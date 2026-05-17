بلغاريا تحقق فوزها الأول في "يوروفيجن" وسط مقاطعات بسبب إسرائيل

حققت بلغاريا أول فوز في تاريخها بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بعدما حصدت المغنية البلغارية دارا المركز الأول في النسخة الـ70 من المسابقة التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا، بأغنية "بانغارانغا".

وتفوقت بلغاريا على إسرائيل التي حلت ثانية، بينما جاءت رومانيا في المركز الثالث، بعد تصويت جمع بين لجان التحكيم الوطنية وتصويت الجمهور.

وشهدت المسابقة هذا العام أجواء سياسية متوترة بسبب مشاركة إسرائيل، إذ قاطعت خمس دول الحدث احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، وهي إسبانيا وهولندا وأيرلندا وآيسلندا وسلوفينيا، مما ألقى بظلاله على واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية في أوروبا.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع مشاركة المغني الإسرائيلي يوفال بيتان، الذي حل في المركز الثاني بعد حصوله على تصويت جماهيري مرتفع للعام الثاني على التوالي، وسط اتهامات لإسرائيل بتنظيم حملات ضغط واسعة لحشد الأصوات، مما دفع منظمي المسابقة إلى تشديد قواعد التصويت هذا العام.

ورغم الجدل المحيط بالنسخة الحالية، استمرت فعاليات "يوروفيجن" بحضور جماهيري واسع في قاعة "وينر شتاتهايله" بفيينا، وسط متابعة تلفزيونية تقدر بمئات الملايين حول العالم.

وحصدت أغنية "بانغارانغا" إعجاب الجمهور ولجان التحكيم بفضل إيقاعها السريع المستوحى من الفلكلور البلغاري، لتمنح صوفيا أول لقب أوروبي في تاريخ مشاركاتها بالمسابقة منذ انضمامها إليها عام 2005.