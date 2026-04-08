صوت مصري في فيلم عالمي.. نور النبوي يخطف الأنظار

تصدّر الفنان المصري نور النبوي محركات البحث بعد الإعلان عن مشاركته في النسخة العربية المدبلجة من فيلم الرسوم المتحركة العالمي "معّوز" (GOAT)، حيث يؤدي الصوت الرئيسي في هذا العمل الذي يحقق إيرادات لافتة في شباك التذاكر العالمي، متجاوزا حاجز 104 ملايين دولار.

ونشر النبوي عبر حسابه على إنستغرام الإعلان الترويجي للفيلم، وعلّق قائلا: "وأنا صغير كنت أحلم باللعب في دوري المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ولم يقتصر حلمي على المشاركة فقط، بل أن أصبح الأقوى بين أبناء جيلي"، مضيفا: "معّوز يوم 23 أبريل/نيسان في مصر والوطن العربي"، وسط تفاعل واسع وإشادة بأدائه الصوتي.

وأطلقت شركة "سوني بيكتشرز أنيميشن" مؤخرا الإعلان الدعائي للنسخة العربية من "معّوز" تمهيدا لطرحه في دور العرض يوم 23 أبريل/نيسان في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

ماعز صغير في بطولة كبيرة

تدور أحداث الفيلم حول ماعز صغير يسعى لإثبات نفسه في بطولة قتالية شرسة، رغم قلة خبرته وفارق الإمكانيات بينه وبين المنافسين، في رحلة تحمل طابعا إنسانيا يمزج بين الطموح والتحدي وتخطي الخوف.

ويقدم نور النبوي صوت الشخصية الرئيسية في النسخة العربية، وقد روّج للعمل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا ملامح شخصية "معّوز" وأحلامه بالصعود إلى "دوري المفرمة" ومنافسة أقوى الوحوش في "أخطر الملاعب".

ويشارك في الأداء الصوتي عدد من الممثلين، من بينهم: تامر فرج وهشام الشاذلي وعابد عناني ويارا عزمي وأمل عبد الله وحمدي عباس، إلى جانب صانع المحتوى أحمد نشأت، فيما تتولى آية حمزة الإخراج الصوتي.

ويكشف الإعلان عن أجواء تنافسية ذات طابع رياضي، تعتمد على إيقاع سريع وصورة بصرية جذابة، ضمن عمل يقف وراءه فريق سبق له تقديم واحد من أبرز أفلام الرسوم المتحركة عالميا.

إيرادات عالمية لافتة

منذ طرحه في دور السينما العالمية في 13 فبراير/شباط، حقق فيلم "معّوز" نتائج لافتة على شباك التذاكر، رغم تزامن عرضه مع مجموعة من الأعمال البارزة.

فقد جاء طرح الفيلم في فترة شهدت منافسة مع عناوين من بينها "مرتفعات ويذرينغ" (Wuthering Heights) من بطولة مارغو روبي، و"جريمة 101″ (Crime 101) من بطولة كريس هيمسورث، لكنه نجح في الحفاظ على حضوره الجماهيري واستقطاب شرائح مختلفة من المشاهدين.

كما واصل "معّوز" منافسته بجانب أعمال أخرى مطروحة في التوقيت نفسه، مثل "زوتوبيا 2″ (Zootopia 2)، و"أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash)، و"الخادمة" (The Housemaid)، دون أن يفقد زخمه داخل صالات العرض.

ووفق بيانات موقع "بوكس أوفيس موجو"، بلغت إيرادات الفيلم على مستوى العالم نحو 104.3 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني بعد "مرتفعات ويذرينغ" ضمن الأعمال التي تجاوزت حاجز المئة مليون دولار خلال الفترة نفسها، كما يعد أول فيلم رسوم متحركة يصل إلى هذا الرقم في الموسم الحالي.

واستحوذت إيرادات أمريكا الشمالية على النسبة الأكبر من الإجمالي، بنحو 57.8% بما يعادل 60.3 مليون دولار، فيما سجلت الأسواق الدولية قرابة 44 مليون دولار.

حضور مصري في تجارب عالمية

تأتي مشاركة نور النبوي في "معّوز" ضمن موجة أوسع من انخراط فنانين مصريين في تجارب سينمائية ذات طابع عالمي.

فقد أعلن الفنان حسين فهمي قبل أيام عن مشاركته في الفيلم الصيني "القصة التي وجدتها في الصين" (The Story I Found in China)، وهو عمل ينتمي إلى فئة الدراما الوثائقية التي تمزج بين الواقع والمعالجة الدرامية.

وخلال أحداث الفيلم، يخوض فهمي رحلة عبر عدد من المدن الصينية، من بينها بكين وهانغتشو وسوتشو وشنتشن، مستعرضا حكايات واقعية تعكس تفاصيل الحياة اليومية والتحولات داخل المجتمع الصيني.

ويظهر في دور رحّالة مسن صقلته قسوة الصحراء، لكنه يظل محتفظا بحكمته وصلابته في مواجهة التحديات.

من جانبها، كشفت الممثلة المصرية مي الغيطي عن خوض أولى تجاربها في السينما العالمية من خلال فيلم الرعب "المومياء" (The Mummy)، حيث شاركت جمهورها عبر إنستغرام مجموعة من الصور ظهرت فيها أمام الملصقات الدعائية للفيلم في الولايات المتحدة، في إشارة إلى بدء عرض العمل ومشاركتها فيه ضمن فريق دولي.