فن|أفلام وسينما|دولي

الأوسكار يضع خطا أحمر.. لا جوائز لأعمال مولّدة بالذكاء الاصطناعي

حفظ

Hollywood, California, USA - December 18, 2018: a gold award or trophy in Hollywood Boulevard. The concept of success and victory in the film industry
استبعاد الأعمال المولدة بالذكاء الاصطناعي من سباق الأوسكار (شترستوك)
Published On 2/5/2026

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل هوليوود من تمدد الذكاء الاصطناعي إلى قلب الصناعة السينمائية، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قواعد جديدة تحسم الجدل بشأن أهلية الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجوائز الأوسكار، مؤكدة أن التمثيل والكتابة يجب أن يكونا من صنع الإنسان حصرا حتى يصبحا مؤهلَين للمنافسة على أرفع جوائز السينما في العالم.

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن فئات التمثيل لن تقبل إلا بالأدوار التي "أداها بشر بشكل واضح وبموافقتهم"، ما يعني استبعاد أي أداء رقمي كامل أو شخصيات مولدة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي من سباق الجوائز.

كما نصت القواعد على أن السيناريوهات يجب أن تكون مكتوبة من قبل مؤلف بشري، في رسالة واضحة إلى أدوات الكتابة التوليدية التي بدأت تتسلل إلى غرف الكتابة في السنوات الأخيرة.

Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez and Robert Legato at the 89th Annual Academy Awards - Press Room held at the Hollywood and Highland Center in Hollywood, USA on February 26, 2017.
أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تعلن قواعد جديدة تحسم الجدل بشأن أهلية الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي (شترستوك)

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه هوليوود نقاشا بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الضجة التي أثارها الترويج للممثلة الافتراضية "تيلي نوروود"، وهي شخصية مولدة رقميا بالكامل، أثارت مخاوف واسعة بين الممثلين والنقابات الفنية من أن تتحول التقنية من أداة مساعدة إلى بديل عن الإنسان.

ورغم التشدد الجديد، لم تغلق الأكاديمية الباب تماما أمام استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي، إذ لا تزال بعض التطبيقات التقنية – مثل تحسين المؤثرات البصرية أو أدوات المونتاج – مقبولة، ما دام جوهر الأداء الإبداعي والكتابة من صنع بشري. كما منحت القواعد الأكاديمية حق طلب وثائق إضافية للتحقق من طبيعة العمل المقدم ومصدره.

وتكشف هذه القواعد عن نقاشات تخوضها هوليوود حول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون أن تفقد روح الفن البشري. وبينما تتسارع التقنية بوتيرة غير مسبوقة، يبدو أن الأوسكار اختار أن يرسم خطا فاصلا -على الأقل حاليا- بين الإبداع الإنساني والمنتج الخوارزمي.

إعلان
المصدر: الجزيرة + رويترز
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان