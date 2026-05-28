السجن لمساعد ماثيو بيري.. قصة "خادم باتمان" الذي حقن نجم "فريندز" بالجرعة القاتلة

قضت محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، الأربعاء، بالسجن 41 شهرا -نحو 3.5 أعوام- على كينيث إيواماسا، المساعد الشخصي لنجم مسلسل "فريندز" (Friends) الراحل ماثيو بيري، بعد إدانته بحقن الممثل الأمريكي بالجرعة القاتلة من مخدر "الكيتامين"، في ختام ملاحقات شملت خمسة متهمين في القضية.

وبحسب وكالة "رويترز"، شددت القاضية الفيدرالية شيريلين غارنيت على أن سلوك إيواماسا كان "متهورا" ليس فقط يوم الوفاة، بل خلال الأيام السابقة، إذ اعترف بأنه حقن بيري مرارا بالكيتامين دون أي مؤهل طبي، قبل أن يتعاون مع الادعاء ويقدم أدلة ساعدت في إدانة بقية المتهمين. وشمل الحكم وضعه تحت المراقبة لعامين بعد الإفراج، وتغريمه 10 آلاف دولار.

مواجهة في قاعة المحكمة

وقال إيواماسا مخاطبا عائلة بيري في القاعة: "أنا آسف حقا لكم جميعا، سأندم على هذه الأفعال غير القانونية إلى الأبد"، بينما جادل محاميه بأنه "كان ينفذ ما يطلبه منه رئيسه فقط".

تكشف رسائل وجهها أفراد عائلة ماثيو بيري إلى القاضية، ونقلتها "أسوشيتد برس"، عن شعورهم بأن الرجل الذي استأمنوه على ابنهم قاد فعليا إلى سقوطه.

تقول الأسرة إنها تعرف إيواماسا منذ عقود، وإنها شعرت بالارتياح عندما استأجره بيري عام 2022 ليكون رفيقا له في معركته مع الإدمان، قبل أن تكتشف أنه أصبح وسيطا لتأمين الكيتامين وحقنه.

شقيقته كيتلين موريسون كتبت أنها لا تشعر بأي تعاطف نحوه، معتبرة أنه عندما غادر المنزل يوم الوفاة "كان إما يهرب من فعل يعرف خطورته، أو يترك عمدا شخصا ضعيفا في وضع شديد الخطورة".

أما والدته سوزان موريسون فكتبت: "لقد وثق ماثيو بكيني، ووثقنا به نحن أيضا، لقد ائتمنّا رجلا بلا ضمير، وكان ابني هو من دفع الثمن".

في المحكمة، اتهم كيث موريسون، زوج والدة بيري، إيواماسا بأنه فضّل "العيش كالملوك" في منزل النجم على إطلاق إنذار بشأن تعمق إدمانه، بينما وصفته مديرة أعماله ليزا فيرغسون بأنه "الوحش الذي قتله" لأنه "أراد السيطرة على ماثيو وكل ما يملك".

تضليل وتحقيقات.. ثم اعتراف

تشير وثائق القضية إلى أن إيواماسا قدّم للشرطة يوم الوفاة قائمة بالأدوية التي يتناولها بيري لكنه أخفى ذكر الكيتامين والحقن. ولم يبدأ في كشف التفاصيل إلا بعد تنفيذ مذكرة تفتيش لمنزل الممثل مطلع 2024.

اعترف لاحقا بأنه كان يحقن بيري بالكيتامين من ست إلى ثماني مرات يوميا في أيامه الأخيرة، وأن الممثل طلب منه في يوم الوفاة "جرعة كبيرة". كما أقر بأنه تعاون مع وسيط يدعى إيريك فليمنغ للحصول على المخدر من المروجة جاسفين سانغا، المعروفة بلقب "ملكة الكيتامين"، والتي نالت أطول عقوبة في الملف بالسجن 15 عاما.

تقول شقيقته مادلين موريسون إن انكشاف الحقيقة جعل العائلة تشعر "كما لو أن ماثيو مات مرة أخرى"، بعدما أدركوا أن ما سمعوه منه في البداية عن تفاصيل ذلك اليوم "لم يكن سوى رواية ناقصة".

"الكيتامين" بين الطب والإدمان

خلص تقرير الطب الشرعي في لوس أنجلوس إلى أن وفاة بيري نجمت عن "الآثار الحادة لمادة الكيتامين"، مع الغرق كسبب ثانوي، إذ فقد الوعي وغرق في حوض استحمام ساخن (جاكوزي) في منزله يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والكيتامين مخدر قصير المفعول لكنه قوي التأثير، يُستخدم في التخدير، وتُستعمل جرعات منه في بعض العيادات لعلاج الاكتئاب، لكنه تحول أيضا إلى مخدر غير قانوني في الحفلات. وتفيد وثائق وزارة العدل الأمريكية بأن بيري كان يتلقى علاجا قانونيا بالكيتامين تحت إشراف طبي، لكن حصوله على جرعات إضافية خارج هذا الإطار فتح الباب لشبكة من الأطباء والمروجين الذين استغلوا هشاشته واستعداده للدفع.

وتشير إحدى الرسائل التي كشفتها التحقيقات إلى أن إيواماسا قدّم نفسه في تواصل مع الوسيط إيريك فليمنغ على أنه "ألفرد، خادم باتمان"، بينما كان يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 150 ألف دولار كمساعد مقيم لدى بيري.

نجم "فريندز".. مجد وصراع طويل مع الإدمان

ماثيو بيري، الذي توفي عن 54 عاما، أصبح أحد أبرز نجوم جيله بفضل شخصية "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" الذي عُرض بين 1994 و2004، وتحوّل إلى ظاهرة تلفزيونية عالمية. وصل بيري مع زملائه في المواسم الأخيرة إلى تقاضي مليون دولار عن الحلقة، لكن النجاح صاحبه صراع طويل مع الإدمان على الكحول ومسكنات الألم، تحدث عنه بصراحة في مذكراته، قائلا إنه دخل مراكز إعادة التأهيل مرات عديدة، وإن ضغوط الشهرة قادته إلى دوامة صحية ونفسية لم يخرج منها تماما حتى وفاته.

وتكتب والدته في ختام رسالتها إلى القاضية: "كان ابني ماتسو ومانيو. كان، رغم كل ما مررنا به، قلبي وروحي".