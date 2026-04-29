بشعار ترامب.. كيف أعاد جورج كلوني تعريف "عظمة أمريكا" في ليلة تكريمه؟

أدان الممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني العنف السياسي، ودعا إلى الوحدة وتجاوز الاستقطاب، خلال حفل تكريمه بجائزة "تشابلن" (Chaplin Award) في دورتها الـ51 بمركز لينكولن السينمائي (Film at Lincoln Center) في نيويورك.

وجاءت تصريحاته في أعقاب حادثة إطلاق نار استهدفت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، وأعادت فتح النقاش حول تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرة كلوني الفنية التي امتدت بين التمثيل والكتابة والإخراج والإنتاج، وحصد خلالها جوائز الأوسكار، قبل أن يتحول في السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الأصوات السياسية المؤثرة في هوليود.

"لا مكان للعنف".. صراع ضد الكراهية

في كلمته خلال الحفل، شدد كلوني على أنه لا يستطيع أن يقف على المنصة "في ليلة كهذه" ويتجاهل ما يجري في العالم، مؤكدا رفضه الصريح للعنف السياسي رغم اختلافه العلني مع الإدارة الأمريكية الحالية. وقال إنه "لا مكان لهذا النوع من القسوة"، في إشارة إلى حادثة واشنطن وحوادث مشابهة في ولايات أخرى، معتبرا أن تصاعد خطاب الكراهية يمثل تهديدا يمس "روح الجمهورية".

ورغم انتقاداته السابقة للرئيس دونالد ترامب، تجنب كلوني ذكره بالاسم، وفضل الحديث عن مسؤولية جماعية تتجاوز الأفراد والانتماءات الحزبية، قائلا إن مواجهة الكراهية والفساد "معركة أخلاقية لا بد من خوضها".

الوحدة في مواجهة الانقسام

دعا كلوني إلى تجاوز الاستقطاب الحاد في المجتمع الأمريكي، متسائلا عن الدور الذي يمكن للمواطنين القيام به لمواجهة هذا التشرذم. وأكد أن مسؤولية بناء "اتحاد أكثر تماسكا" تقع على الجميع "يمينا ويسارا ووسطا"، وأن عظمة البلاد لا تتحقق عبر تغذية الكراهية والخوف، بل عبر التهدئة والحوار ومداواة الجراح.

وفي هذا السياق، أعاد توظيف شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في إطار مختلف، معتبرا أن هذه العظمة تبدأ من الوحدة لا من تعميق الخلافات.

إدوارد مورو.. خوف لا يصنع وطنا

واستعاد كلوني مقولة للصحفي الأمريكي إدوارد آر. مورو، الذي جسد شخصيته سابقا في فيلمه "ليلة سعيدة، وحظ سعيد" (Good Night, and Good Luck) وعلى خشبة المسرح في عمل مقتبس عنه، محذرا من أن يُدفع المجتمع إلى "عصر من اللاعقلانية" بفعل الخوف. وأضاف أن الدفاع عن الحرية خارج البلاد يفقد معناه إذا لم يُحمَ داخلها.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم هوليود، بينهم سام روكويل وجوليانا مارغوليس وجون تورتورو. كما شارك المذيع ستيفن كولبير في تقديم التكريم، مستغلا المناسبة لتوجيه تعليق ساخر لشبكة "سي بي إس" (CBS) على خلفية إلغاء برنامجه، في إشارة إلى العلاقة المتوترة بين بعض المؤسسات الإعلامية والبرامج السياسية الساخرة، ودور هذه البرامج في مساءلة السلطة.

مسيرة تتجاوز الشاشة

بدأ كلوني مسيرته من التلفزيون عبر مسلسل "إي آر" (ER)، قبل أن يحقق نجاحات سينمائية بارزة في أفلام مثل "سيريانا" (Syriana)، الذي نال عنه جائزة الأوسكار، و"أوشن 11″ (Ocean’s Eleven)، و"عاليا في الهواء" (Up in the Air).

وخارج الاستوديوهات، ارتبط اسمه بملف دارفور في السودان، حيث شارك في تأسيس منظمة "نوت أون أور ووتش" (Not On Our Watch)، وأسهم في لفت الانتباه الدولي إلى الانتهاكات هناك عبر خطاباته أمام مؤسسات سياسية ودولية، ليظل حضوره ممتدا بين الفن وقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بوصفها ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية.