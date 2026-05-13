"بيت الأرواح".. ملحمة لاتينية بين السحر والسياسة

ليست كل الروايات قابلة للحياة خارج صفحات الكتب، فبعضها يبدو مرتبطا بلغته الأدبية إلى درجة تجعل اقتباسه مغامرة صعبة لصناع السينما أو التلفزيون، لهذا السبب ظلت رواية "بيت الأرواح" للكاتبة إيزابيل الليندي من تلك الأعمال التي، على الرغم من شهرتها الواسعة، لم تحظ سوى باقتباس واحد مهم في فيلم سينمائي عُرض عام 1993، من بطولة ميريل ستريب.

الرواية الصادرة عام 1982 تعود اليوم من جديد عبر مسلسل "بيت الأرواح" (The House of the Spirits) المعروض على منصة برايم، في نسخة مكونة من 8 حلقات، تنتمي إلى الدراما التاريخية والواقعية السحرية، وتُقدَّم باللغة الإسبانية، بإنتاج لاتيني ضخم وإشراف مباشر من المؤلفة، لتعيد العمل إلى أصله، بعيدًا عن محاولة الاقتباس السابقة التي نقلت النص التشيلي إلى اللغة الإنجليزية، فانتزعته من أصله وسياقه التاريخي والثقافي إلى حد كبير.

الرواية التي قاومت الاقتباس

منذ حلقاته الأولى، يبدو واضحًا أن مسلسل "بيت الأرواح" لا يتعامل مع الرواية الأصلية كمادة خام قابلة للتعديل الحر، بل كنص أدبي يقترب منه بأكبر قدر ممكن من الدقة والوفاء، وهي نقطة تُعتبر خلافية جدًا في الاقتباس، بل سلاحًا ذا حدين، فالإفراط في الالتزام بالنص قد يحول العمل إلى نسخة بصرية جامدة تفتقد روح المغامرة الفنية، لكن الأمر هنا مختلف إلى حد كبير.

رواية "بيت الأرواح"، أول أعمال إيزابيل الليندي الأدبية، قائمة على بناء ملحمي شديد التشعب، وتراكم بطيء للتفاصيل، وامتداد زمني طويل يصعب اختزاله دون خسائر واضحة تمس روح الرواية، لذلك لا يحتاج المسلسل إلى إعادة اختراع الرواية، بل إلى منحها المساحة الكافية لكي تُظهر سحرها على الشاشة، خاصة أن هذه النسخة هي الاقتباس الكبير الأول الذي يُقدم باللغة الإسبانية، أي لغة الرواية الأصلية.

العائلة كمرآة لوطن كامل

يدور مسلسل "بيت الأرواح" بشكل أساسي حول العائلة، بدءًا من عائلة "دي فالي" التي وُلدت فيها كلارا، ثم تتركها عندما تتزوج وتصبح فردًا في عائلة "تروبيا"، ومن هنا يتم اختيار العائلة نقطة مركزية للسرد، وأداة لقراءة تاريخ بلد كامل عبر مصائر أفراد هذه العائلة.

العائلة هنا نموذج مصغر للمجتمع التشيلي، بكل تناقضاته الطبقية والعرقية والسياسية والعاطفية، فداخل المنزل الواحد تتجاور السلطة مع القمع، والثروة مع الفقر، والحب مع العنف، لتتحول العلاقات العائلية إلى انعكاس لصراع اجتماعي أوسع.

شخصية "إستبيان تروبيا" تحديدًا ليست مجرد أب متسلط، بل تمثل صورة لسلطة قديمة تحاول فرض سيطرتها على الجميع، بينما تتغير البلاد من حولها سياسيًا واجتماعيًا. ابن الطبقة العليا، الذي فقد والده ثروة الأسرة، فأعاد الابن بناء إمبراطورية تروبيا، وتزوج من الحسناء كلارا، وأنجب بلانكا وخايمي، لكنه، على الرغم من انتصاراته المادية والطبقية، يظل مهزومًا أمام زوجته غير المبالية، وابنته التي تحتقره، ثم أمام التحولات السياسية والاقتصادية في تشيلي.

اللافت أن المسلسل لا يقدم التاريخ عبر الأحداث السياسية المباشرة فقط، فحتى منتصفه لا نرى سوى أثر هذه الأحداث على العلاقات الإنسانية. فالانقسامات الطبقية تظهر داخل الحب والزواج، وكأن السياسة هي الشبح الخلفي الذي يتلاعب بالشخصيات. ولهذا السبب ينجح المسلسل إلى حد كبير في تقديم التاريخ دون أن يتحول إلى دراما سياسية خطابية.

