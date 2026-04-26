في أول تعليق لها بعد طرح أغنيتها الجديدة "الحضن شوك"، التي تمثل عودتها الغنائية بعد فترة من الغياب والأزمات الصحية المتتابعة، قالت شيرين عبد الوهاب إن فرحتها بالعودة لا تنسيها ما يمر به الوطن العربي من أحداث مؤلمة، معبرة عن تضامنها الكامل مع الشعوب العربية وتمنيها أن يعم السلام كل الأوطان.

أكدت شيرين أن سعادتها بالأغنية الجديدة لا تعني تجاوز ما يحدث في المنطقة، مشيرة إلى شعورها بالحزن لما يمر به الأشقاء العرب، وانتظار الفرج لهم كما لو كان لكل واحد منهم جزءا من عائلتها، مع الدعاء بانتهاء الغمة وعودة الفرح والاستقرار.

كواليس أزمة صحية قاسية

وخلال مداخلة هاتفية على فضائية "إم بي سي مصر"، كشفت شيرين أنها أقامت في الفترة الماضية في مكان أشبه بالمنتجع، داخل أجواء هادئة وبعيدة عن الضغوط، لتلقي العلاج والتعافي. وقالت: "اتعالجت من أمور كانت دبحاني وكسراني وتعباني، لكن أنا الحمد لله دلوقتي بخير".

وأشارت إلى أنها مرت بفترة صعبة أثقلت كاهلها وأرهقتها بشدة قبل أن تستعيد عافيتها تدريجيا، معربة عن امتنانها الكبير لدعوات الجمهور ومحبتهم التي شعرت معها كأنها فرد من عائلاتهم، مؤكدة أن هذا الدعم كان أحد أهم أسباب تمسكها بالحياة والعودة.

"مشهد من تيتانيك".. واستعادة الرغبة في الحياة

روت شيرين أن رغبتها في العودة إلى الغناء جاءت من شعور يشبه أحد المشاهد الشهيرة في فيلم "تيتانيك"، حين يتمسك الإنسان بفرصته الأخيرة للنجاة. وقالت إنها قررت ألا تستسلم لما مرت به، وأن تعلن لجمهورها أنها لم تنكسر، وأن لديها رغبة حقيقية في الحياة والنجاح واستكمال مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها تلقت في الفترة الماضية رسائل دعم من مقربين، إلى جانب أصوات خافتة رأت أن الوقت لا يزال مبكرا على العودة في ظل القلق على صحتها، لكنها اختارت المضي قدما، مؤكدة أنها عنيدة بطبعها، وأن هذا التوقيت اختارته بنفسها للوقوف من جديد أمام جمهورها.

وأوضحت أنها لا ترى في زيادة الوزن سببا للاختفاء، مشددة على استعدادها للصعود إلى المسرح والغناء، وأن المهم بالنسبة إليها اليوم هو أن تكون "حقيقية" أمام الناس، كما هي دون تصنّع.

العودة إلى الاستوديو.. خفقان قلب وطنين أذن

وعن اللحظات الأولى للعودة إلى الاستوديو، قالت شيرين إن تسجيل "الحضن شوك" جاء بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع توما، موضحة أنها شعرت في البداية بتسارع في ضربات قلبها فور وقوفها أمام الميكروفون، مع طنين في أذنيها، لكنها قررت أن تغمض عينيها وتواصل الغناء حتى لا تفقد تركيزها، خاصة أنها باتت شديدة الحساسية تجاه ما يدور حولها بعد أزمتها النفسية والصحية.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي صاحبت طرح الأغنية، مؤكدة أنها تشعر حاليا بحالة نفسية أفضل، وبأنها استعادت جزءا كبيرا من شغفها بالغناء.

وتحدثت شيرين عن خطتها الفنية المقبلة، مؤكدة استعدادها لطرح عدد من الأغنيات الجديدة خلال الفترة القادمة، كاشفة عن تحضير دويتو غنائي مع محمد حماقي، وعن رغبتها في أن تعوض المرحلة الماضية بحضور فني أكثر استقرارا ونضجا.

شبكة دعم إنسانية.. فنانون يفتحون بيوتهم

خلال المداخلة نفسها، كشفت شيرين عن حجم المساندة التي تلقتها من زملائها في الوسط الفني. وأشارت إلى أن المطرب الشعبي محمود الليثي جهز لها شقة خاصة داخل منزل عائلته لتقيم معهم خلال فترة علاجها، من أجل رعايتها والعناية بها.

كما تحدثت عن المطرب أحمد سعد، الذي تربطها به صداقة تمتد لأكثر من 30 عاما، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي حرصت على التواصل معها للاطمئنان على حالتها.

وأضافت أن الممثلة زينة تولت رعاية ابنتيّ شيرين خلال تلك الفترة، وحرصت على متابعة تفاصيل حياتهما اليومية إلى أن تستقر الأوضاع.

من جانبها، وجهت شيرين رسالة دعم إلى المطرب المصري هاني شاكر بعد مروره بأزمة صحية، متمنية له الشفاء العاجل والعودة سالما إلى جمهوره، مؤكدة ثقتها في قدرته على تجاوز تلك الوعكة بدعوات محبيه.

"الحضن شوك".. عودة طال انتظارها بين تفاعل وانقسام

كانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت أخيرا أغنيتها الجديدة "الحضن شوك"، وشهدت الأغنية تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث رحب عدد كبير من المتابعين بعودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب، وامتلأت التعليقات برسائل الدعم والاشتياق لصوتها.

وتباينت الآراء حول العمل الجديد بين من اعتبره عودة قوية للفنانة المصرية، ومن أبدى ملاحظات على الكلمات واللحن، لكن القاسم المشترك بين أغلب التعليقات كان الترحيب بعودتها وتمني أن تكون بداية مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.

من الأزمات إلى محاولة استعادة التوازن

تأتي عودة شيرين بعد مرحلة شهدت غيابا فنيا وسلسلة من الأزمات الصحية والشخصية أثارت قلق جمهورها والمقربين منها. ومع مطلع عام 2026، دعا الإعلامي عمرو أديب إلى ضرورة مساندتها، فيما أشار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إلى تحركات من فنانين للتواصل معها والاطمئنان عليها، في حين شدد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على أن ما تمر به يتطلب دعما من أسرتها ودائرتها القريبة.

وتعرضت شيرين خلال تلك الفترة لأكثر من أزمة صحية استدعت دخول المستشفى مطلع العام، ثم خضوعها لجراحة لاستئصال المرارة، قبل أن يؤكد محاميها ياسر قنطوش استقرار حالتها وتركيزها على العودة الفنية.

وكان آخر ظهور جماهيري بارز لها في مهرجان موازين – إيقاعات العالم عام 2025، حيث أحيت حفل الختام، لكنه أثار جدلا بعد تعرضها لانتقادات بسبب اعتمادها على التسجيل الصوتي في بعض الفقرات. واليوم، تحاول شيرين أن تعود إلى جمهورها من جديد، مراهنة على أن تكون هذه العودة بداية صفحة أكثر توازنا على المستويين الإنساني والفني.