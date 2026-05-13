بيتر جاكسون.. سيد الخيال المرعب يتوج بالسعفة الفخرية في "كان" 2026

المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون ظاهرة سينمائية استثنائية، استطاعت تطويع الخيال الجامح لخدمة السرد الملحمي، إذ حول مسيرته من مجرد صانع أفلام مستقلة إلى مهندس لأعظم الإمبراطوريات البصرية في تاريخ الفن السابع. وذلك عبر مسيرة مهنية حافلة تضم أكثر من 15 فيلما كبيرا بين الإخراج والإنتاج.

وقد نجح جاكسون في إعادة صياغة مفهوم "السينما الشاملة"، ولم يكتفِ بنقل روايات معقدة مثل "سيد الخواتم" و"ذا هوبيت" إلى الشاشة، بل أحدث ثورة تقنية غيرت وجه المؤثرات البصرية عالميا.

وأهدى جاكسون السينما قائمة من الشخصيات الأيقونية التي سكنت الذاكرة الجمعية، يأتي على رأسها "غولوم"، الذي أعاد تقديم التمثيل الرقمي، وجسد التنين "سموغ" بجبروته الذهني، و"كينغ كونغ" بتجسيده التراجيدي.

ولم يكن نجاحه في تقديم تلك النماذج غريبا، إذ ظهرت كائناته الغرائبية منذ بداياته بـ"سينما الرعب الهزلي"، ومنها "سيلوين" واللورد "كريبن".

نال بيتر جاكسون وعالمه المليء بالتفاصيل تقديرا مؤسسيا رفيعا، إذ توجت أعماله بـ17 جائزة أوسكار، منها ثلاث جوائز شخصية عن فيلم "عودة الملك"، إضافة إلى عشرات الجوائز من "بافتا" و"غولدن غلوب".

وتكتمل هذه الرحلة الأسطورية بلحظة تاريخية على ضفاف "لاكروازيت" (شارع ساحلي شهير في مدينة كان الفرنسية)؛ إذ تسلم بيتر جاكسون السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي عام 2026، في تكريم لم يكن مجرد احتفاء بمسيرة مخرج، بل كان تتويجا لعالمه الخيالي الفريد الذي مزج فيه بين الرعب المبدع والفانتازيا الملحمية، مؤكدا مكانته بصفته واحدا من أعظم حكائي العصر الحديث.

كان مطبخ والدته في بلدة "بوكيروا باي" النيوزيلندية مختبره الأول، هناك وبينما كان أقرانه يلهون كان الفتى العصامي يغلي الأطراف الصناعية ويصنع أقنعة الوحوش من مواد بدائية، وزاد من شغفه المحموم حصوله على كاميرا "سوبر 8" أُهديت إليه في طفولته.

لم يطرق جاكسون أبواب الأكاديميات السينمائية الكبرى، بل اقتحم عالم الفن السابع بفيلم "مذاق سيئ" (Bad Taste) عام 1987، وهو العمل الذي صوره في عطلات نهاية الأسبوع على مدار أربع سنوات، وصدم العالم برؤية بصرية تجمع بين الرعب والكوميديا السوداء، فأعلن عن ولادة مخرج لا يعترف بالحدود بين "الرعب المنفر" و"الإبداع البصري".

كانت هذه البداية هي حجر الأساس لما عرف بـ"الواقعية الخشنة" في أفلامه، فقد صنع جاكسون وحوشه بيديه في البداية، وهو نفسه الذي قاد جيوشا رقمية بعد ذلك، لكنه حافظ على "الحالة العضوية" التي تجعل المشاهد يشعر بفيزيائية الكائنات وواقعيتها، مهما بلغت درجة تخيلها.

