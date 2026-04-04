يشهد الجزء الرابع من سلسلة "ولاد رزق" تحولا لافتا بعد الإعلان عن تصدر أحمد مالك بطولة الفيلم، في تغيير جذري داخل عمل ارتبط لسنوات باسم أحمد عز، الذي قاد الأجزاء السابقة.

يأتي هذا التطور في إطار محاولة لإعادة تقديم السلسلة بروح جديدة بعد نجاحها جماهيريا، مع إدخال تعديلات واضحة على الأحداث والشخصيات والرهان على جيل من النجوم الشباب.

ووفقا لما تداولته مواقع محلية، يشارك في البطولة عدد من الوجوه الشابة، من بينهم حسن مالك وأحمد غزي وطه دسوقي وكارولين عزمي، لكن القائمة لم تحسم نهائيا حتى الآن، كما لم يعلن رسميا موقف أبطال الأجزاء السابقة، وعلى رأسهم عمرو يوسف وأحمد داود ومحمد ممدوح.

ورغم التغييرات على مستوى الأبطال، يواصل المخرج طارق العريان التحضير للجزء الجديد، في محاولة للحفاظ على روح السلسلة مع تقديم شكل يناسب تطورات الزمن. ويستعد حاليا لبدء التصوير خلال عام 2026، على أن يقدم الفيلم مزيجا من الأكشن والتشويق بروح شبابية، مع العودة ببعض الشخصيات إلى سنوات المراهقة.

وفي تصريحات سابقة، أوضح العريان أن الجزء الرابع لا يزال قيد الكتابة، مشيرا إلى ترشيح أحمد مالك لتجسيد شخصية "رضا" التي قدمها أحمد عز في الأجزاء السابقة، مؤكدا أن العمل يعود إلى بدايات الأشقاء الأربعة في سن أصغر، مع التركيز على ظروف نشأتهم وكيف دخلوا عالم الجريمة، إلى جانب الأزمات العائلية التي شكلت اختياراتهم.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاقد مع باقي فريق العمل، على أن يعتمد الفيلم بشكل كبير على مجموعة من النجوم الشباب.

من جانبه، قال أحمد عز في تصريحات سابقة خلال حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" (Joy Awards) 2026 إنه لا يملك معلومات مؤكدة حول تقديم جزء جديد من "ولاد رزق"، مشددا على أن نجاح أي عمل لا يرتبط بشخص واحد، بل هو نتيجة جهد جماعي، وأن نجاح أي فنان ينعكس على الجميع.

وأكد أنه يدعم أي تجربة جديدة ضمن السلسلة حتى إن لم يشارك فيها، موضحا أنه قدم ثلاثة أجزاء من العمل، وأن من الجيد للفنان أن يبحث باستمرار عن شخصيات وتجارب مختلفة.

من شوارع "ولاد رزق" إلى قمة الإيرادات

تدور سلسلة "ولاد رزق" في إطار من الأكشن والتشويق حول أربعة أشقاء يجمعهم عالم الجريمة، يربطهم اتفاق أساسي على البقاء معا مهما كانت الظروف، مع وعد بترك هذا الطريق في الوقت المناسب.

لكن بعد عملية غير موفقة، تنكشف التوترات القديمة بينهم، فيقرر الشقيق الأكبر رضا الابتعاد، تاركا إخوته في مواجهة أزمات متلاحقة تبدأ بصفقة خطرة مع تاجر مخدرات، وتتفاقم مع خيانة غير متوقعة وملاحقات أمنية.

مع الوقت، يتفرق الإخوة ويختار كل منهم طريقا مختلفا، قبل أن تعيدهم ظروف جديدة إلى نقطة البداية، حين يطل تهديد من الماضي يدفعهم للاجتماع مجددا والعودة إلى الطريق الذي حاولوا الهروب منه، عبر مهمة كبيرة ومحفوفة بالمخاطر قد تغير مصيرهم.

انطلقت السلسلة عام 2015 محققة نجاحا جماهيريا ملحوظا، بمشاركة مجموعة من النجوم في مقدمتهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ونسرين أمين ومحمد ممدوح.

وفي الجزء الثاني "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" انضم عدد من الأسماء البارزة إلى فريق العمل، من بينهم خالد الصاوي وباسم سمرة وسيد رجب، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

واستمر النجاح في "ولاد رزق 3: القاضية" الذي تصدر شباك التذاكر عند طرحه عام 2024، محققا إيرادات بلغت 260 مليون جنيه (نحو 5.4 ملايين دولار)، ليصبح من أعلى الأفلام دخلا في تاريخ السينما المصرية.

وشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي وسيد رجب ومحمد لطفي ونسرين أمين وأسماء جلال وأحمد الرافعي، إلى جانب ضيوف الشرف كريم عبد العزيز وأحمد فهمي وفيدرا. الفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.

أحمد مالك بين "إي جي بيست" وجائزة الأقصر

على جانب آخر، يعرض للفنان أحمد مالك فيلم "إي جي بيست" (EGY Best) ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، ويتناول أزمة قرصنة الأفلام.

كما حصل مالك على جائزة أفضل إسهام فني في التمثيل خلال حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن دوره في فيلم "كولونيا"، وتسلم الجائزة خلال الحفل.