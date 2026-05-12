لماذا بقي عبد الرحمن أبو زهرة حاضرا في ذاكرة أجيال كاملة؟

على مدار ما يقرب من 6 عقود، رسخ الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة حضوره كأحد أبرز ممثلي المسرح والدراما في مصر والعالم العربي، عبر مسيرة فنية اتسمت بالتنوع والانضباط، وقدم خلالها عشرات الشخصيات التي تنقلت بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي.

ورغم ابتعاده في أغلب أعماله عن البطولة المطلقة، فإنه ظل واحدا من أكثر الممثلين حضورا وتأثيرا، بفضل أدائه الهادئ وصوته المميز وقدرته على تقديم الشخصيات المركبة، معتمدا على التفاصيل التعبيرية والأداء الداخلي، وهو ما منحه مكانة خاصة لدى الجمهور وصناع الأعمال الفنية.

خطوات مبكرة صنعت ممثلا استثنائيا

بدأت ملامح موهبة عبد الرحمن أبو زهرة في الظهور مبكرا، قبل سنوات من تحوله إلى واحد من أبرز وجوه المسرح والدراما العربية. الفنان الذي رحل في 11 مايو/أيار 2026 عن عمر ناهز 92 عاما، وُلد في مدينة دمياط عام 1934 داخل أسرة مصرية محافظة، وهو ما انعكس لاحقا على شخصيته المعروفة بالانضباط والالتزام.

وخلال سنوات الدراسة لفت الأنظار بموهبته في تقليد المعلمين وتقديم مشاهد تمثيلية بين زملائه، قبل أن يقوده شغفه بالفن إلى مسرح المدرسة، حيث بدأت موهبته تتشكّل بصورة أوضح.

وسرعان ما برز بين أبناء جيله، ليحصل على الميدالية الذهبية كأفضل ممثل على مستوى الجمهورية، وهي الخطوة التي شجعته على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما نصحه أحد أساتذته باحتراف التمثيل.

تخرج أبو زهرة في المعهد عام 1958، وبعد عام واحد انضم إلى المسرح القومي، ليبدأ رحلته المهنية التي امتدت لما يقرب من 60 عاما، وقدم خلالها أعمالا رسخت حضوره في المسرح والسينما والتلفزيون.

المسرح.. البداية التي لم يغادرها

ارتبط اسم عبد الرحمن أبو زهرة بالمسرح منذ بداياته الأولى، فهي المساحة التي تشكلت فوقها أدواته كممثل، واكتسب منها قدرته على الوقوف أمام الجمهور والسيطرة على الأداء والصوت والانفعال.

كانت بداياته مع مسرحية "عودة الشباب" للكاتب توفيق الحكيم، قبل أن يلفت الأنظار في عدد من الأعمال التي قدمها خلال الستينيات، من بينها "الفرافير" و"ياسين وبهية" و"بير السلم" و"زهرة الصبّار"، وهي أعمال كشفت مبكرا قدرته على التنقل بين الأداء الشعبي والرمزي والاجتماعي.

وعُرف أبو زهرة وسط أبناء جيله بانضباطه الشديد وسرعته في حفظ النصوص، وهو ما ساعده على الحصول مبكرا على أدوار بطولة مهمة، من بينها مسرحية "بداية ونهاية" بعد اعتذار الفنان عمر الحريري عن الدور، ثم بطولة "المحروسة" عقب وفاة الفنان صلاح سرحان.

وخلال السبعينيات والثمانينيات واصل حضوره المسرحي عبر أعمال مثل "بلاد بره" و"أقوى من الزمن" و"ست الملك" و"سيرك يا دنيا" و"لعبة السلطان"، ثم استمر حضوره في التسعينيات والألفية الجديدة من خلال مسرحيات منها "قميص السعادة" و"ديوان البقر" و"منمنمات تاريخية" و"قريب وغريب".

ورغم انتقاله لاحقا بقوة إلى السينما والدراما التلفزيونية، ظل المسرح حاضرا في مسيرته، إذ حافظ على ظهوره فوق الخشبة باعتبارها المساحة الأقرب إليه والأكثر تأثيرا في تكوينه الفني.

الدراما التلفزيونية.. شعبية جارفة ووجوه متعددة

إذا كان المسرح هو البداية، فإن انتقال عبد الرحمن أبو زهرة إلى الدراما التلفزيونية كان من أهم أسباب الشعبية الكبيرة التي حظي بها، فرغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، فإنه قدم أعمالا تركت بصمة واضحة، سواء من خلال أدائه التمثيلي أو قدرته على التنقل بين الشخصيات المتنوعة، من الأدوار التاريخية الثقيلة إلى الشخصيات الشعبية وخفيفة الظل، دون أن يفقد خصوصيته كممثل صاحب أداء دقيق ومختلف.

وعلى مدار سنوات، قدم نماذج متنوعة في أعمال تاريخية مثل "عمر بن عبد العزيز" و"الملك فاروق" و"الطارق" و"ملكة في المنفى"، إذ لفت الأنظار بإتقانه اللغة العربية وقدرته على تقديم الشخصيات المركبة ذات الطابع النفسي والتاريخي.

في المقابل، اقترب من الجمهور عبر شخصيات اجتماعية وشعبية تركت أثرا واسعا، كان أبرزها شخصية "المعلم إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، التي تحولت مع الوقت إلى واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، بما حملته من خفة ظل وحضور إنساني بسيط.