فيلم "مخلوقات سماوية" والاعتراف النقدي

أدرك جاكسون أن خياله لا ينبغي أن يظل حبيس فئة "الرعب الهزلي"، فكان فيلم "مخلوقات سماوية" (Heavenly Creatures) عام 1994 هو المنعطف الذي غيّر نظرة النقاد إليه، فمن خلال قصة درامية واقعية مستوحاة من جريمة قتل حقيقية في نيوزيلندا، أثبت جاكسون أنه يمتلك قدرة فائقة على إدارة الممثلين وتوجيه العواطف البشرية المعقدة، وليس فقط تصميم الوحوش الخيالية.

لم يمنحه "مخلوقات سماوية" ترشيحا للأوسكار فقط، بل وقّع على ولادة شركته الخاصة، فقد احتاج جاكسون لبعض المؤثرات البصرية لتصوير أحلام اليقظة لبطلتَي الفيلم، ولأنه لم يجد في نيوزيلندا من ينفذها، قرر تأسيس فريقه الخاص.

ومن خلال هذه الشركة بنى "إمبراطورية تقنية" في مسقط رأسه، لتصبح المنافس الوحيد لشركات هوليود العملاقة. وبفضل هذا النجاح، امتلك جاكسون "الصك" الذي أهله لاحقا لإقناع المنتجين بأنه المخرج الوحيد القادر على ترويض النصوص المستحيلة لروايات "تولكين"، لتتحول نيوزيلندا من مجرد جزر نائية إلى "هوليود الشرق" التي تُشد إليها الرحال.

يرصد "مخلوقات سماوية" العلاقة الوثيقة والمعقدة بين مراهقتين، "بولين باركر" و"جولييت هولم"، واللتين غرقتا في عالم من الخيال المشترك لدرجة الانفصال عن الواقع، مما قادهما في النهاية إلى ارتكاب جريمة قتل مروعة بحق والدة إحداهما لمنع فراقهما.

ولم تكن براعة الفيلم في القصة فقط، بل في الكيفية التي صوّر بها جاكسون "عالم الخيال" الذي لجأت إليه الفتاتان، والذي أطلق عليه اسم "بوروفانيا"، وفيه دمج بين الواقع الكئيب لنيوزيلندا في خمسينيات القرن الماضي وبين عوالم الفانتازيا الملونة المليئة بالقصور والقلاع والتماثيل الحية.

كانت تلك المشاهد هي السبب الرئيسي لتأسيس شركته، إذ استخدم جاكسون تقنيات رقمية بدائية آنذاك لتشكيل كائنات طينية وتأثيرات بصرية حالمة، وهو ما منح الفيلم طابعا بصريا فريدا يمزج بين الشاعرية والرهبة.

ترويض "الأرض الوسطى"

بعد النجاح النقدي لفيلم "مخلوقات سماوية"، قرر جاكسون خوض الرهان الذي وصفه الكثيرون في هوليود حينها بـ"الانتحار المهني"؛ وهو تحويل ملحمة "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings) للكاتب جون رونالد رويل تولكين إلى شاشة السينما.

لم تكن العقبة في ضخامة النص فحسب، بل في إصرار جاكسون على تصوير الأفلام الثلاثة معا في آن واحد، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الإنتاج السينمائي، تطلب ميزانية تجاوزت 280 مليون دولار وتجنيد جيش من الفنيين والممثلين سنوات عدة في جبال وغابات نيوزيلندا.

وبينما كان يشرف على تصميم آلاف الدروع والسيوف الحقيقية، كان يقود فريق شركته "ويتا ديجيتال" لابتكار برمجيات ذكاء اصطناعي مثل "ماسيف" (MASSIVE) لخلق جيوش تضم مئات الآلاف من المقاتلين الرقميين الذين يتحركون باستقلالية، وكان يعمل بجدول زمني مرهق، متنقلا بين مواقع التصوير بطائرات الهليكوبتر.

وأثمر المجهود الجبار عن واحدة من أعظم الثلاثيات في تاريخ السينما، حيث حصدت السلسلة 17 جائزة أوسكار، وبلغت ذروتها بفيلم "ملك الخواتم :عودة الملك" (The Lord of the Rings: The Return of the King) الذي نال وحده 11 جائزة، وعادل الرقم القياسي التاريخي لأفلام مثل "بن هور" (Ben-Hur) و"تايتانيك"(Titanic).

