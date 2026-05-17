بلاغ بالاستيلاء على مقتنيات فيلا فاخرة.. كيف انتهت أزمة حمو بيكا مع مالكة العقار؟

واجه مغني المهرجانات المصري حمو بيكا أزمة قانونية جديدة، بعد تقديم بلاغ رسمي ضده يتهمه بالاستيلاء على عدد من محتويات فيلا كان يقيم بها في مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب التسبب في إتلاف أجزاء داخل العقار وعدم سداد بعض المستحقات الخاصة بالمرافق، قبل أن تنتهي الأزمة لاحقا بالتصالح بين الطرفين.

وبحسب البلاغ المقدم إلى قسم الشرطة، اتهم طبيب مصري يُدعى عصام عدوي، بصفته وكيلا عن ابنته مالكة الفيلا، حمو بيكا بإتلاف أجزاء من محتويات العقار في فترة إقامته، مع اختفاء عدد من المقتنيات من داخل الفيلا.

وعقب البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة فحص تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الاتهامات المتداولة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من طبيب مصري أكد فيه أنه يتحرك بصفته القانونية نيابة عن ابنته المالكة لإحدى الفيلات السكنية داخل أحد المجمعات بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح مقدم البلاغ أن الفيلا كانت مؤجرة إلى حمو بيكا بصفته مسؤولا عن شركة للإنتاج الفني، وذلك بموجب عقد يمتد سنوات، غير أن الأخير أبدى رغبته في إنهاء الإقامة وإخلاء العقار قبل الموعد المحدد بالعقد.

وأضاف أنه عقب استلام الفيلا فوجئ بوجود نقص في عدد من المقتنيات الموجودة داخلها، من بينها أجهزة كهربائية ومفروشات وقطع أثاث، فضلا عن تلفيات متفرقة طالت بعض التجهيزات الداخلية، مثل الجدران والستائر ومرافق السباكة، إلى جانب تراكم مستحقات المياه والكهرباء دون سداد لفترة طويلة.

وأشار مقدم الشكوى إلى أنه حاول احتواء الموقف بشكل ودي والتوصل إلى تسوية تنهي الخلاف بعيدا عن المسار القانوني، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في البداية، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وعقب ذلك، بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ، فيما كلفت الأجهزة الأمنية رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من تفاصيل الاتهامات وكشف ملابسات الواقعة.

لكن الأزمة لم تستمر طويلا، إذ أعلن مقدم البلاغ لاحقا انتهاء الخلاف بشكل ودي، مؤكدا أن الواقعة لم تتجاوز في النهاية حدود "سوء الفهم".

وقال عصام عدوي، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن حمو بيكا كان ملتزما بسداد الالتزامات المالية المتعلقة بالإيجار، كما أخطرهم مسبقا بموعد نقل الأثاث ومغادرة الفيلا.

وأوضح أنه لم يكن موجودا أثناء تسليم الوحدة، وبعد مراجعة محتويات الفيلا لاحقا تبين وجود بعض الأشياء غير المكتملة، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في البداية، قبل التواصل لاحقا وإعادة المقتنيات محل الخلاف، لتنتهي الأزمة بشكل ودي بين الطرفين.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمة قانونية أخرى واجهها حمو بيكا قبل نحو عامين، حين جرى ترحيله إلى سجن برج العرب في الإسكندرية لتنفيذ حكم قضائي بالحبس مدة شهرين، بعد تأييد الحكم الصادر ضده ورفض الاستئناف المقدم من فريق دفاعه.

وتعود تفاصيل تلك القضية إلى عام 2018، عندما أحيا حمو بيكا حفلا غنائيا في منطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من نقابة المهن الموسيقية، مما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، قبل أن يصدر حكم أولي بحبسه عام 2021.

وفي تلك الفترة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في منطقة الزمالك بالقاهرة أثناء حملة أمنية، إذ عُثر بحوزته على أسلحة بيضاء، واقتيد إلى جهات التحقيق المختصة، التي كشفت وجود عدة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا مختلفة، من بينها حكم الحبس المرتبط بأزمة الحفل.

وفيما بعد، نجح فريق دفاع حمو بيكا في إنهاء الأزمة بشكل قانوني، بعد التوصل إلى تصالح مع نقابة المهن الموسيقية، عقب سداد الالتزامات المالية المطلوبة، لتنتهي القضية ويُحتوى الخلاف.