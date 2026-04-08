من الشاشة إلى القمة.. كيف أصبح "روستر" الأكثر مشاهدة على إتش بي أو؟

لا يبدأ مسلسل "روستر" (Rooster) من حيث تنتهي الكوميديا المعتادة، بل من حيث تفشل؛ من تلك اللحظة التي يدرك فيها الإنسان أن النكتة لم تعد كافية لتفسير ما يحدث حوله. يضع المسلسل بطله، في موسمه الأول، داخل مساحة ضيقة: نجاح مهني واضح، يقابله ارتباك إنساني عميق، كأن الحياة قررت أن تختبره خارج النص الذي اعتاد كتابته.

لا يبدو العمل مهتما بإرضاء المتفرج سريعا، بل بإشراكه في حالة من التردد، حيث لا توجد إجابات جاهزة، ولا شخصيات مكتملة. كل شيء هنا في طور التشكل، بما في ذلك العلاقات نفسها، التي تفكك ببطء أمام أعيننا.

وبعيدا عن النمطية المعتادة للأعمال الكوميدية الخفيفة، يحاول مسلسل "روستر" إعادة تعريف الكوميديا باعتبارها مساحة للتأمل في اللحظات الإنسانية الدقيقة أكثر من كونها وسيلة للضحك السريع والمباشر، ما يضع المشاهد أمام تجربة تميل إلى السخرية الهادئة بقدر ما تقترب من الدراما النفسية.

موضوع عائلي

مسلسل "روستر" هو دراما كوميدية أميركية قصيرة من 10 حلقات، عرض منها حتى الآن 5 حلقات عبر منصة "إتش بي أو" (HBO)، وهي من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ بيل لورانس ومات تارسيس، وبطولة كل من ستيف كاريل، تشارلي كليف، فيل دانستر، جون سي. ماكجينلي، ودانييل ديدوايلر.

تحكي القصة عن كاتب روايات ناجح يدعى "غريغ روسو" (يلعب دوره ستيف كاريل)، يجد نفسه مضطرا للعودة إلى حياة ابنته التي تعيش أزمة زوجية داخل بيئة جامعية مغلقة نسبيا. هذه العودة لا تأتي بدافع البطولة، بل بدافع القلق والشعور بالمسؤولية، غير أنها سرعان ما تتحول من مجرد زيارة عائلية إلى اختبار حقيقي لقدرة الأب على فهم ابنته، في ظل عالم أكاديمي لا ينتمي إليه.

ومع تصاعد الأحداث، تتورط الابنة في أزمة تهدد مستقبلها المهني، ما يدفع الأب للبقاء في الجامعة كأستاذ زائر، في محاولة لإنقاذها، بينما يواجه في الوقت نفسه هشاشته الداخلية وشكوكه حول ذاته ككاتب وإنسان.

وهناك، تتحول الجامعة إلى مساحة اختبار مزدوج: اختبار للابنة في قدرتها على الاستمرار، واختبار للأب في قدرته على الاحتواء والتضامن، لا الحل، إذ لا يطرح المسلسل الأزمة بوصفها حدثا، بل كحالة ممتدة، تتداخل فيها القرارات الصغيرة مع نتائجها.

العرض الكوميدي الأكثر مشاهدة

وبالرغم من أن العمل يعرض بمعدل حلقة واحدة أسبوعيا، إلا أنه حقق انطلاقة قوية، إذ سجل نحو 2.4 مليون مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى عبر منصات "إتش بي أو" في الولايات المتحدة، متصدرا فئة الأعمال الكوميدية الجديدة خلال أسبوع الإطلاق، قبل أن يصبح أكثر عرض كوميدي افتتاحي مشاهدة على المنصة منذ أكثر من 10 سنوات.

هذا الرقم لا يعكس فقط ثقة الجمهور الأولية، بل يشير أيضا إلى قوة اسم البطل وصناع العمل، كما يكشف عن فضول تجاه عمل لا يقدم نفسه ككوميديا تقليدية. لكن الأهم هو استقرار نسب المشاهدة؛ وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا واضحا على احتفاظه بجمهوره حتى الآن، وإن لم يكن بالضرورة واسعا بالمعنى الجماهيري الصاخب.

ومع توقعات باستمرار هذا الزخم في حال حافظ العمل على تماسكه السردي، خصوصا مع حصوله على تقييمات مرتفعة على موقعي "آي. إم. دي. بي" (IMDb) و"الطماطم الفاسدة" (Rotten Tomatoes)، تظل احتمالية تجديده لموسم جديد قائمة، لكنها مرهونة بقدرته على توسيع قاعدته الجماهيرية.

