رقم قياسي.. بداية قوية لفيلم "مايكل" في دور العرض

خالف فيلم "مايكل"، عن قصة حياة نجم البوب مايكل جاكسون، التوقعات وحقق بداية قوية في الأسبوع الأول من عرضه محطما الرقم القياسي لأفلام السيرة الذاتية عن الموسيقيين.

وبحسب التقديرات، حقق الفيلم نحو 217.4 مليون دولار، منها 97 مليون دولار، في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا.

وقبل أسابيع، كانت التقديرات تشير إلى أن الفيلم قد يحقق نحو 50 مليون دولار في أسبوع العرض الأول، وزادت التقديرات بعد طرحه في دور العرض، لكن الفيلم تجاوز التوقعات بفارق كبير.

وحسب هذه الأرقام، حطم الفيلم الرقم القياسي لإيرادات الأفلام التي تروي مسيرة موسيقيين أو فرق موسيقية، مثل فيلم "سترايت أوتا كومبتون" (Straight Outta Compton) عام 2015 عن فرقة "إن دبليو إيه" (NWA) لأغاني الراب، والذي حقق 60.2 مليون دولار في أسبوع العرض الأول، وكذلك فيلم "بوهيميان رابسودي" (Bohemian Rhapsody) عام 2018، عن فريق "كوين" والذي حقق 51 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه في دور السينما.

انتقادات وتعثر

ويأتي النجاح العريض لفيلم "مايكل" في أسبوع العرض الأول، رغم الانتقادات التي وجهت للفيلم من قبل أفراد من أسرة المغني الراحل مثل ابنته باريس وأخته جانيت التي تم تجنب ذكرها خلال أحداث الفيلم، بالإضافة إلى ما أحاط بإنتاجه، إذ تم حذف أجزاء كبيرة من الفيلم لتناولها شخصية طفل اتهم جاكسون بالاعتداء عليه جنسيا، وانتهت القضية بالتوصل إلى تسوية عام 1994 دفع المغني بمقتضاها 23 مليون دولار. ونصت التسوية على عدم ذكر الطفل في أي فيلم، مما اضطر صناع الفيلم إلى إعادة كتابة الفيلم وتصوير أجزاء أخرى مما تسبب في تكاليف إضافية بنحو 50 مليون دولار، لتبلغ التكلفة الإجمالية لإنتاجه نحو 200 مليون دولار.

وباعت شركة "لايونزغيت" التي أنتجت الفيلم حقوق التوزيع حول العالم لشركة "يونيفرسال"، كما يجري العمل على إعداد جزء ثان من الفيلم.

ويؤدي جعفر جاكسون، ابن أخ مايكل، دور عمه في الفيلم، الذي أخرجه أنطوان فوكوا وكتب السيناريو له جون لوغان.

ويركز الفيلم على علاقة مايكل بوالده جو جاكسون، الذي يجسده كولمان دومينغو، باعتباره شخصية صارمة تدفع أبناءها نحو النجاح بالقوة والانضباط.

ويتتبع الفيلم مسار فرقة "جاكسون 5" وصعود مايكل المبكر، لكنه يختصر كثيرا من التفاصيل التاريخية، ويمر سريعا على محطات مفصلية في حياته المهنية. ومع الانتقال إلى مرحلة النجومية، يركز على نجاحات بارزة، لكنه يعرضها كلوحات منفصلة أكثر من كونها جزءا من تطور درامي متكامل.