وداعا عادل العتيبي.. رحيل مفاجئ لنجم "طاش ما طاش" يصدم الوسط الفني السعودي

خيم الحزن على الوسط الفني السعودي بعد إعلان وفاة الفنان عادل العتيبي، عن عمر ناهز الأربعين عاما، في خبر تلقاه زملاؤه وجمهوره بصدمة كبيرة، فيما لا تزال أسباب الوفاة وتفاصيل التشييع والعزاء غير معلنة حتى الآن.

يعد العتيبي من الوجوه الفنية التي عرفت في الساحة السعودية خلال السنوات الماضية، وشارك في أعمال درامية وكوميدية، من بينها ظهوره في العمل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش".

وأثار نبأ وفاته موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر فنانون وإعلاميون وجمهور عن صدمتهم، مستذكرين حضوره الفني وأدواره التي اتسمت بخفة الظل والقرب من الجمهور.

مسيرة فنية ممتدة

انطلق عادل العتيبي في مسيرته الفنية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعا في تثبيت حضوره بين وجوه الدراما السعودية، بفضل أدائه المتنوع وقدرته على تقمص شخصيات مختلفة.

وكانت بدايته الفعلية عبر مسلسل "شؤون عائلية" عام 1999، الذي مثل محطة تأسيسية في مشواره، قبل أن تتوالى مشاركاته في أعمال عززت مكانته على الساحة الفنية.

امتدت مسيرة العتيبي لأكثر من 25 عاما، شارك خلالها في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وكان حضوره مرتبطا بأعمال كوميدية واجتماعية لاقت انتشارا واسعا داخل السعودية وخارجها.

ومن أبرز المحطات التي ارتبط بها اسمه مشاركته في المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش"، الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الدراما الخليجية وأسهم في بروز جيل من الممثلين السعوديين.

وتشير تقارير فنية إلى أن الفنان الراحل كان قد انتهى مؤخرا من تصوير عمل كوميدي جديد، كان من المقرر عرضه قريبا، وهو ما يجعل ظهوره فيه بمثابة آخر محطة في مسيرته الفنية.

وحتى الآن، ما زالت تفاصيل الوفاة وموعد التشييع والعزاء غير معلنة رسميا، في انتظار بيان واضح من العائلة أو الجهات المعنية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.