لماذا انقسم الجمهور حول "روستر"؟

ورغم ما حظى به العمل من إشادات نقدية، وصلت إلى حد وصفه بالتجربة الناضجة التي تميل إلى العمق، في ظل قدرته على الموازنة بين الطابع الكوميدي والبعد الإنساني دون الوقوع في فخ الميلودراما، فإن الجمهور انقسم حوله.

فمن الجمهور من أحبوه ووجدوا فيه عملا ذكيا يتطلب بعض الصبر، وآخرين رأوا أن إيقاعه أبطأ من المتوقع، ما جعله يبدو أقل حيوية بالمقارنة بتاريخ كاريل في الكوميديا.

وبخلاف بطء الإيقاع، عاب العمل اعتماده الملحوظ على الحوار على حساب الفعل، مما أضعف من ديناميكية السرد وجعل المسلسل يبدو متثاقلا في تطور أحداثه، رغم قوة الأداء.

ستيف كاريل ناضجا

بمتابعة الحلقات، يمكن القول أن التمثيل هو العمود الفقري للعمل، إذ يقوم على الجمع بين الكوميديا الداخلية والتعبير الصامت، بعيدا عن المبالغة أو الأداء المسرحي. من جهته، قدم ستيف كاريل واحدا من أكثر أدواره هدوء، وربما أكثرها صدقا، متخليا عن أدواته الكوميدية المكررة، ومعتمدا بدلا منها على حضور متردد يكاد يكون منكسرا، بما يتماشى مع طبيعة الشخصية.

ما يميز أداؤه هنا هو قدرته على تجسيد التناقض بين صورة الكاتب الناجح ظاهريا وشعوره العميق بالشك. واللافت أن قوة الأداء لا تأتي من تحول جذري، بل من إعادة توظيف واعية لأدواته في سياق أكثر نضجا.

أما دانييل ديدوايلر، فقد نجحت في منح العمل بعض الثقل الدارمي، حيث خلقت توازنا بين الصلابة والانكسار، بينما قدمت تشارلي كليف -في دور ابنة البطل- أداء اعتمد على إبراز الهشاشة والألم دون صخب، مما جعل شخصيتها أقرب من الواقع، في المقابل، ظهر فيل دانستر كشخصية معقدة تجمع بين الأنانية والضعف.

عمل ناجح ولكن بلا هوية

أما على مستوى الإخراج، فقد تبنى صانعو المسلسل أسلوبا أقرب إلى المراقبة لا التدخل، حيث لا تفرض الكاميرا زاوية بعينها، بل تترك مساحة للتأويل. هذا الخيار يمنح العمل قدرا من الصدق، لكنه في الوقت نفسه يحرمه من لحظات بصرية لافتة.

الأمر نفسه ينسحب على الإضاءة والديكور والموسيقى التصويرية؛ التي ظهرت كعناصر تخدم النص بوضوح، لكنها لا تمتلك حضورا بصريا أو سمعيا مستقلا، مما حرم العمل من أن يحظى بهوية تخصه وحده.

وعلى مستوى البناء، ينجح المسلسل كلما اقترب من شخصياته، ويتعثر حين يدفعها إلى مواقف درامية مصطنعة، لتظل العلاقة بين الأب وابنته الأكثر تماسكا، وإن كانت محاطة بسياق أوسع أقل إقناعا.

دراما عن العائلة

"روستر" دراما كوميدية عن العائلة أكثر من كونه عملا مناسبا لكل أفرادها، ذلك لأنه ورغم خلوه من العنف الصريح أو المشاهد غير المناسبة، فإنه يتناول موضوعات ناضجة تتعلق بالعلاقات والأزمات النفسية، ما يجعله أقرب للمشاهدة الواعية.

ومع أنه لا يقدم نفسه باعتباره عملا كبيرا، فإنه يتصرف كواحد؛ فهدوؤه ليس بالضرورة ضعفا بقدر ما هو اختيار، وبطؤه ليس عيبا دائما، بل أحيانا ضرورة لفهم ما لا يقال بسهولة، ليصبح من الأعمال التي تحتاج إلى مشاهدة متأنية، وربما أكثر من مرة، لاكتشاف طبقاتها تدريجيا.

التقييم العام: