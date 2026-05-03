وفاة "أمير الغناء العربي" هاني شاكر وابنه ينعاه برسالة مؤثرة

توفي الفنان المصري هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، ظهر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، حسبما أعلن نجله.

وكتب شريف هاني شاكر ناعيا والده، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي".

وكان شاكر يتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس إثر أزمة صحية معقدة أدت إلى دخوله العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة.

مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن

ويعد الراحل أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، إذ امتدت مسيرته الفنية لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها مئات الأغاني التي شكلت علامة بارزة في الأغنية العربية، إلى جانب توليه منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر عام 2015.

اكتُشفت موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي قدمه للإذاعة بأغنية "احكي يا دنيا"، لتبدأ رحلته الفنية، على مدار مسيرته.

قدم شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوما غنائيا، كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل "عندما يغني الحب" و"هذا أحبه وهذا أريده"، وشارك في مسرحيات أبرزها "سندريلا والمداح".