المعلم "سردينة" يرحل والأسد يتوقف عن الزئير.. وداعا عبد الرحمن أبو زهرة

رحل مساء اليوم الاثنين الفنان المصري المخضرم عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأسابيع الأخيرة، دخل على إثرها المستشفى وظل تحت الرعاية الطبية إلى أن فارق الحياة.

وبرحيل أبو زهرة، تفقد الساحة الفنية واحدا من أبرز الممثلين في تاريخ الدراما والسينما المصرية، بعد مسيرة امتدت لعقود قدم خلالها عشرات الشخصيات التي جمعت بين صرامة الأداء المسرحي والحضور الشعبي الواسع.

ورغم تنوع أدواره، يبقى "المعلم إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" (1996) من أكثر شخصياته التصاقا بذاكرة الجمهور، كما ارتبط صوته لدى كثيرين بشخصية "سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك"، وهي شخصية بقيت حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة لسنوات.

وأعلن نجله أحمد أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب".

وتابع: "الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هي سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات، ومهما كان الزمن ضده"، مضيفا: "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية في أعماله الفنية. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة، ادعوا له بالمغفرة".

أزمة صحية وتدهور متسارع

كان عبد الرحمن أبو زهرة قد مر بأزمة صحية خلال الأشهر الأخيرة، بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية استدعى نقله إلى العناية المركزة، إثر معاناته من صعوبة في التنفس وحالات متكررة من فقدان الوعي.

وخلال تلك الفترة، حرص نجله أحمد أبو زهرة على طمأنة الجمهور ومتابعة تطورات الحالة عبر حسابه على فيسبوك، طالبا الدعاء لوالده، ومشيرا إلى أنه نُقل إلى العناية المركزة منذ الأيام الأولى لعيد الفطر.

وأوضح أن الفحوصات أظهرت وجود مشكلة في الرئة بعد رصد جسم غير طبيعي، بينما تعذّر حسم التشخيص النهائي بسبب عدم استقرار الحالة. كما تسبب تراجع مستوى الأكسجين في الدم في الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي، في حين ظلت وظائف القلب والكبد والكلى مستقرة نسبيا.

وكشف أن حالة والده تذبذبت بين فقدان كامل للوعي وفترات استجابة محدودة، خاصة عند وجود أفراد الأسرة بجواره، وهو ما استلزم بقاءه تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة.

مسيرة ممتدة وحضور لا يحتاج بطولة

يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز الفنانين في مصر والعالم العربي، منذ ستينيات القرن الماضي، إذ قدم ما يقرب من 400 عمل متنوع بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وترك بصمة واضحة بأدوار مؤثرة رغم عدم حصوله في الغالب على دور البطولة.

من أبرز أعماله السينمائية "بئر الحرمان" و"أرض الخوف" و"الجزيرة"، وفي الدراما المسلسل التاريخي "الطارق" و"الملك فاروق" و"المصراوية" و"لما التعلب فات" و"ملكة في المنفى".

وكانت آخر مشاركاته عام 2021 في مسلسل "موضوع عائلي"، وآخر ظهور له على الشاشة ضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل "ستات بيت المعادي" في العام نفسه.

وبرحيله، يفقد الفن المصري والعربي فنانا عُرف بالالتزام الفني والأخلاقي، وبقدرته على تقديم شخصيات متنوعة جمعت بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، وظل حضوره حاضرا في وجدان الجمهور حتى سنواته الأخيرة.