيم استثنائي

وبعيدا عن الأزمات وحالات الفوضى التي صاحبت تغطية جنازات عدد من الفنانين خلال السنوات الماضية، ظهرت مراسم تشييع هاني شاكر بصورة مختلفة اتسمت بالهدوء والتنظيم، بعدما بدأت نقابة الصحفيين تنفيذ ضوابط جديدة خاصة بتغطية الجنازات والعزاءات الفنية.

وشهدت الجنازة تطبيق إجراءات تنظيمية للمرة الأولى، بالتعاون بين نقابة الصحفيين وشعبة المصورين، والشركة المسئولة عن تنظيم مراسلم الجنازة، حيث جرى تسجيل المصورين المكلفين بالتغطية مسبقا، مع تخصيص زي تعريفي موحد لهم لمنع وجود أي أشخاص غير مختص داخل أماكن التغطية الصحفية.

ورحل هاني شاكر، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 73 عاما بعد رحلة مع المرض، انتهت داخل أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يخضع للعلاج خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة.

وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية معقدة استدعت دخوله العناية المركزة، وسط محاولات طبية مكثفة لإنقاذه، بعدما خضع لتدخلات علاجية دقيقة خلال رحلة علاجه الأخيرة.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، واحدا من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بعدما قدم مشوارا فنيا امتد لعقود طويلة منذ انطلاقته في ستينيات القرن الماضي، وقدم خلاله عشرات الأغنيات التي حققت انتشارا واسعا وارتبطت بذاكرة الجمهور العربي.

كما ترك الفنان الراحل بصمة واضحة على المستوى النقابي، بعدما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة سنوات، وشهدت فترة وجوده حضورا مؤثرا في عدد من القضايا الفنية والمهنية، إلى جانب استمراره في نشاطه الفني حتى سنواته الأخيرة.