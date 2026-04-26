"صيد خارج الحلبة".. دراما كورية تفكك العنف الاقتصادي من الداخل

في عالم الدراما الكورية الذي يميل غالبا إلى الرومانسية أو الفانتازيا، يأتي مسلسل "صيد خارج الحلبة" (Bloodhounds) كعمل غليظ الملامح، واضح النوايا، لا يراوغ في طرحه ولا يخفف من وطأة عالمه. منذ لحظاته الأولى، يضع المشاهد داخل دائرة مغلقة من العنف الاقتصادي، حيث لا تكون الديون مجرد أرقام، بل سلاسل تلتف حول الأعناق ببطء، وتدفع أصحابها إلى حافة الانهيار.

لا يراهن المسلسل على المفاجأة بقدر ما يعتمد على التراكم؛ كل ضربة، كل قرار، وكل علاقة تتشكل تدريجيا داخل شبكة متداخلة من الضغوط. كما لا يكتفي بسرد قصة انتقام تقليدية، بل يحاول تفكيك بنية الاستغلال ذاتها، عبر شخصيات تنتمي إلى الهامش، تقاتل من أجل استعادة معنى العدالة.

وبين موسم أول شديد التركيز وآخر أكثر اندفاعا، تتشكل تجربة تطرح سؤالا مركزيا: هل يمكن للعمل أن يحتفظ بروحه كلما كبر، أم أن التوسع يأتي على حساب العمق؟

العنف كجزء أساسي من السرد

لا يمكن وصف العمل بأنه عائلي، فالعنف هنا ليس عنصرا عابرا، بل جزء أصيل من بنية السرد. ومع ذلك، فإن اختزاله في كونه "دما وضربا" يعد تبسيطا مخلا، لأن "الأكشن" فيه يؤدي وظيفة درامية حقيقية، خاصة في الموسم الأول، حيث تتقاطع الصداقة والوفاء مع فكرة الكرامة في مواجهة الاستنزاف والابتزاز.

يدور الموسم الأول حول الملاكم الشاب "كيم غون-وو"، الذي يُدفع إلى عالم القروض غير القانونية بعد سقوط والدته ضحية لمرابين قساة. هناك، يلتقي بـ"هونغ وو-جين"، لتنشأ بينهما علاقة قائمة على التضامن في مواجهة الخطر. تتطور الأحداث نحو مواجهة شبكة إجرامية، مع موازنة بين مشاهد الأكشن واللحظات الإنسانية، حيث تُبنى العلاقة بين البطلين على الثقة والولاء.

وفي الموسم الثاني، يخرج العمل من إطاره المحدود، حيث تمتد المواجهة إلى منظومة معقدة، فتصبح المعركة أكثر التواء، ما يفرض على الشخصيات اتخاذ قرارات أصعب. وهو ما يرفع سقف الأحداث ويضيف أبعادا جديدة، مضاعفا التوتر، لكنه -في الوقت ذاته- يضع السرد أمام تحدي الحفاظ على تماسكه، خاصة مع تعدد الخطوط الدرامية التي لا تصل جميعها إلى نفس درجة النضج.

ورغم اختلاف الحجم الدرامي بين الموسمين، يظل جوهر العمل واحدا: مقاومة الاستغلال، مع حضور واضح لفكرة الوفاء بين الغرباء، واعتماد مستمر على علاقة ثنائية تُكشف من خلالها ملامح العالم المحيط.

توسع على حساب روح العمل الأصلية

وفقا للأرقام المعلنة، حقق الموسم الأول نجاحا ملحوظا على منصة نتفليكس (Netflix) منذ عرضه عام 2023، حيث دخل قوائم المشاهدة الأعلى عالميا، مستفيدا من إيقاعه السريع ووضوحه الدرامي. أما الموسم الثاني، فطُرح في أبريل/نيسان الجاري وبدأ بزخم أعلى، لكنه واجه تباينا في تفاعل الجمهور نتيجة التغير في أسلوب السرد.

