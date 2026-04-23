بعد "إن شاء الله".. آن هاثاواي تحصل على نسخة من المصحف

بعد أيام فقط من التفاعل الواسع مع مقطع الممثلة الأمريكية آن هاثاواي الذي قالت فيه عبارة "إن شاء الله" باللغة العربية، عادت الممثلة لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع جديد تحصل فيه على نسخة من المصحف الشريف من أحد المعجبين.

ويمكن سماع صوت الشخص الذي يهدي هاثاواي نسخة من المصحف وهو يقول: "هذه النسخة من القرآن الكريم لك، رأيت الفيديو وأنتِ تقولين إن شاء الله وفكرت في طريقة لتقديم هذه الهدية لك"، فيما ردت الممثلة بشكر الرجل وهي تبتسم في سعادة.

وصُور المقطع على السجادة الحمراء قبل العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "ذا ديفيل ويرز برادا"، أو "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) في العاصمة البريطانية لندن.

والفيلم من بطولة آن هاثاواي وميرل ستريب، وعرض الجزء الأول من الفيلم عام 2006.

تفاعل واسع

وأثار استخدام آن هاثاواي عبارة "إن شاء الله" باللغة العربية خلال لقاء معها موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين المتابعين العرب، الذين تباينت تعليقاتهم بين الإشارة إلى أن استخدام العبارة لا يحمل بالضرورة دلالات دينية، بل نتيجة لتداخل ما، وبين التساؤل عما إذا كانت نتيجة لفضول ثقافي لدى الممثلة.

وقالت هاثاواي في الفيديو: "أريد أن أعيش حياة طويلة وصحية، إن شاء الله".

وتعد هاثاواي من أبرز الممثلات حاليا في هوليوود، وحصلت على جائزة الأوسكار عن فيلم "البؤساء" (Les Misérables)، كما شاركت في أعمال جماهيرية واسعة الانتشار مثل الجزء الأول من "الشيطان يرتدي برادا".