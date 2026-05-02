وفاة سهير زكي عن 81 عاما بعد صراع مع المرض

بعد معاناة مع المرض، توفيت الفنانة المصرية سهير زكي، اليوم السبت، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، بعد إصابتها بمشكلات في الرئة وصعوبات حادة في التنفس. تاركة خلفها تاريخا فنيا ممتدا، قدمت خلاله أعمالا بارزة في السينما والدراما، شكلت جزءا من ذاكرة الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة أن من المقرر تشييع الجنازة غدا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الفيوم في مدينة "السادس من أكتوبر".

أزمة صحية

وعانت الفنانة، التي برز اسمها بقوة في سبعينيات القرن الماضي، خلال الفترة الأخيرة من حياتها من سلسلة أزمات صحية متتالية، بدأت بإصابتها بحالة جفاف شديد أثرت بشكل واضح على وظائف جسدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى ووضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

ومع تطور حالتها، اضطرت للدخول إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعها بشكل حاد، حيث واجهت مشكلات معقدة في الرئة تسببت في صعوبات متزايدة في التنفس، قبل أن تشهد تحسنا محدودا لم يستمر طويلا، إذ عادت حالتها للتراجع مرة أخرى خلال الساعات.

ورغم متابعة الفريق الطبي لحالتها بشكل مكثف في محاولة للسيطرة على المضاعفات، فإن حالتها دخلت في مرحلة حرجة انتهت برحيلها بعد معاناة طويلة مع المرض.

وسهير زكي هي فنانة وراقصة مصرية ولدت في مدينة المنصورة، من أصول صعيدية. وبدأت مسيرتها في سن صغيرة في مدينة الإسكندرية قبل أن تنتقل إلى القاهرة، وشاركت في برنامج (أضواء المسرح).

وتميّزت بتجربة مختلفة داخل عالم الرقص الشرقي، وقدمت رقصات مختلفة على أغنيات أم كلثوم، وهو ما اعتُبر تحولا لافتا في شكل الأداء الفني وقتها. وعلى مدار مشوارها، شاركت في أكثر من 50 عملا سينمائيا، جمعت خلالها بين التمثيل والاستعراض.

وابتعدت عن الأضواء مع بداية التسعينيات، بعد رحلة فنية طويلة تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الرقص الشرقي والفن المصري.