رسالة اعتذار هزت إنستغرام.. السيلاوي يكشف ما وراء تصريحاته الأخيرة عن الدين

عاد الفنان الأردني حسام السيلاوي إلى الواجهة مجددا، بعد نشره رسالة اعتذار مطولة قال فيها إن ما صدر عنه سابقا بشأن الدين الإسلامي "لا يعبر عن حقيقة ما في قلبه، ولا عن إيمانه الراسخ بالله ورسوله"، مؤكدا أنه يمر بظروف صحية ونفسية قاسية أثرت على إدراكه ووعيه.

وأوضح السيلاوي -في منشور عبر حسابه على إنستغرام– أنه يعاني من "مرض عصبي" تسبب له بحالة من الهلاوس والأفكار غير الواقعية التي لا يملك السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه عاش في "دوامة من التوهم"، وصلت إلى حد اعتقاده بأن أفرادا من عائلته أقدموا على اختطافه، مؤكدا أن ما صدر عنه من كلمات أو تصرفات كان "نتاج حالة مرضية صعبة" لا تعكس إرادته الحقيقية.

وقال الفنان الأردني في رسالته إنه يكتب اعتذاره "من قلب يعتصر ألما وندما"، مقدما اعتذارا صادقا وعميقا "عن أي حديث أو تصرف صدر منه بخصوص أمور الدين"، ومشددا على تمسكه بإيمانه وسعيه إلى تجاوز محنته الصحية عبر متابعة العلاج، معبرا عن يقينه بأنه سيخرج من هذه الأزمة "أكثر إيمانا وقربا من الله".

وجدد السيلاوي في ختام رسالته تأكيد محبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بالدعاء لنفسه ولكل مريض بالشفاء، معتبرا أن ما جرى تداوله عنه في الفترة الماضية "مفبرك ومزور"، في إشارة إلى المقاطع والمنشورات التي أثارت موجة واسعة من الغضب والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الاعتذار بعد أيام من أزمة واسعة أثارتها تصريحات دينية للسيلاوي خلال بث مباشر عبر منصات التواصل، قُوبلت بانتقادات شعبية ورسمية حادة، وترافقت مع إعلان والده أن نجله يمر باضطرابات نفسية وعصبية ويخضع للعلاج، في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن إجراءات قانونية اتُّخذت بحقه داخل الأردن.