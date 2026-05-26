تأجيل محاكمة فضل شاكر.. تقارير طبية وشهادات ضباط قد تقلب موازين "قضية عبرا"

قررت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 23 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد طلب تقدمت به وكيلته القانونية المحامية أماندا مبارك.

وجاء قرار التأجيل خلال جلسة استمعت فيها المحكمة إلى إفادات عدد من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني، ضمن القضية المرتبطة باتهامه بالتورط في أحداث معركة عبرا التي شهدها لبنان عام 2013.

تفاصيل الجلسة

وخلال مثوله أمام المحكمة، تحدث فضل شاكر عن الظروف الأمنية التي كان يعيشها في تلك المرحلة، مؤكدا أنه كان يتعرض لتهديدات مباشرة بالقتل، وأنه أبلغ الجهات الأمنية في وقت سابق بوجود سيارة مفخخة قرب مكان إقامته.

وأوضح شاكر أنه كان يواجه صعوبة في التنقل بين المناطق اللبنانية بسبب المخاوف الأمنية والملاحقات التي كان يتعرض لها، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى تسوية أوضاعه القانونية قبل اندلاع أحداث عبرا.

وأضاف أن المواجهات اندلعت قبل الموعد الذي كان يعتزم فيه إنهاء ملفه القانوني بيوم واحد فقط، معتبرا أن توقيت الأحداث حال دون إتمام الإجراءات التي كان يخطط لها آنذاك.

وجاءت إفادات فضل شاكر متوافقة مع شهادات الضباط المتقاعدين الذين استمعت إليهم المحكمة، إذ أكدوا جميعا عدم مشاركته المباشرة في معركة عبرا، مشيرين إلى أنه كان يسعى إلى مغادرة المنطقة قبل اندلاع الاشتباكات، وأن المجموعة التي كانت ترافقه اقتصرت مهمتها على تأمين حمايته الشخصية.

كما تضمنت الشهادات تأكيد عدم وجود أدلة أو معطيات تثبت تقديم فضل شاكر دعما ماليا أو لوجستيا لمجموعة الشيخ أحمد الأسير أو المشاركة في تمويلها، فيما قررت المحكمة استكمال النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة.

لجنة طبية محتملة

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام لبنانية، تقدمت وكيلة الدفاع عن فضل شاكر، المحامية أماندا مبارك، بطلب أمام المحكمة العسكرية لإرفاق تقارير طبية خاصة بحالته الصحية، تمهيدا لعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في وضعه الصحي.

إعلان

وبحسب المعلومات المتداولة خلال الجلسة، يعاني فضل شاكر من عدد من المشكلات الصحية، من بينها مرض السكري وضعف في النظر، إضافة إلى أزمات جلدية، وذلك بعد نحو 9 أشهر على تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.

وأشارت التقارير إلى أن إحالة فضل شاكر إلى لجنة طبية قد تفتح المجال أمام بحث إمكانية إخلاء سبيله قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة في 23 يونيو/حزيران، إذا وافقت المحكمة العسكرية على الطلب.

وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله، فمن المتوقع أن يكون مشروطا بعدد من الإجراءات القانونية، من بينها منعه من السفر أو إلزامه بكفالة مالية، إلى جانب الاستمرار في حضور جلسات المحاكمة.

وقبل أسابيع، وتحديدا في مطلع مايو/أيار الجاري، حصل فضل شاكر على حكم بالبراءة من تهمة قتل الشيخ هلال حمود. وجاء الحكم ليغلق واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بفضل شاكر، منذ تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد سنوات أمضاها متواريا داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا.

وعلى الصعيد العائلي، أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر استقباله مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم "فضل"، تيمنا بوالده الفنان فضل شاكر، الذي يواجه قضايا منظورة أمام القضاء اللبناني.

وشارك محمد فضل شاكر جمهوره خبر ولادة طفله عبر حسابه على إنستغرام، من خلال مقطع فيديو أرفقه برسالة عبّر فيها عن سعادته بالمولود الجديد، قبل أن يكشف عن اسمه في نهاية المنشور قائلا: "الحمد لله.. فضل".