"النكبة لم تنته قط".. رسالة قوية لخافيير بارديم في قلب الأمم المتحدة

قال الممثل الإسباني خافيير بارديم إن "النكبة الفلسطينية لم تنتهِ"، بل ما زالت مستمرة اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة و"التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري" في الضفة المحتلة.

وجاءت تصريحات بارديم في رسالة مصورة عُرضت خلال فعالية في مقر الأمم المتحدة، ونشرتها بعثة فلسطين الدائمة لدى المنظمة على منصة "إكس"، بالتزامن مع عرض فيلم "اللي باقي منك" المرشح لجوائز الأوسكار، والذي يتناول القضية الفلسطينية.

النكبة "لم تنتهِ قط"

وأضاف بارديم أن الشعب الفلسطيني "يناضل منذ عقود ضد سياسات الإبادة والتطهير العرقي"، مشددا على أن النكبة "لم تنتهِ قط"، وأنها مستمرة بأشكال مختلفة في الوقت الراهن.

وأشاد الممثل الإسباني بصمود الفلسطينيين، واصفا إياه بـ"الإصرار على البقاء في الأرض والحفاظ على الهوية والثقافة"، رغم ما وصفه بأكثر من قرن من المعاناة والتجاهل.

"اللي باقي منك"

ويتناول فيلم "اللي باقي منك" قصة عائلة فلسطينية عبر ثلاثة أجيال منذ نكبة عام 1948، مسلطا الضوء على الصدمات التي عاشتها وسعيها للأمل، وقد اختاره الأردن لتمثيله في فئة أفضل فيلم دولي ضمن جوائز الأوسكار.

وكان بارديم قد هتف خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس/آذار الماضي: "لا للحرب.. وفلسطين حرة"، في موقف لاقى تفاعلا واسعا داخل القاعة.

وتحيي فلسطين في 15 مايو/أيار من كل عام ذكرى النكبة، التي تشير إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين عام 1948 بعد قيام إسرائيل، عبر فعاليات ومسيرات داخل الأراضي الفلسطينية وفي دول عدة حول العالم.