النساء اللاتي حملن ذاكرة العائلة

في قلب هذا البناء العائلي تأتي النساء الثلاث باعتبارهن العمود الفقري الحقيقي للمسلسل، ثلاثة أجيال، تعكس كل واحدة منهن شكلًا مختلفًا من أشكال المقاومة.

كلارا، الأم، تبدو أكثر ارتباطًا بالجانب الروحي والرمزي، امرأة، على الرغم من هدوئها وغموضها، قادرة على التأثير في العالم المحيط بها بطرق غير مباشرة. ثم بلانكا، الابنة، التي تنقل الصراع إلى مساحة أكثر واقعية وعاطفية عبر الحب والتمرد على سلطة العائلة، ثم ألبا، التي تصبح شاهدة على التاريخ نفسه، سواء تاريخ تشيلي في واحدة من أكثر لحظاته قسوة، أو تاريخ العائلة الممثلة لتشيلي.

الواقعية السحرية.. حين تصبح الغرابة جزءًا من الحياة

أحد أهم أسباب نجاح "بيت الأرواح" أنه لم يتعامل مع الواقعية السحرية كزينة بصرية أو سردية، أو وسيلة لإضفاء الغرابة على الأحداث، بل استخدمها بالطريقة نفسها التي ظهرت بها في الرواية الأصلية، أي كجزء طبيعي من الواقع نفسه.

في عالم الرواية، ثم المسلسل، لا تظهر الرؤى والأشباح والتنبؤات كشيء استثنائي يقطع السرد، بل هي عناصر يومية تتعايش جنبًا إلى جنب مع السياسة والعنف الأسري والانقسامات الطبقية. وهذه تحديدًا واحدة من أهم السمات الأساسية للواقعية السحرية في الأدب اللاتيني، ذلك التيار الذي ظهر بقوة في القرن العشرين، حيث يمتزج التاريخ الدموي بالأساطير الشعبية والمعتقدات الدينية والذاكرة الجماعية، بشكل يصعب الفصل بين هذه العناصر.

الواقعية السحرية في الأدب ليست هروبًا من الواقع نهائيًا، بل محاولة لتقديم واقع يبدو أحيانًا أغرب من الخيال نفسه، وقد ارتبط صعود وانتشار هذا الأسلوب في الأدب اللاتيني بتاريخ المنطقة السياسي المضطرب، من الانقلابات العسكرية إلى الاستعمار وحتى الصراعات الطبقية.

في حالة "بيت الأرواح"، سواء الرواية أو المسلسل، ترتبط الواقعية السحرية بالنساء، فكلارا تمثل الحدس والذاكرة والاتصال بالماضي، وهي طريقة استخدمتها أليندي كثيرًا لربط العالم الروحي بالتجربة النسائية داخل مجتمعها العنيف.

تظهر العناصر الأكثر غرابة في المسلسل بهدوء شديد، وكأنها جزء طبيعي من الحياة اليومية، دون مبالغة إخراجية لإقناع المتفرج بأنها لحظة سحرية، لتساهم في التعبير عن الذاكرة والخوف والحب بصورة أكثر حساسية، وتلطف، في الوقت نفسه، العنف السياسي والاجتماعي الذي يدور في الخلفية.

هذا التوازن يظهر كذلك على المستوى البصري، إذ يعتمد المسلسل بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية والألوان الدافئة لبناء عالم لاتيني حي، سواء في البيوت القديمة والمساحات الريفية ذات الديكورات الثقيلة، أو في منزل تروبيا الفخم في المدينة، بينما تتحرك الكاميرا بهدوء وتمهل يتناسبان مع إيقاع الرواية.

وعلى الرغم من رمزية المسلسل الواضحة، فإنه بسيط ومفهوم دون الحاجة إلى معرفة كبيرة بالخلفية الثقافية والسياسية للمنطقة، فحتى المتفرج الذي لم يسمع من قبل عن تاريخ تشيلي أو أمريكا الجنوبية، سيفهم بسهولة السياقات التي تؤدي إلى هذه الأحداث.

في النهاية، مسلسل "بيت الأرواح" ليس مهتمًا بإعادة تفسير رواية إيزابيل الليندي إنما بنقل روحها إلى الشاشة بأكبر قدر ممكن من الصدق والحساسية، وهي مهمة صعبة نجح فيها إلى حد كبير. فمن خلال التمثيل الهادئ، والصورة البصرية الغنية، والإيقاع المتأمل، والسيناريو الذي فهم طبيعة الرواية استطاع العمل أن يقدم واحدة من أفضل الاقتباسات التلفزيونية للأدب اللاتيني في السنوات الأخيرة.

التقييم العام