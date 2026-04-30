كيف لفتت نانسي عجرم انتباه بيلي إيليش؟.. الموسيقى العربية في قلب الحكاية

أعربت النجمة الأمريكية بيلي إيليش عن إعجابها بالموسيقى العربية، مشيرة بشكل خاص إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في تصريحات أثارت تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع مجلة "إيل" (Elle)، إذ تحدثت إيليش عن مصادر إلهامها، مؤكدة ارتباطها بهذا اللون الموسيقي منذ سنوات، وقالت: "أنا ووالدي نحب الموسيقى العربية، وأحب نانسي عجرم كثيرا، فهي من مغنياتي المفضلات".

ولم تمر تصريحات إيليش مرور الكرام، إذ أعادت نانسي عجرم نشرها عبر حسابها على منصة "إكس"، معبرة عن إعجابها بالفنانة الأمريكية، ومشيدة بموهبتها وتأثيرها العالمي.

تفاعل يتجاوز الحدود

ويعكس هذا التفاعل حضورا متزايدا للموسيقى العربية في اهتمامات فنانين عالميين، في ظل انفتاح أكبر على أنماط موسيقية متنوعة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تبدي فيها إيليش تقديرها للموسيقى العربية، إذ سبق أن تحدثت عنها في برنامجها (Me & Dad)، ووصفت إحساسها بها بأسلوب مجازي، معتبرة أنها تحمل طابعا جماليا مميزا بالنسبة لها.

فيلم جديد يوثق الجولة

بالتوازي، تستعد إيليش لطرح فيلمها الغنائي الجديد "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" في 8 مايو/أيار، وهو عمل تشارك في إخراجه مع المخرج جيمس كاميرون.

ويقدم الفيلم تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد توثق جولتها الفنية في عام 2025، مع التركيز على كواليس العروض وحياتها اليومية، في محاولة لتقديم صورة أكثر قربا من الجمهور.

ولا يقتصر العمل على الأداء المسرحي، بل يستعرض أيضا التحديات الجسدية والنفسية التي واجهتها إيليش خلال الجولة، بما في ذلك إصابات وضغوط مرافقة للعروض الحية.

وتؤكد إيليش أن علاقتها بجمهورها تمثل جوهر تجربتها الفنية، معتبرة أن تفاعلهم مع أغانيها هو "أكثر ما يمنحها شعورا خاصا".

وتعكس تصريحات إيليش وتفاعل نانسي عجرم معها شكلا من أشكال التبادل الفني العابر للثقافات، حيث تتقاطع الأذواق الموسيقية بين الشرق والغرب، في مشهد يعكس تحولا تدريجيا في خريطة التأثير الفني عالميا.

وبيلي إيليش هي مغنية وكاتبة أغانٍ أمريكية شابة، برزت عالميا خلال السنوات الأخيرة، وحققت انتشارا واسعا بأسلوب موسيقي مختلف وصورة فنية غير تقليدية، جعلتها من أبرز نجوم جيلها.

على المستوى الإنساني، شاركت إيليش في حملات داعية لوقف إطلاق النار في غزة ضمن مبادرة "أرتيستس فور سيزفاير" (Artists4Ceasefire)، وعبّرت في مناسبات علنية عن رفضها لاستهداف المدنيين، في إطار مواقف إنسانية عامة أكثر من كونها سياسية تفصيلية.