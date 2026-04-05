ليل طويل في العناية المركزة.. ماذا يواجه عبد الرحمن أبو زهرة بعيدا عن الكاميرات؟

تعرض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وضع في غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، ومعاناته من صعوبة في التنفس ونوبات متكررة من فقدان الوعي.

وكشف نجله أحمد أبو زهرة تطورات حالته عبر حسابه على موقع فيسبوك، طالبا الدعاء لوالده، وكتب: "اللهم اشفه وعافه، تم نقل الوالد إلى غرفة العناية المركزة منذ ثاني أيام عيد الفطر، نرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، وأن يعود إلى منزله وأسرته في أقرب وقت".

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 رفع الحجز عن معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بقرار رسمي عاجل بعد استغاثة نجله end of list

شكوك حول مشكلة في الرئة

أوضح أحمد أبو زهرة أن الفريق الطبي يشتبه في وجود مشكلة بالرئة، بعد أن أظهرت الفحوصات وجود جسم غير طبيعي، من دون تأكيد نهائي للتشخيص حتى الآن. وأشار إلى أن والده كان يمارس حياته بصورة طبيعية، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن تدهور الوضع الصحي وصعوبة التنفس حالا دون إجراء تدخل جراحي بالمنظار لتشخيص الحالة بصورة حاسمة، خاصة أن الاستقرار الطبي لم يتحقق بعد.

وبين أن الأزمة الأساسية تتمثل في انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مما استدعى الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي للحفاظ على وضعه الصحي، في حين تبدو الوظائف الحيوية مثل القلب والكلى والكبد مستقرة نسبيا.

وتابع أن حالة والده غير مستقرة، وتتراوح بين فقدان الوعي الكامل واستجابات محدودة، تظهر خاصة عند تفاعل أفراد الأسرة معه، وهو ما يستدعي بقاءه في العناية المركزة تحت إشراف طبي متواصل.

شائعات متكررة وأزمة "المعاش"

خلال السنوات الأخيرة، تعرض عبد الرحمن أبو زهرة لسلسلة من الشائعات، من بينها ما انتشر في يناير/كانون الثاني الماضي بشأن استغاثته لعدم قدرته على تأمين ثمن الدواء والطعام، وهو ما نفته أسرته بشكل قاطع، مؤكدة في بيان رسمي عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات التي تروج لمثل هذه الأخبار بغرض جذب المشاهدات.

كما تكررت شائعات وفاته أكثر من مرة، وكانت الأسرة تنفيها في كل مرة.

وتعرض الفنان المخضرم العام الماضي لأزمة أخرى، حين كشف نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة إدراج اسم والده ضمن قوائم المتوفين في نظام المعاشات رغم كونه على قيد الحياة، وهو ما استدعى مطالبته رسميا من وزارة التضامن الاجتماعي بإثبات العكس. وقد جرى تدارك الخطأ لاحقا، وقدمت وزارة التضامن اعتذارا عن الواقعة، بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.

مسيرة فنية تمتد لعقود

يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز الفنانين المصريين، إذ قدم على مدى مسيرة فنية بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي أعمالا بارزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

بدأ مشواره من خلال مسرحية "عودة الروح" للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ثم شارك في عدد من العروض المسرحية، من بينها "أقوى من الزمن" و"قريب وغريب".

وفي الدراما التلفزيونية، شارك في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، بينها: "نهاية العالم ليست غدا" و"صيام صيام" و"لن أعيش في جلباب أبي" و"الملك فاروق" و"سمارة" و"من أطلق الرصاص على هند علام" و"السيرة الهلالية" و"أبيض في أبيض" و"خاص جدا" و"تحت السيطرة".

أما في السينما، فظهر في أفلام من بينها "بئر الحرمان" و"أرض الخوف" و"النوم في العسل" و"أنت عمري". كما عرف بأدائه الصوتي المميز في أفلام الرسوم المتحركة، وأشهرها تجسيده صوت شخصية "سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك" (The Lion King) من إنتاج "ديزني" عام 1994.

وكانت آخر مشاركات عبد الرحمن أبو زهرة قبل نحو 5 أعوام، إذ حل ضيف شرف على مسلسل "ستات بيت المعادي" عام 2021، وفي العام نفسه شارك في مسلسلي "موضوع عائلي" و"هجمة مرتدة"، وقدم أداء صوتيا في مسلسل الرسوم المتحركة "نور والكتاب العجيب".