وهو ما انعكس أيضا على الاستقبال النقدي؛ إذ حظي الموسم الأول بإجماع شبه كامل، بينما جاء الثاني أكثر انقساما، بين من قدّر طموحه، ومن رأى أنه جاء على حساب روح العمل الأصلية.

تميز الموسم الأول بانضباطه السردي، وتجنب التشعب غير الضروري، مع توظيف بصري ناجح للمساحات الضيقة واللقطات القريبة لتعزيز الإحساس بالاختناق. كما اعتمد الإخراج على واقعية خشنة مدعومة بالكاميرا المحمولة وزوايا تصوير تعكس اختلال ميزان القوة.

على مستوى الأداء، قدم النجم "وو دو هوان" أداء جسديا مقنعا يعتمد على الاقتصاد في التعبير خصوصا في مشاهد القتال، ما جعله أكثر مصداقية. بينما أضفى النجم "لي سانغ يي" مرونة وتوازنا مهمين، لتصبح الثنائية بينهما ركيزة أساسية للعمل.

ورغم ذلك، لم يخلُ الموسم من بعض العيوب، أبرزها نمطية الخصم، وضعف بعض الشخصيات الثانوية، مع ميل إلى تبسيط الحلول. ومع هذا، ظل الأكشن من أبرز عناصر التميز، بفضل واقعيته وابتعاده عن الاستعراض، إذ بدت المعارك فوضوية ومؤلمة، ما عزز الإحساس بالخطر الحقيقي.

في المقابل، جاء الموسم الثاني أكثر طموحا من حيث البناء، إذ سعى إلى تقديم عالم أكبر وشخصيات أكثر تنوعا، مع رفع مستوى الإنتاج بصريا. ولجأ الإخراج لاستخدام لقطات أوسع وحركة كاميرا أكثر ديناميكية، وهو ما أضفى جمالية أكبر على الصورة، لكنه أفقدها شيئا من واقعيتها وقربها من الشخصيات.

أما الأداء التمثيلي، فظل قويا على المستوى الفردي، لكنه تأثر بتوزيع التركيز على عدد أكبر من الشخصيات، ما قلل من وضوح التأثير الجماعي. وتبقى المشكلة الأساسية في هذا الموسم هي التشتت، حيث تبدو بعض الخطوط غير مكتملة، كما فقد العمل جزءا من حميميته لصالح تضخيم الأحداث، الأمر الذي لم يلبث أن انعكس على مصداقية بعض التحولات.

ورغم أن الموسم الأول يظل الأكثر تماسكا ووضوحا على المستوى العاطفي، فإن النهاية المفتوحة الأخيرة تترك المجال قائما لاستمرار الحكاية وإنتاج موسم ثالث، بما يتسق مع طبيعة الصراع الممتد داخل العمل. ومع ذلك، لم تحظَ هذه النهاية بإجماع بسبب غياب الحسم الكافي.

"صيد خارج الحلبة" دراما كورية تجمع بين التشويق والجريمة، ولا تكتفي بما تقدمه من أحداث، بل تراهن على طريقة السرد نفسها، حيث يوظف العنف كأداة لكشف خلل أعمق، لا كغاية بحد ذاتها، وتتميز الشخصيات بأنها ليست استثنائية، بل تنتمي إلى الواقع، مجرد أشخاص عاديين يواجهون ظروفا تفوقهم قسوة، وهو ما يمنح العمل ثقله الإنساني حتى في لحظاته الأكثر مباشرة.

لكن في النهاية، يقف المسلسل أمام احتمالين واضحين: إما أن ينجح في تطوير مساره دون فقدان جوهره، أو أن يظل أسير التوازن الصعب بين بساطة البداية واتساع الامتداد، وفي هذه المعضلة تتحدد قيمته الحقيقية سواء كعمل قابل للاستمرار أو مكتفٍ بما حققه حتى الآن.

التقييم العام:

القصة: 4

التمثيل: 4

الإخراج: 4.5

المؤثرات البصرية: 4.5

