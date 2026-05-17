بلغاريا تحقق فوزها الأول في "يوروفيجن" وسط مقاطعات بسبب إسرائيل

Winner Darina Nikolaeva Yotova, aka Dara and representing Bulgaria with the song 'Bangaranga', celebrates with the trophy after the final of the Eurovision Song Contest 2026 (ESC) at Wiener Stadthalle in Vienna, Austria on May 16, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
بلغاريا تسجل أول فوز في تاريخها بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" (الفرنسية)
Published On 17/5/2026
آخر تحديث: 12:14 (توقيت مكة)

حققت بلغاريا أول فوز في تاريخها بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بعدما حصدت المغنية البلغارية دارا المركز الأول في النسخة الـ70 من المسابقة التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا، بأغنية "بانغارانغا".

وتفوقت بلغاريا على إسرائيل التي حلت ثانية، بينما جاءت رومانيا في المركز الثالث، بعد تصويت جمع بين لجان التحكيم الوطنية وتصويت الجمهور.

المسابقة الأوروبية "يوروفيجن" شهدت أجواء سياسية متوترة ومقاطعات عدة دول (الفرنسية)

وشهدت المسابقة هذا العام أجواء سياسية متوترة بسبب مشاركة إسرائيل، إذ قاطعت خمس دول الحدث احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، وهي إسبانيا وهولندا وأيرلندا وآيسلندا وسلوفينيا، ما ألقى بظلاله على واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية في أوروبا.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع مشاركة المغني الإسرائيلي يوفال بيتان، الذي حل في المركز الثاني بعد حصوله على تصويت جماهيري مرتفع للعام الثاني على التوالي، وسط اتهامات لإسرائيل بتنظيم حملات ضغط واسعة لحشد الأصوات، ما دفع منظمي المسابقة إلى تشديد قواعد التصويت هذا العام.

ورغم الجدل المحيط بالنسخة الحالية، استمرت فعاليات "يوروفيجن" بحضور جماهيري واسع في قاعة "وينر شتاتهايله" بفيينا، وسط متابعة تلفزيونية تقدر بمئات الملايين حول العالم.

وحصدت أغنية "بانغارانغا" إعجاب الجمهور ولجان التحكيم بفضل إيقاعها السريع المستوحى من الفلكلور البلغاري، لتمنح صوفيا أول لقب أوروبي في تاريخ مشاركاتها بالمسابقة منذ انضمامها إليها عام 2005.

المصدر: الجزيرة

