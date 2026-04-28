تصدر اسم الفنان الأردني الشاب حسام السيلاوي مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل ترتيبا متقدما في محركات البحث، بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الموسيقي الشاب حول العقيدة الإسلامية وتفسير القرآن الكريم ودور علماء الدين.

لم يقتصر تأثير هذه التصريحات على الجمهور فقط، وإنما تجاوزها إلى الجهات الرسمية، فصدر أمر بالقبض عليه فور وصوله إلى البلاد، كما علقت دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية في بيان رسمي على بعض مضامين كلامه دون أن تذكره بالاسم.

ويتلخص مضمون تصريحات السيلاوي -التي أثارت الجدل- في دعوته إلى الأخذ من القرآن مباشرة وقراءته دون وسيط، واصفا الشيوخ والدعاة بأنهم "جهلة"، كما قال إن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم "كان أميا ولم يفسر القرآن، بل فقط تلقاه وأملاه على كتاب الوحي".

وعلقت دائرة الإفتاء قائلة إن "وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمي وصف كمال وتشريف، ولا يجوز بحال أن يُستخدم للانتقاص من مقامه الشريف".

وأضافت أن "السنّة النبوية المتضمنة لأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وفيها بيان وتفسير لكلام الله عز وجل، سواء جاءت بتفسير للقرآن الكريم وبيان معانيه وأحكامه، أم جاءت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم".

وشددت على أنه "لا يجوز التصدي لتفسير القرآن الكريم والسنة المطهرة وبيان الأحكام الشرعية دون حيازة العلوم الرئيسية التي تمكّن من الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كأصول الفقه وعلوم اللغة وغيرهما من العلوم".

وحذرت من أن "يُتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته النبوية مجالا لمواقع التواصل الاجتماعي"، كي لا تكون سنته "محلا للتندر والاستهزاء وزيادة المشاهدات".

اتهام بالإساءة للدين

وانطلقت شرارة هذه الأزمة المثيرة للجدل حينما ظهر السيلاوي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، وعقّب على جملة من الاتهامات التي وجهت إليه مؤخرا بخصوص معتقداته الدينية والادعاءات التي لاحقته واتهمته بـ"الخروج عن الملة".

إعلان

ودعا الفنان الشاب في تصريحاته إلى التفسير الذاتي والفردي لنصوص القرآن الكريم، معتبرا أن على كل مسلم استقاء الأحكام من كتاب الله بشكل مباشر دون الحاجة إلى أي وساطة بشرية، ووجه سهام نقده اللاذع للمؤسسات الدينية ورجال العلم الذين وصفهم بعبارات قاسية توحي بالجهل وعدم المعرفة.

ولم يتوقف سقف تصريحاته عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بوصفه لبعض الممارسات الاجتماعية والشرعية بأنها تندرج تحت مظلة الشرك بالله، حيث صرح علانية بأن الركون إلى تفسيرات الفقهاء والمختصين بدلا من القراءة الشخصية المستقلة للكتاب يعد نوعا من الشرك.

وأكد أن اتباع كلام الشيوخ هو ابتعاد عن الاستماع لكلام الخالق مباشرة. كما هاجم ما أسماه الموروثات الفكرية والفقهية، وذكر مسائل محددة مثل تعدد الزوجات والوشم، زاعما أن الكثير من هذه الأحكام والتشريعات لا تجد لها أصلا حقيقيا في النص القرآني الذي يرى أنه نزل بلسان عربي مبين ليكون متاحا لفهم الجميع.

وأطلق السيلاوي تصريحات توحي بالتشكيك في مدى مطابقة الكتب المقدسة الحالية لما أنزلت عليه في عصور الرسل الأولى، موضحا أنه يخوض رحلة بحثية مستقلة في شؤون الأديان والمعتقدات منذ عام 2020.

موقف الأسرة

لم تتوقف التداعيات التي تلت ردود السيلاوي عند حد إشعال فتيل النقد الفني والرفض الشعبي الواسع، بل امتدت لتحدث زلزالا داخل الدائرة الأسرية الضيقة للفنان، حيث جاء الموقف الأكثر تأثيرا وحسما من والده، إذ تبرأ منه ووصفه بـ"الرويبضة".

وتزامن ذلك مع إعلان نقابة الفنانين الأردنيين أن السيلاوي لا يحمل أي صفة نقابية وليس مسجلا في سجلاتها، مشددة على رفضها القاطع لاستخدام الفن ذريعة للإساءة للقيم الروحية والدينية للمجتمع.

وباشرت وحدة الجرائم الإلكترونية التحقيق في المقاطع المتداولة لتحديد حجم المخالفات المرتكبة، وصدر تعميم أمني رسمي بطلب القبض على السيلاوي فور عودته إلى الأراضي الأردنية.

ويواجه السيلاوي تهما تتعلق بازدراء الأديان وإثارة الفتنة والإساءة للأنبياء بموجب المادة 273 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".

ولد حسام السيلاوي في عمان، وبدأت موهبته في الغناء والكتابة تأخذ مسارا عمليا مع انطلاقة جائحة كورونا، حيث انتشرت إحدى مقطوعاته بالصدفة وجذبت الأنظار إليه.

وقد اعتمد في مشواره على نشر أعماله عبر الإنترنت في فترة الحجر الصحي، مؤكدا أن احتراف الغناء لم يكن مخططا له، بل بدأ حين صوره صديق له بشكل عفوي، ليبدأ بعدها بكتابة كلماته بنفسه.

حققت أعماله انتشارا رقميا واسعا، خاصة أغنية "عشانك" عام 2021 التي لاقت رواجا في مناسبات الخطوبة والزواج، وأغنية "لما تكوني" و"شايف طيفك" في عام 2022، وصولا إلى ألبومه المصغر "بايبولار (Bipolar)" الذي أطلقه في منتصف عام 2025 وضم 6 أغنيات من تأليفه وتلحينه.

إعلان

وشهدت مسيرته تعاونات فنية بارزة، منها أغنية "العيون السود" مع مالك، وأغنية "هدنة"، وأغنية "أنثى" مع بيغ سام عام 2023 التي مثلت نقطة تطور بارزة في مسيرته. وفاجأ السيلاوي معجبيه مطلع عام 2025 بإعلان ارتباطه بالشابة اللبنانية ساندرا حلبي.