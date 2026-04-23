فرجينيا وولف تفتتح مهرجان "ساوث باي ساوث ويست لندن" 2026

أعلنت إدارة مهرجان "ساوث باي ساوث ويست لندن" (SXSW London) أن فيلم الكوميديا الرومانسية "ليل ونهار فرجينيا وولف" (Virginia Woolf’s Night and Day) سيفتتح رسميا قائمة أفلام المهرجان لهذا العام، في خطوة تعكس توجه الدورة الجديدة نحو الأعمال الأدبية ذات الطابع العالمي.

الفيلم من إخراج تينا غافاري وسيناريو جوستين وادل، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة البريطانية فرجينيا وولف، التي تحمل الاسم نفسه، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم هيلي بينيت وجاك وايتهول وليلي ألين وتيموثي سبال وجنيفر سوندرز وسالي فيليبس.

نجوم الفيلم في العرض الافتتاحي

ويحضر العرض الافتتاحي عدد من صناع الفيلم ونجومه، بينهم بينيت ووايتهول وفيليبس وميسيا بوتلر، إضافة إلى المخرجة وكاتبة السيناريو، للمشاركة في العرض العالمي الأول ضمن فعاليات المهرجان، التي تنطلق بين 1 و6 يونيو/حزيران.

وكشف المهرجان عن ستة أفلام تتنافس ضمن المسابقة الرسمية وتُعرض لأول مرة في المملكة المتحدة، وهي فيلم "الجانب الآخر من الشمس" (The Other Side of the Sun) للمخرج توفيق صابوني، و"الحظيرة الحمراء" (The Red Hangar) للمخرج خوان بابلو سالاتو، و"رويا" (Roya) للمخرجة مهناز محمدي، و"ذاكرة" (Memory) للمخرجة فلادلينا ساندو، و"إعادة صنع" (Remake) للمخرج روس مكلوي، و"لا يفوز إلا المتمردون" (Only Rebels Win) للمخرجة دانييل عربيد.

ويشهد البرنامج عرضا حصريا لمسلسل الرسوم المتحركة "غت جيرو" (Get Jiro) من إنتاج "وارنر براذرز أنيميشن" (Warner Bros. Animation)، والمستوحى من رواية مصورة للكاتب أنتوني بوردان، وتدور أحداثه في نسخة مستقبلية من مدينة لوس أنجلوس يسيطر فيها كبار الطهاة على مفاصل الحياة.

ويعرض المهرجان فيلم "المنزل المتوحّش" (Savage House)، الذي يلعب بطولته ريتشارد إي غرانت وكلير فوي وبيل باولي وجاك فارثينغ.

أعمال إنسانية جريئة

وفي تعليقها على الاختيارات، قالت رئيسة قسم الشاشة في المهرجان آنا بوغوتسكايا لمجلة "هوليود ريبورتر" (The Hollywood Reporter) إن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية تمثل "أعمالا إنسانية عميقة وجريئة من الناحية الشكلية، تستفزنا وتتحدانا للتفكير بشكل أوسع وأعمق"، وذلك في إشارة إلى توجه المهرجان نحو تقديم سينما "ذات طابع فكري وجمالي".

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية التي تربط بين الإبداع والتقنية، إحداها تستعرض التقنيات الجديدة المستخدمة في فيلم "قصة لعبة 5" (Toy Story 5)، بمشاركة مشرف المؤثرات البصرية توماس جوردان، وأخرى تناقش ظاهرة تحويل الكتب الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي إلى أعمال سينمائية، بمشاركة ممثلين عن "برايم فيديو" (Prime Video) و"بانيجاي" (Banijay).

ويركز المهرجان أيضا على الجوانب المهنية في صناعة السينما من خلال جلسات متخصصة في اختيار الممثلين، بمشاركة أسماء بارزة مثل صوفي هولاند، المعروفة بعملها في مسلسلي "الساحرة" (The Witcher) و"الأربعاء" (Wednesday).

وتُعقد جلسات أخرى تناقش "مسؤوليات القيادة الإبداعية"، بمشاركة ممثلين عن "بي إف آي" (BFI) وشركات إنتاج عالمية مثل "بيرنيل ميديا" (Pernel Media) و"سينكرونيسيتي فيلمز" (Synchronicity Films)، في محاولة لفتح نقاش أوسع حول مستقبل الصناعة وتحدياتها.

ومهرجان "ساوث باي ساوث ويست لندن" امتداد أوروبي لمهرجان "ساوث باي ساوث ويست" (South by Southwest) الشهير، الذي انطلق في مدينة أوستن الأمريكية، ليكون منصة تجمع بين السينما والموسيقى والتكنولوجيا.

ويهدف الحدث في نسخته اللندنية إلى خلق مساحة تفاعلية تربط بين الصناعات الإبداعية المختلفة، من خلال عروض سينمائية عالمية، وحفلات موسيقية، ومعارض تقنية، وجلسات نقاشية تجمع صناع المحتوى ورواد الأعمال والمبدعين.

ويتميز المهرجان بتركيزه على الابتكار والتجارب الجديدة، سواء في طرق السرد أو أدوات الإنتاج، مما يجعله نقطة التقاء بين الفن والصناعة، وفرصة لاكتشاف اتجاهات المستقبل في مجالات الإعلام والترفيه.