لم تكن تلك الجوائز مجرد تقدير لفيلم ناجح، بل كانت اعترافا بانتصار "رؤية جاكسون" التي أثبتت أن الفانتازيا يمكن أن تكون سينما رفيعة المستوى، وأن مخرجا بدأ بـ"سينما الرعب الخشنة" قادر على صياغة لغة سينمائية يفهمها ويقدرها العالم أجمع.

متحف جاكسون للغرائب

لم تكن براعة بيتر جاكسون تكمن في ضخامة المشاهد فحسب، بل في تلك القائمة من الشخصيات التي "نحتها" في ذاكرة السينما، والتي نقلت مفهوم "الوحش" من مجرد أداة لإثارة الرعب إلى كائن يمتلك تاريخا ومشاعر، فاشتهر بشخصيات مثل "غولوم" (Gollum) وشخصية التنين "سموغ" (Smaug) و"كينغ كونغ".

وحتى في شخصيات مثل "آزوغ الملوث" أو "قادة النازغول"، كان جاكسون يحرص على أن تكون البشاعة "عضوية"؛ فتظهر الندوب، والجلود المشققة، والأنفاس المسموعة، وكأن هذه الكائنات قد خرجت للتو من طين الأرض لا من معالجات الحاسوب.

موهبة جاكسون مكنته من "أنسنة" الوحوش و"تجسيد" الخيال في كائناته الرقمية، حتى إنها تبدو مثل ممثلين حقيقيين يقاسمون الأبطال البشر البطولة والدراما.

فران والش شريكة النجاح

لا يمكن اعتبار مسيرة بيتر جاكسون قصة نجاح فردية، بل هي "قصة ثنائية" بامتياز؛ فمنذ عام 1987 ارتبط بالكاتبة والمنتجة النيوزيلندية فران والش، التي لم تكن مجرد زوجة، بل كانت شريكته في كتابة سيناريوهات جميع أفلامه منذ فيلم "تعرّف على عائلة فيبل" (Meet the Feebles) وحتى ملحمة "ذا هوبيت" (The Hobbit).

فران هي التي منحت أفلام جاكسون "الروح" والعمق الدرامي الذي وازن به ميله الفطري نحو "البشاعة الفنية" والمؤثرات البصرية، وهي التي حصدت معه جوائز الأوسكار عن فئات الكتابة والإنتاج وحتى الموسيقى.

تُعرف هذه الشراكة في أروقة صناعة السينما بأنها واحدة من أكثر العلاقات توازنا وإبداعا؛ فبينما ينشغل بيتر بالتفاصيل التقنية وحركة الكاميرا وتصميم الوحوش، تنكبّ فران على تطوير الشخصيات وبنائها النفسي، وهي مهارة تجلت بوضوح في تحويل شخصية "غولوم" من مجرد كائن كرتوني إلى مأساة إنسانية معقدة.

امتدت هذه الخصوصية العائلية لتشمل ابنهما "بيلي" وابنتهما "كاتي"، اللذين ظهرا في أدوار عابرة في أفلام والدهما، مما جعل من مواقع التصوير الضخمة في نيوزيلندا "ورشة عمل عائلية" كبرى.

اختار هذا الثنائي بوعي كامل البقاء في "ويلينغتون" بنيوزيلندا، بعيدا عن صخب وبريق لوس أنجلوس، مفضلين إدارة إمبراطوريتهما السينمائية من مسقط رأسهما.

ويعد نجاح جاكسون في نيل السعفة الذهبية الفخرية احتفاء بهذه الشراكة التي أثبتت أن الأساطير السينمائية لا تُبنى فقط في مكاتب الاستوديوهات، بل قد تُصاغ داخل بيوت دافئة تشرق بالإبداع.