كوميديا وأكشن وإثارة.. هذه قائمة الأفلام التي تنتظرك في صيف 2026

يبدو صيف 2026 مزدحما بالأسماء اللامعة والرهانات الكبيرة، إذ تتقاطع فيه عودة السلسلات الشهيرة مع أعمال أصلية وطموحات منصات البث، فيما تتوزع الخريطة بين دور العرض والشاشات المنزلية، لتعرض أعمالا تبدأ بفيلم "الشيطان يرتدي برادا 2" (The Devil Wears Prada 2) الذي يفتتح الموسم، إلى فيلم "الأوديسة" (The Odyssey) لكريستوفر نولان، مرورا بعودة فيلم "قصة لعبة" (Toy Story).

ولا تمثل هذه القائمة التي تضم 21 فيلما جميع الأفلام المقرر عرضها صيف 2026، بل تقتصر على أبرز الأعمال المنتظرة والأكثر لفتا للانتباه من حيث الإنتاج والأسماء المشاركة والرهان الجماهيري.

مايو/أيار 2026

ينطلق الموسم في 1 مايو/أيار مع فيلم "الشيطان يرتدي برادا 2" (The Devil Wears Prada 2)، الذي يرصد التحولات الطارئة على عالم الصحافة والإعلام في عقدين، مستعيدا أجواء الجزء الأول مع تحديثات تعكس العصر الرقمي.

وتعرض نسخة رسوم متحركة من رواية جورج أورويل "مزرعة الحيوان" (Animal Farm) من إخراج آندي سيركيس، بينما يعرض فيلم "أرضنا" (Our Land) للمخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل، وهو عمل وثائقي يتناول مقتل الزعيم والناشط من السكان الأصليين خافيير تشوكوبار.

في 8 مايو/أيار، يتجه الاهتمام نحو الموسيقى مع فيلم "بيلي إيليش: هيت مي هارد آند سوفت" (Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft)، وهو تجربة غنائية مصورة بتقنية ثلاثية الأبعاد يشارك في إخراجها جيمس كاميرون وبيلي إيليش.

وفي الأسبوع نفسه يقدم فيلم "ذا شيب ديتكتيفز" (The Sheep Detectives) جرعة كوميدية، إذ يؤدي هيو جاكمان دور مزارع يقرأ قصصا بوليسية لخرافه، التي تشارك فيما بعد في حل لغز مقتله.

ومع اقتراب نهاية الشهر، ينتقل صائد الجوائز "الماندالوريان" إلى الشاشة الكبيرة في فيلم "ذا ماندالوريان آند غروغو" (The Mandalorian and Grogu)، وفيه يظهر بيدرو باسكال وغروغو لأول مرة سينمائيا بعد نجاحهما على المنصات.

ويقدم فيلم "بريشر" (Pressure) دراما تاريخية تركز على الساعات الـ72 التي سبقت يوم الإنزال، وهو اليوم الذي بدأت فيه قوات الحلفاء غزو أوروبا الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية في 6 يونيو/حزيران 1944، عندما نزلت قوات أمريكية وبريطانية وكندية على شواطئ نورماندي في فرنسا، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية في التاريخ.

ويجسد الممثل الكندي بريندان فريزر في الفيلم دور الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور.

يونيو/حزيران 2026

يبدأ يونيو/حزيران بعودة عالم الخيال الأسطوري مع "ماسترز أوف ذا يونيفيرس" (Masters of the Universe)، الذي يجسد فيه نيكولاس غاليتزين شخصية "هي مان". وبالتوازي يقدم فيلم "باور بالاد" (Power Ballad) تجربة غنائية تجمع بين بول رود ونيك جوناس.

في 12 يونيو/حزيران، يعود ستيفن سبيلبرغ إلى عالم الفضاء عبر "ديسكلوزر داي" (Disclosure Day)، بمشاركة إميلي بلانت. ومع انتصاف الصيف، يصل فيلم "قصة لعبة 5" (Toy Story 5) في 19 يونيو/حزيران، إذ يعود وودي لمساعدة باز وجيسي في مواجهة تهديد جديد يتمثل في هيمنة الأجهزة الرقمية.

وفي الأسبوع نفسه يقدم فيلم "وفاة روبن هود" (The Death of Robin Hood) رؤية أكثر سوداوية للأسطورة الكلاسيكية، مع هيو جاكمان في دور البطولة، بينما تختتم "سوبرغيرل" (Supergirl) الشهر في 26 يونيو/حزيران، مع ميللي ألكوك في دور "كارا زور-إيل".

يوليو/تموز 2026

مع بداية يوليو/تموز تنتقل سلسلة "مينينز" إلى زمن الأفلام الصامتة في هوليود من خلال فيلم "مينينز آن مونسترز" (Minions & Monsters).

وفي 10 يوليو/تموز يعرض فيلم "موانا" (Moana)، مع عودة دواين جونسون لتجسيد شخصية "ماوي"، ويقدم كريستوفر نولان مشروعه المرتقب "الأوديسة" (The Odyssey) في 17 يوليو/تموز، وهو اقتباس من ملحمة هوميروس، وفيه يظهر مات ديمون في دور أوديسيوس.

ويختتم الشهر بعودة الرجل العنكبوت في "سبايدر مان: براند نيو داي" (Spider-Man: Brand New Day) في 31 يوليو/تموز.

أغسطس/آب 2026

يأتي أغسطس/آب ليقدم نهاية متنوعة للموسم، إذ يشهد عرض فيلم الإثارة "ذا إند أوف أوك ستريت" (The End of Oak Street) في 14 أغسطس/آب، بمشاركة آن هاثاواي وإيوان ماكغريغور. وفي الفترة نفسها يعرض فيلم "ذا برينك أوف وور" (The Brink of War)، الذي يتناول قمة ريكيافيك عام 1986 بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف.

وفي 28 أغسطس/آب يصل فيلم "كويوتي ضد أكمي" (Coyote vs. Acme)، بعد سنوات من تأجيله، ويقدم صراعا قانونيا ساخرا بين "وايل إي كويوتي" وشركة "أكمي".

ويختتم الموسم بفيلم "ذا دوغ ستارز" (The Dog Stars) من إخراج ريدلي سكوت، المقتبس من رواية بيتر هيلر، والذي تدور أحداثه بعد وباء مدمر يقضي على معظم البشرية