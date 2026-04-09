محمد رمضان أمام القضاء مجددا.. حفل في الساحل يتحول إلى أزمة سب وتعويضات

في تطور جديد ضمن الأزمات القضائية التي تحيط بالممثل المصري محمد رمضان، قضت محكمة العلمين بتغريمه 10 آلاف جنيه مصري (نحو 205 دولارات)، على خلفية اتهامه بإهانة مهندس الصوت عبد الله عماد خلال حفل أقيم بالساحل الشمالي في أغسطس/آب الماضي.

المحامية شيماء الشريف، وكيلة المهندس، أوضحت في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن الواقعة بدأت بمحضر حرر في أغسطس/آب، ثم أحيل إلى نيابة العلمين التي باشرت التحقيق واستدعت موكلها لسماع أقواله، قبل أن تنتهي القضية بحكم الغرامة، تمهيدا لرفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقت به، خاصة مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو عبر منصات التواصل.

وذكرت أن القضية قيدت وفق المادتين 306 و171 من قانون العقوبات دون توافر أركان جريمة القذف العلني، مشددة على أن العطل الصوتي لم ينتج عن إهمال، بل عن الحركة المكثفة لرمضان على خشبة المسرح، وهو ما أثر في جودة الصوت.

واعتمدت المحكمة -وفق المحامية- على فحص فني لمقاطع الفيديو وأقوال الشهود التي أثبتت واقعة السب، مشيرة إلى أن هذا النوع من القضايا يقتصر على الغرامة ولا يتضمن عقوبة الحبس، وأن رمضان لم يمثل أمام جهات التحقيق ولم يوفد محاميا رغم استدعائه 3 مرات.

وتعود تفاصيل الحفل إلى تعطل متكرر في نظام الصوت أثار استياء رمضان، فعبر عن غضبه على المسرح موجها حديثا حادا لمهندس الصوت وفريقه، ومتهما إياهم بالتعمد، مستخدما عبارات رأت المحكمة لاحقا أنها تتجاوز النقد الفني المشروع وتدخل في نطاق السب والإهانة، رغم محاولته تهدئة الموقف لاحقا عبر اعتذار للجمهور وتبرير انفعاله.

أزمات قضائية متكررة

هذه القضية تضاف إلى سلسلة أزمات قانونية أحاطت برمضان خلال السنوات الأخيرة، من بينها بلاغ قدم ضده عقب طرح أغنيته "رقم واحد يا أنصاص" بتهمة نشر العمل دون موافقة الرقابة والتحريض على العنف، وهو ما رد عليه مكتبه الإعلامي بالتأكيد على التزامه بالقوانين وحصوله على التصاريح اللازمة.

كما واجه انتقادات حادة وبلاغات بسبب ظهوره في كليب "برج الثور" مجسدا شخصية الرئيس الراحل أنور السادات بطريقة اعتبرها مقدمو البلاغات مسيئة لرمز وطني، ليرد رمضان مؤكدا احترامه للسادات وعلاقته الطيبة بأسرته وتأكيده أن ما قدمه لم يكن بقصد الإساءة، مشيرا إلى أن ابنة الرئيس أعربت عن إعجابها بالفيديو.

وفي أزمة أخرى مرتبطة بأغنية "أنا أنت"، اتهمه المحامي أحمد هلهل بالإساءة إلى اسم عائلته داخل الأغنية والتسبب في ضرر معنوي لهم، قبل أن يقدم رمضان اعتذارا رسميا موضحا أن استخدام الاسم جاء دون نية للإساءة.

قضايا تطال الأسرة وعودة فنية مرتقبة

ولم تتوقف الأزمات عند الأعمال الفنية، إذ صدر حكم بإيداع نجله علي في دار رعاية اجتماعية بعد إدانته في واقعة اعتداء على طفل داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو الحكم الذي أيد في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يعلن لاحقا عن إنهاء النزاع بالتصالح بين الأسرتين.

ورغم هذه الملفات القانونية، يواصل محمد رمضان حضوره الفني وإثارة الجدل حول عودته الدرامية، بعد غياب عن المنافسة الرمضانية منذ مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023. فقد لمح مؤخرا إلى دراسة المشاركة في موسم رمضان المقبل، بعدما أعلن في حفل غنائي بالأهرامات عن مشروع مسلسل قد يعرض في 2027.

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض المصرية يوم 14 مايو/أيار المقبل، وهو من إخراج محمد دياب، وتدور أحداثه حول فكرة العبودية في العصور القديمة، في عمل يراهن من خلاله على العودة بقوة إلى سباق شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى.