فيلم "مشروع هيل ماري".. خيال علمي يعيد الجمهور إلى دور العرض

حقق فيلم "مشروع هيل ماري" (Project Hail Mary) نجاحا استثنائيا، إذ تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 300 مليون دولار، ليصبح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ استوديو "أمازون إم جي إم".

يأتي هذا الإنجاز في وقت حرج للصناعة السينمائية، إذ تشهد دور العرض منافسة شرسة من منصات البث، مما يجعل نجاح "مشروع هيل ماري" إشارة قوية على أن الجمهور لا يزال يقدر التجربة السينمائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفلام الخيال العلمي الضخمة.

أرقام مبشرة

تشير الأرقام المالية للفيلم إلى نجاح غير مسبوق، فقد حقق 164.3 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بأمريكا الشمالية، و136.2 مليون دولار من الأسواق الدولية، ووصل إجمالي إيراداته العالمية إلى أكثر من 300 مليون دولار، وهي أرقام تضعه في مصاف أكبر الإنتاجات السينمائية نجاحا في عام 2026.

حافظ الفيلم على قوة إيراداته في عطل نهاية الأسبوع الثاني والثالث، وهو ما يخالف النمط المعتاد في الصناعة السينمائية، فعادة ما تشهد الأفلام انخفاضا حادا بنسبة 50% إلى 70% من الإيرادات في عطل نهاية الأسبوع الأول إلى الثاني، لكن "مشروع هيل ماري" تمكن من الحفاظ على زخمه وجذب الجمهور بشكل مستمر.

النجاة في الفضاء

يلعب بطولة الفيلم النجم الأمريكي رايان غوسلينغ، ويستند إلى رواية الخيال العلمي الشهيرة التي حملت الاسم نفسه، والتي نشرها الكاتب الأمريكي آندي ويير عام 2021.

تدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يجد نفسه في موقف حرج بعد حادث خلف عطبا في سفينته الفضائية بعيدا عن الأرض.

تبدأ قصة فيلم "مشروع هيل ماري" بطريقة درامية وغامضة، إذ يستيقظ الدكتور رايلاند غريس (رايان غوسلينغ) وحيدا على متن سفينة فضائية، بعيدا عن الأرض بسنوات ضوئية، دون أن يتذكر من يكون أو كيف وصل إلى هناك.

يشعر بضعف في عضلاته، وتشوش في عقله، وهو يزحف ويتسلق عبر السفينة كأنه يولد من جديد، ثم يكتشف جثث اثنين من رفاقه.

مع عودة ذاكرة غريس تدريجيا، يكتشف الجمهور الحقيقة المرعبة وراء هذه المهمة الفضائية، فثمة كائنات دقيقة غامضة تأكل طاقة الشمس، مما يسبب تعتيما تدريجيا للنجم، وإذا استمر هذا المرض، فإن الحياة على الأرض ستنتهي في غضون بضعة عقود، ومن ثم فإن الكوكب بأكمله محكوم عليه بالموت، والبشرية تواجه الفناء.

الدكتور غريس -طبقا لما تم كشفه في الجزء الأول من الفيلم- ليس مجرد رائد فضاء عادي؛ بل هو أيضا عالم بيولوجيا تم اختياره لأن له المعرفة العلمية والقدرة على حل هذه الأزمة الكونية، لكنه فضل تدريس الطلاب، ولكنه في الأخير أُجبر على قبول المهمة.

تلعب الممثلة ساندرا هولر دور إيفا شترات، المسؤولة الحكومية التي قادت جهود إنقاذ العالم، وهي امرأة قوية وحازمة، لكنها تخفي طبيعة إنسانية عميقة تحت قناعها الرسمي، إنها المسؤولة عن تجنيد العلماء والعاملين في المشروع، بمن فيهم الدكتور غريس.

يلتقي الدكتور غريس مخلوقا غريب الأطوار يسميه "روكي" (يؤدي دوره جيمس أورتيز)، وهو كائن فضائي من كوكب إيريد، والناجي الوحيد من سفينته الفضائية، ورغم الحاجز اللغوي الكبير، يطوران صداقة عميقة.

دور الصداقة

حولت العلاقة مع روكي غريس من رجل خائف وحيد إلى شخص قادر وإيجابي، وجعل منه روكي بطلا حقيقيا أصبح مستعدا لتخطي خوفه من أجل صديقه.

تنتهي القصة بذهاب الدكتور غريس إلى كوكب إيريد مع صديقه روكي، وهناك عاد ليمارس عمله القديم، ويعلم الصغار من الإيريديين العلوم، تماما كما كان يفعل مع طلابه في كوكب الأرض.

لعبت تقنية العرض المتقدمة آيماكس (IMAX) دورا محوريا في نجاح الفيلم، وأظهرت البيانات أن عروض آيماكس للفيلم حققت إيرادات استثنائية، إذ اختار الكثير من المشاهدين دفع أسعار تذاكر أعلى للاستمتاع بالفيلم في صيغة آيماكس، وهو ما يعكس رغبة الجمهور في الحصول على تجربة سينمائية متميزة لا يمكن الحصول عليها في المنزل.

وهو ما يؤكد أهمية التكنولوجيا المتقدمة في الترغيب في العودة إلى دور السينما، بدلا من المشاهدة المنزلية، إذ أصبحت التجربة المميزة والعروض المتقدمة من أهم العوامل التي تجذب الجمهور إلى دور العرض السينمائية.

ويعتبر نجاح "مشروع هيل ماري" نقطة تحول في مسيرة استوديوهات "أمازون إم جي إم"، التي كانت تركز على إنتاج محتوى موجه مباشرة للمشتركين، بينما كانت استوديوهات السينما التقليدية تهيمن على شباك التذاكر، لكن نجاح هذا الفيلم يثبت أن منصات البث يمكنها أن تنتج وتوزع أفلاما تحقق نجاحا عالميا حقيقيا في دور العرض.

ويشير هذا النجاح إلى أن إستراتيجية أمازون التي توازن بين البث المباشر والتوزيع السينمائي التقليدي تحقق نتائج إيجابية.

محتوى أصلي

يمثل "مشروع هيل ماري" إنجازا مهما لأفلام الخيال العلمي الأصلية في صناعة تهيمن عليها الامتيازات والأفلام المقتبسة من أعمال معروفة.

وبينما تستثمر الاستوديوهات الكبرى بكثافة في الامتيازات الراسخة والملكيات الفكرية المعروفة، يثبت "مشروع هيل ماري" أن الجمهور لا يزال مهتما بالقصص الأصلية، خاصة عندما تتمتع بقيم إنتاجية عالية وسرد قصصي مقنع.

وتأتي هذه الإيرادات العالية في وقت تشهد فيه صناعة السينما تحولات كبيرة، إذ تشير بيانات الصناعة إلى أن شباك التذاكر العالمي في عام 2026 شهد نموا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس عودة الجمهور إلى دور السينما بأعداد معتبرة، وهو اتجاه إيجابي للصناعة بعد سنوات من التحديات التي فرضتها منصات البث المباشر.

يسجل النجاح الفني والمالي أيضا أن الجمهور لا يزال يقدر التجربة السينمائية، وأن منصات البث يمكنها أن تنتج محتوى عالي الجودة يستحق العرض على الشاشة الكبيرة.

ومع استمرار تطور الصناعة، قد يصبح هذا الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما الحديثة، ليس فقط لأرقامه المالية، بل لما يمثله من تغيير في طريقة تفكير الصناعة والجمهور بشأن المحتوى الأصلي والتجربة السينمائية.