كما شارك في أعمال أخرى مثل "المصراوية" و"لما الثعلب فات" و"من أطلق الرصاص على هند علام" و"نحن لا نزرع الشوك"، ليؤكد عبر مسيرته الطويلة قدرته على التنوع وتقديم شخصيات تنتمي إلى عوالم وأساليب متباينة.

بصمة خاصة في السينما

ترك عبد الرحمن أبو زهرة حضورا مميزا في السينما المصرية، إذ نجح في صناعة أثر واضح حتى في الأدوار المحدودة، معتمدا على أدائه الهادئ وقدرته على منح شخصياته أبعادا إنسانية مختلفة.

وتنوّعت مشاركاته بين الأعمال الاجتماعية والنفسية والسياسية، فقدم أدوارا لافتة في أفلام مثل "بئر الحرمان" و"الاختيار" و"الشوارع الخلفية" و"اعترافات امرأة" و"أرض الخوف"، إضافة إلى "الجزيرة" و"حب البنات" و"تيتة رهيبة" و"المتوحشة".

وجسد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب في فيلم "ناصر"، ضمن الأدوار التاريخية التي أبرزت قدرته على تقديم الشخصيات الواقعية بتفاصيل دقيقة.

صوت لا يُنسى.. من "سكار" إلى "عم رجب"

لم يقتصر حضور عبد الرحمن أبو زهرة على المسرح والدراما والسينما، بل ترك بصمة خاصة أيضا في عالم الدوبلاج والأعمال الموجهة للأطفال، مستفيدا من صوته المميز وخبرته في الأداء.

وارتبط صوته لدى أجيال كاملة بشخصية "سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك"، وهي الشخصية التي قدمها بأسلوب جعلها واحدة من أشهر الشخصيات المدبلجة عربيا.

كما شارك في فيلم التحريك "الفارس والأميرة" من خلال شخصية "المشعوذ أبو الرياح"، وقدم خلاله أداء غنائيا لفت الأنظار، إلى جانب حضوره الإذاعي في برنامج "عم رجب وصندوق العجب"، الذي ارتبط بذاكرة أطفال السبعينيات والثمانينيات.

حياة هادئة بعيدا عن الأضواء

بعيدا عن مسيرته الفنية الطويلة، عاش عبد الرحمن أبو زهرة حياة عائلية مستقرة، ارتبط خلالها بزوجته الكاتبة سلوى الرافعي لأكثر من 50 عاما، وهي العلاقة التي تحدث عنها دائما بحب كبير، مؤكدا أن تعلقه بها كان يزداد مع مرور السنوات، وأنها تحملت طباعه الحادة وصراحته الزائدة، وظلت تمثل بالنسبة له السند الأقرب في حياته.

ورزق أبو زهرة بثلاثة أبناء هم: أحمد أبو زهرة ومي وسحر، كما امتد حضور العائلة إلى مجالات فنية وثقافية مختلفة، إذ عمل نجله أحمد في الموسيقى بعد دراسته في ألمانيا، بينما عرفت حفيدتاه أميرة ومريم أبو زهرة بعزف الموسيقى، في حين برزت حفيدته سارة صبري في مجال صناعة المحتوى.

وكان الفنان الراحل قد تحدث في لقاءات سابقة عن أهمية دعم أسرته له، خاصة خلال رحلة علاجه من مرض السرطان في ألمانيا، مشيرا إلى أن وجود أبنائه إلى جواره ساعده على تجاوز تلك الفترة الصعبة.

أزمات أثارت الجدل في سنواته الأخيرة

شهدت السنوات الأخيرة أزمات متكررة تخص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثارت تفاعلا واسعا في مصر، بعدما كشف نجله أحمد عن تعرض والده لمشكلات إدارية ومالية.

ففي 2025، أعلن نجله إيقاف المعاش الشهري الخاص بوالده، بعد إخطار رسمي من الأحوال المدنية يفيد بوفاته، وهو ما نفته الأسرة آنذاك، مؤكدة أن الفنان كان لا يزال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالتحرك لإنهاء الإجراءات بنفسه.

كما كشف نجله عن الحجز على معاش والده بسبب مستحقات ضريبية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن الجهات المختصة احتواء الأزمة ورفع الحجز عن حساباته البنكية.

رحلات علاج قبل النهاية

مر عبد الرحمن أبو زهرة بعدة أزمات صحية، كان أبرزها إصابته بمرض السرطان، وهي التجربة التي تحدث عنها في لقاءات تلفزيونية، موضحا أنه سافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى بناء على رغبة نجله، مشيرا إلى أن المستشفى نفسه استقبل لاحقا الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك خلال رحلة علاجه.

وخلال الأسابيع الأخيرة من حياته، تعرض أبو زهرة لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة، بعد معاناته من صعوبة في التنفس وفقدان متكرر للوعي.

وكشف نجله أحمد أن الفحوص أظهرت أزمة في الرئة وانخفاضا في مستوى الأكسجين بالدم، مما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بينما ظلت حالته غير مستقرة حتى وفاته.

برحيل عبد الرحمن أبو زهرة، يفقد الوسط الفني واحدا من أبرز ممثلي جيله، بعدما ترك حضورا ممتدا بين المسرح والدراما والسينما، ونجح على مدار عقود في بناء مكانة خاصة لدى الجمهور، ليس فقط بموهبته وأدائه، بل أيضا بحضوره الإنساني وصورته كفنان ارتبط بالالتزام والبساطة واحترام الفن.