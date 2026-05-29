"أفتربيس" يفتتح مهرجان شنغهاي وتوني ليونغ يرأس لجنة "الكأس الذهبية"

أعلنت إدارة مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي عن ملامح دورتها الـ28 التي تنطلق في الفترة من 12 إلى 21 يونيو/حزيران المقبل، واستقر الاختيار على الفيلم الدرامي النفسي القادم من هونغ كونغ "أفتربيس" (Afterpiece) ليكون فيلم الافتتاح في عرضه العالمي الأول، الذي ينطلق في 12 يونيو/حزيران بمدينة شنغهاي.

وكشف المهرجان عن التشكيلة الكاملة للجان تحكيم مسابقات "الكأس الذهبية" الخمس.

تجربة أولى

ويمثل فيلم الافتتاح التجربة الإخراجية الأولى في عالم الأفلام الروائية الطويلة للمخرج كين تي كي وونغ، الذي تولى كتابته أيضا، مستندا إلى خبرة إنتاجية وتجارية سابقة في سينما هونغ كونغ عبر أعمال مثل "أنا شخص ما" (I Am Somebody) و"سيد السيف" (Sword Master) و"في البحث عن الزمن الضائع" (In Search of Lost Time).

ويقود إنتاج العمل المخرج ديريك يي، صاحب البصمة البارزة في أفلام الجريمة الواقعية والدراما الرومانسية مثل "ليلة في مونغ كوك" (One Nite in Mongkok) عام 2004، و"المحمي" (Protégé) عام 2007، و"حادثة شينجوكو" (Shinjuku Incident) عام 2009، إضافة إلى فيلمه الرومانسي "هكذا هي الحياة، يا حبيبي" (C’est la Vie, Mon Chéri) عام 1993، والذي حصد ستا من جوائز هونغ كونغ السينمائية، بما في ذلك جائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وقد خرج هذا المشروع من رحم برنامج "خلافة المخرجين" (Directors Succession Scheme) الذي ترعاه حكومة هونغ كونغ بهدف مد جسور الإبداع والتوجيه بين صناع السينما الكبار والجيل الصاعد عبر تزاوج خبرات المخرجين المخضرمين مع المواهب الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم حول أوين، وهو مخرج مسرحي مرموق (يجسد دوره الفنان ستيفن فونغ) يعاني من "الشلل الإبداعي" أكثر من عقد من الزمن.

وتتأزم حياته مع ظهور حبيبته السابقة وانزلاق زوجته نحو الخيانة، مما دفعه إلى كتابة وعرض مسرحية جديدة يشارك في بطولتها بنفسه، وشاركه البطولة كريسي تشاو وميولي وو وأنجيلا يوين.

لجان التحكيم

شهد الهيكل التنظيمي للمهرجان إعلان لجان التحكيم للأقسام التنافسية، إذ يرأس النجم العالمي توني ليونغ لجنة التحكيم الرئيسية المكونة من سبعة أعضاء.

وتضم اللجنة المخرج الصيني غوان هو المتوج بجائزة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2024 عن فيلمه "الكلب الأسود" (Black Dog)، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، وهي واحدة من القامات السينمائية في شمال أفريقيا.

كما تشارك في اللجنة المخرجة والكاتبة الجورجية ديا كولومبيغاشفيلي، التي سجل فيلمها الروائي "أبريل" (April) حضورا في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائي عام 2024، والمخرجة المكسيكية فرناندا فالاديز الحائزة على جائزة الجمهور لأفضل فيلم درامي عالمي في مهرجان صندانس السينمائي عام 2020.

ويستكمل تشكيل اللجنة المخرج القرغيزي أكتان أريم كوبات، أحد الرواد البارزين في المشهد السينمائي العالمي، والممثلة الصينية شين تشيلي المتوجة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينسيا العام الماضي عن فيلم "الشمس تشرق علينا جميعا" (The Sun Rises on Us All).

وفي المسابقات الموازية، أُسندت رئاسة لجنة تحكيم قسم "المواهب الآسيوية الجديدة" (Asian New Talent) للمخرج السنغافوري أنتوني تشين صاحب فيلم "إيلو إيلو" المتوج بجائزة الكاميرا الذهبية عام 2013.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، تتولى المخرجة الأمريكية المرشحة للأوسكار غيتا غاندبير الرئاسة، وهي المعروفة بفيلميها "الجار المثالي" (The Perfect Neighbor) و"الشيطان مشغول" (The Devil Is Busy)، بينما يقود رسام الرسوم المتحركة البريطاني ويل بيشر لجنة تحكيم مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وهو المعروف بفيلمه "شون ذا شيب موفي: فارماجيدون" (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

صعود المواهب

وفي خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما الواعدة، كشف المهرجان عن تشكيلة لجنة "مشروع مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي" (SIFF Project) لعام 2026، والتي ستُقام فعالياتها في شنغهاي في الفترة من 13 إلى 16 يونيو/حزيران المقبل.

وأُسندت رئاسة اللجنة إلى الممثلة والمخرجة والكاتبة العالمية جوان تشين، وهي واحدة من أوائل الأعضاء الصينيين في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وصاحبة المسيرة الحافلة التي انطلقت منذ سن الرابعة عشرة وحققت فيها شهرة واسعة بفيلم "الزهرة الصغيرة" (Little Flower)، ثم نالت شهرة عالمية بدورها البارز في فيلم "الإمبراطور الأخير" (The Last Emperor) للمخرج برناردو برتولوتشي الحائز على تسع جوائز أوسكار.

أخرجت تشين أفلاما مثل "خريف في نيويورك" (Autumn in New York) ومشاركتها مؤخرا في فيلم "ديدي" (Dìdi) وإصدار كتاب سيرتها الذاتية "ماو يو" (Maoyu) عام 2024.

وتضم اللجنة في عضويتها النجمة الصينية ما ييلي الحائزة على جوائز تمثيلية رفيعة منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان شنغهاي التلفزيوني عن مسلسل "النصف الأول من حياتي" (النسخة الصينية)، ونقابة مخرجي الأفلام الصينية عن فيلم "لوست، فاوند" (Lost, Found) وجوائز الدراما التلفزيونية الصينية عام 2024 عن دورها في مسلسل "أزهار شنغهاي" (Blossoms Shanghai).

وتضم المخرج الماليزي البارز سام كواه، الذي حققت أعماله مثل الفيلم القصير "الرجل الحر" (The Free Man) وفيلميه الروائيين "خروف بلا راعٍ" (Sheep Without a Shepherd) و"مكان الصمت" (A Place of Silence) نجاحات واسعة في السينما الناطقة بالصينية، وقدم مؤخرا فيلم "الغراب الناري" (The Fire Crow) عام 2025.

تتولى اللجنة مهمة تقديم التقييمات المتخصصة واختيار المشاريع الفائزة بالجوائز الرسمية عبر فئات المشروع المتنوعة التي تشمل "المواهب الجديدة" و"المشاريع النوعية" و"المشاريع قيد التطوير".

كما تتواصل اللجنة مباشرة مع السينمائيين في فئات "مرحلة ما قبل الإنتاج" و"الإنتاج المشترك"، دعما للمشاريع في مختلف مراحلها الإبداعية والتمويلية والترويجية.

ويعتبر هذا المشروع، الذي تأسس منذ عام 2007 وساهم في تطوير 122 عملا سينمائيا، حاضنة رئيسية ومنصة حيوية لاكتشاف وتنمية المواهب الصاعدة في فضاء السينما الصينية من خلال تقديم خدمات مخصصة لاحتضان المشاريع وتمويلها والتوفيق بين الجهات المعنية.