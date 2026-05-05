هل تتذكر "صطيف الأعمى"؟.. توقيف الممثل معن عبد الحق في دمشق

ألقت قوات الأمن في سوريا القبض، اليوم الثلاثاء، على الممثل معن عبد الحق، الذي اشتهر بدور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة".

وذكر "تلفزيون سوريا" وكذلك منصة "سوريا الآن" أن قوى الأمن أوقفت معن في العاصمة دمشق.

واشتهر معن بمواقفه المؤيدة لنظام بشار الأسد المخلوع.

وأدى معن دور "صطيف الأعمى" في مسلسل "باب الحارة"، الذي كان يتجسس على المقاومة السورية لصالح الاحتلال الفرنسي، وقتل "الزعيم" وعدد آخر من سكان الحارة، قبل أن يتمكن العقيد أبو شهاب وشباب الحارة من القبض عليه والثأر لمن قتلهم.

وقبل شهر تقريبا، تداولت منصات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير بشأن العثور على جثة معن في مقر إقامته في هولندا، قبل أن يتضح أنها غير صحيحة.