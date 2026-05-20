تكريم استثنائي لمخرج "عالمي".. مصر ضيف شرف فعالية "عالم أفضل" في كان

شارك عدد من أبطال فيلم "المصير" في احتفالية خاصة أُقيمت في مدينة كان الفرنسية، تزامنا مع انعقاد الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، وشهدت تكريم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده، إلى جانب اختيار مصر ضيف شرف ضمن فعالية "عالم أفضل من أجل الإنسانية".

وظهرت الفنانة ليلى علوي والفنان هاني سلامة، اللذان شاركا معا في بطولة فيلم "المصير"، في صور نشرتها عبر حسابها على إنستغرام من أجواء الاحتفالية التي أعادت تسليط الضوء على أحد أبرز أفلام يوسف شاهين وأكثرها حضورا في الذاكرة السينمائية العربية والعالمية.

وأُقيمت الفعالية بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع مبادرة "مانحو الأمل"، وتحت رعاية السفير المصري لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور طارق دحروج، وسط حضور دبلوماسي وفني ضم عددا من نجوم وصناع السينما من دول مختلفة.

ويأتي تنظيم الاحتفالية بالتزامن مع إقامة مهرجان كان السينمائي، دون أن تكون جزءا رسميا من برنامجه أو فعالياته.

وشهدت الاحتفالية استعادة لمسيرة يوسف شاهين الفنية الطويلة، بوصفه أحد أبرز المخرجين الذين تركوا أثرا واسعا في تاريخ السينما المصرية والعربية، ونجحوا في إيصال السينما العربية إلى جمهور عالمي عبر لغة سينمائية خاصة جمعت بين البعد الإنساني والأسلوب البصري المختلف.

وقال السفير طارق دحروج، خلال كلمته، إن أفلام يوسف شاهين نجحت على مدار عقود في بناء جسور ثقافية بين مصر وفرنسا والعالم، مؤكدا أن السينما تحولت في أعماله إلى لغة إنسانية قادرة على تجاوز الحدود والاختلافات الثقافية. كما أشار إلى أن اختيار مصر ضيف شرف في الفعالية يعكس مكانتها الثقافية والحضارية، ويعبر عن عمق العلاقات الثقافية التي تجمع القاهرة وباريس.

وأعرب دحروج عن سعادته بمشاركة عدد من نجوم السينما المصرية في الاحتفالية، من بينهم ليلى علوي وهاني سلامة، معتبرا أن الحضور المصري في مدينة كان خلال هذه الفترة يؤكد استمرار حضور السينما المصرية في المحافل الدولية عبر الفن والمبادرات الثقافية.

ويحمل اسم يوسف شاهين حضورا بارزا في تاريخ مهرجان كان السينمائي، بعدما حصل عام 1997 على جائزة اليوبيل الذهبي عن مجمل أعماله السينمائية، بالتزامن مع مشاركته بفيلم "المصير"، الذي يُعد واحدا من أبرز أعماله وأكثرها انتشارا عالميا.