كيانو ريفز وكاميرون دياز يواجهان الماضي في فيلم "النتيجة"

ينتمي فيلم "النتيجة" (Outcome) إلى أفلام الكوميديا السوداء، وهو من إخراج وبطولة جونا هيل، عن سيناريو مشترك بينه وبين إزرا وودز، ومن إنتاج استوديوهات آبل (Apple Studios)، وعُرض عبر منصتها آبل تي في بلس (Apple TV+) في أبريل/نيسان الجاري.

الفيلم من بطولة كيانو ريفز إلى جانب كاميرون دياز ومات بومر، الذين يأخذون المتفرجين في جولة بحياة نجم هوليوودي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وثقافة الإلغاء.

هوليوود في عصر الإلغاء

تدور أحداث فيلم "النتيجة" حول نجم هوليوودي شهير يُدعى ريف هوك (كيانو ريفز)، الذي يعيش في قلب صناعة الترفيه بكل ما تحمله من امتيازات وضغوط، قبل أن تنقلب حياته فجأة بعد تهديده بتسريب فيديو غامض له -لا يعلم حتى هو ما يحتويه- ومن المفترض، تبعا للمبتز، أن هذا الفيديو يكشف جانبا مظلما من ماضيه.

يضعه هذا التهديد أمام خطر فقدان مكانته المهنية، ويجبره على الدخول في سلسلة من المواجهات، سواء مع أشخاص من ماضيه أساء إليهم ويظن أن أحدهم هو المبتز، وكذلك يواجه صورته الحالية كنجم محبوب، في رحلة تبدو ظاهريا كبحث عن الخلاص، لكنها في الأساس محاولة لإدارة الأزمة.

يمكن قراءة الفيلم بوضوح من خلال زاوية "ثقافة الإلغاء"، فالبطل لا يتحرك بدافع أخلاقي خالص، وحتى محاولته لاستعادة خطايا ماضيه ليست بدافع التعويض عنها، إنما يفعل ذلك تحت ضغط احتمالية "الإلغاء" وفقدان جمهوره، وبالتبعية مكانته.

لتصبح الاعتذارات التي يقدمها لوالدته أو مدير أعماله السابق أو حبيبته التي ضيّع جزءا كبيرا من شبابها، ليست إلا أداء محسوبا، خاضعا لقواعد غير مكتوبة تفرضها الثقافة الهوليوودية والجمهور معا.

يقدم الفيلم نظرة مقربة على ما يمكن تسميته في الوقت الحالي "إدارة الصورة"، أي المجهود الذي يقوم به أي نجم للحفاظ على صورته في عيون العامة.

في الوقت نفسه، يتناول الفيلم مستوى آخر باعتباره عملا عن هوليوود من داخلها، فريف ليس مجرد شخصية فردية، بل نموذج لنظام كامل قائم على صناعة النجوم وتلميع صورهم، فكل خطوة يقوم بها في محاولة احتواء الفضيحة هي جزء من آلية أكبر، من مستشارين ومسؤولي علاقات مهنية، وحتى أصدقاء يتحولون إلى أطراف في إدارة الأزمة، وهنا يطرح سؤالا ضروريا: هل هو فعلا فيلم يكشف زيف هذه الصناعة، أم منغمس ذاتيا لدرجة أنه تحول إلى تأمل يهم صناع السينما أكثر مما يهم المتفرجين؟

إعلان

ما يقدمه الفيلم بوضوح هو صورة لصناعة السينما التي تعلمت على مر السنوات كيف تمتص الصدمات وتعيد إنتاج نفسها، حتى عبر اعترافات زائفة بالخطأ، فبدلا من أن يكون الاعتذار نهاية للأزمة، يصبح مجرد فصل ضمن سردية أكبر تهدف في النهاية إلى الحفاظ على النجم، لا محاسبته.

طموح إخراجي أكبر من أدواته

يحاول فيلم "النتيجة" طرح أسئلة معاصرة عن العلاقة بين الشهرة والأخلاق والجمهور وثقافة الإلغاء، لكنه يقف عند حدود إثارة هذه الأسئلة دون أن يذهب إلى إجابات درامية مرضية، أو بناء فكري متماسك، ومن هنا يمكن الانتقال إلى قراءة العمل بوصفه تجربة طموحة لمخرج يحاول بناء صورته بوصفه مخرجا مؤلفا خارجا عن المعتاد في السينما الهوليودية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حدود إمكاناته مقابل هذا الطموح.

يمثل الفيلم خطوة جديدة في مسار جونا هيل بوصفه مخرجا، خاصة بعد تجربته الأولى "منتصف التسعينيات" (Mid90s)، الفيلم الذي لاقى إشادات نقدية بفضل بساطته وصدقه، لكن في "النتيجة" يبدو أن هيل ينتقل إلى مساحة أكثر تعقيدا، سواء على مستوى الموضوع أو البناء، دون أن يمتلك الأدوات الكافية لإحكام السيطرة على هذا العمل. فبدلا من تقديم فيلم متماسك يحمل رؤية واضحة، نحصل على عمل متردد بين كونه دراسة لنفسية النجم، أو السخرية من هوليوود، أو قصة ابتزاز، دون أن ينتصر لأي منها بشكل حاسم.

يحاول الفيلم كذلك المزج بين الكوميديا السوداء والدراما النفسية، ولكنه لا ينجح في تحقيق توازن حقيقي بينهما، فالمشاهد التي يُفترض أن تكون ساخرة تبدو أحيانا باهتة أو ثقيلة، بينما تفقد اللحظات الدرامية عمقها بسبب هذا التذبذب.

السيناريو -الذي شارك هيل في كتابته- لم ينجح في تحديد نبرة واضحة منذ البداية، ما جعل الفيلم يبدو كأنه ينتقل بين حالتين دون جسر درامي حقيقي، ورغم هذه الإشكاليات يظل الأداء التمثيلي نقطة القوة الوحيدة تقريبا، حيث يقدم كيانو ريفز أداء هادئا ومشحونا بالقلق الداخلي ينسجم مع فكرة نجم يعيش تحت تهديد دائم، ليس فقط بسبب الفيديو الذي يتم ابتزازه بشأنه، وإنما لأن أي خطأ صغير قد يؤدي إلى تدمير مسيرته إذا وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يحاول كل من كاميرون دياز ومات بومر تقديم جانب كوميدي خفيف، إلا أن النص خذلهما بشدة، حيث يبدو الممثلون كأنهم يحاولون ملء فراغات درامية لم تُكتب أساسا.

وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية: فيلم مليء بالأسئلة الذكية، لكنه يفتقر إلى الصياغة التي تمنح هذه الأسئلة وزنا حقيقيا داخل تجربة سينمائية متكاملة.