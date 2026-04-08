بعد حكيم زياش.. ممثل تركي يهز إسرائيل ومنشوره يشعل غضب بن غفير

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الممثل التركي الشهير جوركيم سفينديك، بعد منشور للأخير انتقد فيه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير مخاطبا سفينديك، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي: "ربما تعيش في مسلسل تركي، لكننا نحن نعيش هنا في إسرائيل. إما نحن، أو الموت للمخربين".

ويؤدي سفينديك دور قدير بابا في مسلسل "إشرف ريا" (Eşref Rüya)، والذي يحظى بشعبية واسعة في إسرائيل.

ويأتي هجوم بن غفير وسط تهديدات ومطالب بمقاطعة أعمال الممثل التركي بعد منشور له انتقد فيه موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد.

ويوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، في سجون إسرائيل.

"ضد الظلم في كل مكان"

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سفينديك أن ما كتبه كان "رد فعل إنساني بحت" بعد أن شعر بالتعاطف مع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، مضيفا أن "اللحظة هزته عاطفيا".

وفيما يتعلق بالدعوات إلى مقاطعة أعماله، قال سفينديك إن هذا الأمر لا يحمل أهمية بالنسبة له، مؤكدا أنه "ضد الظلم في كل مكان، ومستعد لفعل كل ما في وسعه لمنع حدوثه".

ويأتي هجوم بن غفير على سفينديك بعد هجوم مماثل على نجم كرة القدم المغربية حكيم زياش بسبب دعم الأخير للقضية الفلسطينية.