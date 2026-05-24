قرار ضبط وإحضار بحق جيهان الشماشرجي.. تطور جديد يثير الجدل

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بضبط وإحضار الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي وعدد من المتهمين الآخرين، مع تأجيل نظر القضية المتهمين فيها بالسرقة بالإكراه إلى جلسة 25 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد تغيبهم عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم.

وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي نظرتها الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، بعد عدم حضور الفنانة وباقي المتهمين للمثول أمام المحكمة، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم مع الاستمرار في نظر القضية بالجلسة المقبلة.

اتهامات بالسرقة بالإكراه

ووفقا لأمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، تواجه جيهان الشماشرجي والمتهمون مي محمود ومحروس حمادة ومصطفى ممدوح ومحمود أشرف، اتهامات تتعلق بالسرقة بالإكراه وحيازة أداة "شاكوش" دون مبرر قانوني.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الواقعة تعود إلى توجه المتهمين إلى العقار محل البلاغ باستخدام سيارة، قبل الاستيلاء على عدد من المتعلقات الخاصة بالمجني عليها.

وبحسب أوراق القضية، حاولت المجني عليها منعهم من مغادرة المكان، إلا أن قائد السيارة صدمها أثناء محاولتهم الفرار، مما تسبب في إصابتها بجروح عدة مثبتة بالتقرير الطبي، بينما تمكن المتهمون من الهروب من موقع الحادثة.

من الإحالة إلى الجنايات

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس/آذار الماضي، عندما قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالتورط في واقعة سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة خلال الحادث.

وخلال التحقيقات، أنكرت الشماشرجي الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن علاقتها بالمجني عليها تعود إلى سنوات سابقة حين جمعهما مشروع عمل خاص بتصميم الإكسسوارات والحلي داخل شقة مستأجرة في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة.

وقالت إن الشقة كانت تستخدم كورشة عمل مشتركة، وإن علاقتها بالمجني عليها وأسرتها اقتصرت على إطار مهني واجتماعي مرتبط بالعمل، مشددة على أنها لم تشارك في أي واقعة سرقة أو استيلاء على منقولات تخص الشاكية.

وأضافت، بحسب ما ورد في التحقيقات، أنها دخلت الشقة فقط للحصول على متعلقاتها الشخصية باستخدام مفتاح كانت تمتلكه، نافية الاستيلاء على أي مقتنيات أخرى، كما أقرت بعدم وجود شهود يمكنهم تأكيد روايتها.

خلافات تجارية ونزاع متصاعد

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن أصل الخلاف يعود إلى أكثر من عامين، بعد نشوب أزمة داخل الشقة محل النزاع، قبل أن تتطور لاحقا إلى اتهامات باستدراج المجني عليها والاستيلاء على متعلقاتها بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تعرضت للإصابة بعدما صدمها أحد المتهمين بسيارة أثناء الواقعة، في حين ذكرت هيئة الدفاع عنها أن الحادثة موثقة بمقاطع مصورة ومستندات رسمية، وأنها تعرضت للاعتداء أثناء محاولتها منع المتهمين من مغادرة المكان قبل وصول الشرطة.

في المقابل، أصدرت هيئة الدفاع عن الفنانة جيهان الشماشرجي بيانا آنذاك طالبت فيه وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بالتعامل بحذر مع ما يتم تداوله بشأن القضية، مؤكدة أن إدراج اسم الفنانة ضمن المتهمين جاء على خلفية خلافات قائمة بين أطراف أخرى مرتبطة بشركة تجارية ونزاع مالي، وأنها ليست طرفا أصيلا في تلك الخلافات.

وشدد البيان على أن إحالة القضية إلى المحكمة لا تعني إدانة المتهمين، باعتبار أن الفصل النهائي يظل بيد القضاء، داعيا إلى احترام سير التحقيقات وعدم إصدار أحكام مسبقة أو الزج باسم الفنانة في تداولات قد تضر بسمعتها قبل صدور حكم قضائي نهائي.

وفي أول تعليق منها بعد تصاعد الأزمة حينذاك، قالت الشماشرجي عبر حساباتها على مواقع التواصل إن الواقعة ترتبط بخلافات تجارية، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بها بشكل مباشر، وأنها تثق في القضاء المصري وتنتظر صدور الحكم النهائي، كما وجهت الشكر لكل من حرص على دعمها والسؤال عنها خلال محنتها.

وجيهان الشماشرجي ممثلة مصرية لفتت الأنظار في السنوات الماضية بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، منها "لعبة النسيان" و"حكايات بنات" و"الآنسة فرح"، قبل أن تحصل على البطولة في أعمال منها مسلسل "جودر"، وفيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة".

كما خاضت تجربة البطولة في مسلسل "بطل العالم" إلى جانب الفنان عصام عمر، وتنتظر عرض فيلمها الجديد "عشان خاطر جليلة".