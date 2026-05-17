هل كسر الحزن قلبها؟ تفاصيل أزمة مفاجئة أدخلت حنان شوقي العناية المركزة

تصدرت الممثلة المصرية حنان شوقي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث خضعت لفحوصات طبية مكثفة قبل إيداعها في العناية المركزة، وسط حالة من القلق بين جمهورها ومتابعيها.

من جانبه، كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، موضحا أنها خضعت فور وصولها إلى المستشفى لإجراءات طبية عاجلة وفحوصات دقيقة، قبل نقلها إلى غرفة العناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي المختص.

وأكد زكي في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية للفنانة تشهد تحسنا تدريجيا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى استقرار نسبي في المؤشرات الحيوية، مع استمرار المتابعة الطبية الدقيقة والالتزام بالخطة العلاجية الموضوعة، بهدف الاطمئنان على تجاوزها هذه الوعكة الصحية بشكل آمن.

أول تعليق من حنان شوقي

وفي تطور لاحق، علقت الفنانة حنان شوقي على أزمتها الصحية بعد تحسن حالتها، موضحة أنها خضعت لجميع الفحوصات الطبية فور وصولها إلى المستشفى عقب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل، مؤكدة أن الطواقم الطبية تعاملت مع حالتها منذ اللحظات الأولى بدقة وسرعة.

وأضافت أن وضعها الصحي شهد تحسنا ملحوظا خلال الساعات الماضية بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنها باتت في حالة أفضل حاليا، رغم استمرار خضوعها للمتابعة الطبية الدقيقة للتأكد من استقرار حالتها بشكل كامل.

ووجهت شوقي رسالة شكر وامتنان لكل من تواصل معها أو حرص على الاطمئنان عليها خلال أزمتها الصحية، مؤكدة أن حجم الدعم والمحبة التي تلقتها من الجمهور وزملائها في الوسط الفني كان له أثر نفسي كبير في مساعدتها على تجاوز هذه المحنة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مشاركتها في فعالية تكريم الفنان الراحل ياسر صادق، إذ تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نتيجة حالة حزن شديدة سيطرت عليها عقب استعادة ذكريات علاقتها الطويلة بصديق عمرها الراحل، وفق ما أُعلن، مما استدعى تدخلا طبيا عاجلا، قبل أن تخضع لاحقا لتركيب دعامات في القلب.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد كرمت اسم الفنان الراحل ياسر صادق بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بالنقابة، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح والدراما والسينما المصرية.

وفي سياق متصل، كانت الفنانة حنان شوقي قد عادت مؤخرا إلى النشاط الفني بعد فترة غياب طويلة، من خلال مشاركتها في مسرحية "اشهد يا زمان"، التي شكلت عودتها إلى خشبة المسرح، بمشاركة الفنان طارق الدسوقي، إذ تدور أحداث العرض في إطار وطني يستعرض محطات بارزة من إنجازات الشعب المصري.

وتعد حنان شوقي من أبرز وجوه جيل الفنانات اللاتي تركن بصمة واضحة في الدراما المصرية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إذ كان ظهورها السينمائي الأول من خلال فيلم "بيت القاصرات" عام 1984، لتنطلق بعدها في مسيرة فنية قدمت خلالها عددا من الأعمال التي رسخت حضورها لدى الجمهور، من بينها "البخيل وأنا"، و"ليالي الحلمية"، و"الناس في كفر عسكر"، و"شارع المواردي".

كما سجلت حضورا بارزا في السينما المصرية عبر مشاركتها في أفلام حققت انتشارا واسعا، أبرزها فيلم "الإرهابي" أمام الفنان عادل إمام، إلى جانب فيلم "دماء على الأسفلت" مع الفنان نور الشريف.