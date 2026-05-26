"بي تي إس" تتربع على عرش جوائز الموسيقى الأمريكية للمرة الثانية

حققت فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس" (BTS) إنجازا تاريخيا جديدا بفوزها بالجائزة الكبرى "فنان العام" (Artist of the Year)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs) المعتمد على تصويت الجمهور، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء، فإن الفرقة العالمية -التي عادت مؤخرا إلى الساحة الفنية الدولية بعد إنهاء أعضائها الخدمة العسكرية الإلزامية- لم تكتف بالجائزة الكبرى، بل حصدت أيضا جائزتي "أفضل فنان بوب كوري للرجال"، وجائزة "أغنية الصيف" عن أغنيتها "سويم" (Swim).

وجاء فوز "بي تي إس" بلقب فنان العام بعد منافسة شرسة في فئة ضمت أسماء بارزة في عالم الموسيقى العالمي، وفي مقدمتهم النجمة تايلور سويفت -صاحبة الرقم القياسي في عدد جوائز الموسيقى الأمريكية طوال مسيرتها- إضافة إلى سابرينا كاربنتر، وباد باني، وهاري ستايلز، وليدي غاغا.

وفي كلمته أمام الجماهير الغفيرة المحتشدة داخل قاعة "إم جي إم غراند غاردن أرينا" في لاس فيغاس، قال "آر إم" (RM)، قائد الفرقة: "لقد فعلناها مرة أخرى!"، وكانت الفرقة قد توجت بالجائزة ذاتها أول مرة عام 2021.

وأضاف "شكرنا الأكبر وامتناننا يتوجه كالعادة إلى الآرمي (يقصد الجمهور الداعم للفرقة) في جميع أنحاء العالم، لقد وقفتم إلى جانبنا طوال السنوات الـ13 الماضية".

وافتتح الحفل الاستعراضي، الذي بُث مباشرة عبر شبكة "سي بي إس" ومنصة "باراماونت+"، بعرض مسجل مسبقا لأعضاء الفرقة وهم يؤدون أغنية "هوليغان" (Hooligan) من إحدى حفلاتهم الأخيرة في لاس فيغاس.

وكانت الفرقة قد توقفت عن الأنشطة الجماعية عام 2022 لالتحاق أعضائها السبعة بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، قبل أن يعودوا بقوة في مارس/آذار الماضي بألبومهم الخامس "أريرانغ" (Arirang)، والذي تصدر قائمة "بيلبورد 200" للألبومات مدة أسبوعين، في سابقة هي الأولى من نوعها لفرقة أو فنان في تاريخ البوب الكوري.

جوائز ومفاجآت الحفل

وفي سياق متصل بجوائز البوب الكوري، ذهبت جائزة "أغنية العام" إلى الثلاثي (EJAE) وأودري نونا وريي آمي، الأصوات المؤدية خلف الفرقة الافتراضية "HUNTR/X" عن أغنية "غولدن" (Golden)، وهي الأغنية الإيقاعية لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين البوب الكوري" المعروض على منصة نتفليكس، إذ حصد الثلاثي ثلاث جوائز إجمالا.

كما فازت فرقة الفتيات العالمية "كاتس آي" (Katseye)، التي تضم عضوات من أربع دول مختلفة، بثلاث جوائز من بينها جائزة "أفضل فنان جديد للعام".

وشهد الحفل غياب وفشل النجمة تايلور سويفت في تحقيق أي فوز، رغم تصدرها قائمة الترشيحات بثمانية ترشيحات، من بينها ألبوم العام عن "ذا لايف أوف إيه شوغيرل" وأغنية العام عن "ذا فيت أوف أوفيليا".

كما غابت الفنانة سابرينا كاربنتر عن الحفل رغم فوزها بجائزة "ألبوم العام" عن ألبومها "مانز بيست فريند" (Man’s Best Friend) إلى جانب جائزتين أخريين.

وفاز الموسيقي المستقل "سومبر" (Sombr) البالغ من العمر 20 عامًا بثلاثة كؤوس، نال منها جائزة أفضل أغنية روك/بديلة عن أغنيته "باك تو فريندز" (Back to Friends).

واختتم الحفل بتكريم أيقونة موسيقى الروك في ثمانينيات القرن الماضي، بيلي آيدول (70 عاما)، بجائزة "إنجاز العمر"، إذ استذكر بداياته في موسيقى "البانك روك" عام 1976 قائلا "كنا نظن أن الأمر قد يستمر ستة أشهر فقط، ناهيك عن 50 عاما"، قبل أن يشعل المسرح بأدائه أغنيتين شهيرتين من أغانيه.