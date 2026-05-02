حريق يضرب موقع تصوير "بيت بابا 2".. وبدء التحقيق في الحادث

شب حريق، صباح السبت، داخل موقع تصوير مسلسل "بيت بابا 2" في مدينة الإنتاج الإعلامي، غربي العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين أفراد فريق العمل المتواجدين.

وأصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا رسميا كشفت فيه ملابسات الواقعة، مؤكدة السيطرة بالكامل على الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح السبت دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح البيان أن قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن مدينة الإنتاج الإعلامي، تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تعاملت سريعا مع النيران، ما أسهم في محاصرتها ومنع امتدادها إلى مواقع تصوير مجاورة، إلى أن تمت السيطرة عليها بشكل كامل.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، بالتزامن مع بدء الجهات المختصة التحقيقات اللازمة لكشف أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية الناتجة عنه.

وأكدت مدينة الإنتاج الإعلامي في ختام بيانها أن مناطق التصوير المفتوحة مصممة وفق تخطيط يضمن الفصل بين مواقع التصوير المختلفة، وهو ما ساعد في الحد من انتشار الحريق إلى مناطق أخرى داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، حرص المخرج محمد عبد الرحمن حماقي على طمأنة الجمهور، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله أن الجميع بخير، اللهم لك الحمد".

وكشف الممثل الشاب أحمد حلمي الذي كان متواجدا داخل موقع التصوير وقت اندلاع الحريق، أن النيران اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل موقع تصوير "بيت بابا 2″، مرجحا أن يكون السبب ماسا كهربائيا.

وأوضح أن فريق العمل غادر الموقع فور التنبيه بسرعة الإخلاء، لافتا إلى أن الحريق اشتد بعد خروج الجميع من المكان، قبل أن تتم السيطرة عليه لاحقا دون خسائر بشرية.

وأشار إلى أن موعد استئناف التصوير لم يتحدد حتى الآن، على أن يتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من حصر الخسائر المادية وإصلاح التلفيات داخل موقع التصوير.

وذكرت وسائل إعلام وصحف محلية أن الحريق اشتعل في الديكورات الخشبية وبعض قطع الأثاث داخل موقع التصوير، ما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة غطت المكان.

وفي السياق ذاته، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتشير المعاينة الأولية إلى احتمال أن يكون ماس كهربائي في معدات الإضاءة وراء اندلاع الحريق.

ومسلسل "بيت بابا" من بطولة الممثل محمد أنور، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار ومحمد محمود وسامي مغاوري ومريم محمود الجندي وسليم الترك وهلا السعيد وأحمد عبد الحميد وعبد الرحمن حسن ومالك عماد ورانيا محمود ياسين ونادين خالد ومحسن صبري ومحمد خميس وجان رامز.

ويأتي العمل في إطار اجتماعي كوميدي، مستعرضا تفاصيل الحياة داخل أسرة مصرية من خلال شخصية "أسعد أبو الصفا" التي يجسدها الفنان محمد محمود، وهو مدير مدرسة اتسم بالحزم والانضباط طوال سنوات عمله.

ومع خروجه إلى التقاعد، يجد نفسه أمام واقع مختلف داخل منزله، حيث يحاول فرض نفس قواعده الصارمة على أسرته، لكنه يواجه مواقف يومية مليئة بالمفارقات، ليكتشف تدريجيا أن إدارة شؤون البيت أكثر تعقيدا مما كان يتخيل، وذلك في أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.