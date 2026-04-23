"الأمير".. إنتاج ضخم يعيد أحمد عز للشاشة الصغيرة

تصدر مسلسل "الأمير" بطولة النجم المصري أحمد عز محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن العمل وطرح الملصق الأول له، والذي كشف عن مشاركة مجموعة من الفنانين من الوطن العربي وتركيا وعدد من النجوم العالميين، تمهيدا لعرضه خلال عام 2027.

وفي توليفة فنية تعكس الطابع العالمي للعمل، سيتولى ستيفن هوبكنز إخراج المسلسل، الذي قام المصري صلاح الجهيني بتأليفه وكتابة السيناريو والحوار، فيما يشارك في بطولته نجوم من العالم العربي وتركيا والعالم مثل أمينة خليل وسامي الشيخ، ومن تركيا توبا بويوك أوستون، المعروفة عربيا ببطولة مسلسل "سنوات الضياع"، ومريم أوزرلي بطلة "حريم السلطان"، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو ألونسو وبول أندرسون.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عبر حساباته على منصات التواصل، إن المسلسل سيكون واحدا من "أضخم الإنتاجات الدرامية العربية القادمة"، وأضاف أن العمل "مختلف بتفاصيله وإنتاجه".، مشيرا إلى أن تصوير العمل سيجري بين الرياض والقاهرة.

الإثارة والشويق

وينتمي مسلسل "الأمير" إلى نوعية أعمال الأكشن والتشويق، إذ تدور أحداثه في أجواء من الصراعات السياسية والتوتر الأمني، إلى جانب خط درامي إنساني يرتكز على العلاقات العائلية، ضمن معالجة بصرية بطابع سينمائي حيث تم رصد 40 مليون دولار ميزانية مبدئية للعمل.

ويجسد أحمد عز خلال الأحداث شخصية ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من العمليات السرية الدولية، تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميا. ومع تعثر مهمته، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح.

في سياق آخر، يترقب أحمد عز طرح فيلمه الجديد "سفن دوجز" (Dogs 7) الذي يشاركه بطولته كريم عبد العزيز، في عمل ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والتشويق، وتولى كتابة السيناريو والحوار له محمد الدباح، بينما يخرجه الثنائي بلال العربي وعادل فلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط الإنتربول خالد العزازي، الذي ينجح في القبض على أحد أخطر عناصر منظمة دولية سرية تحمل اسم "Dogs 7″، قبل أن تعود المنظمة إلى نشاطها مجددا عبر تهريب مخدر شديد الخطورة يستهدف منطقة الشرق الأوسط، ما يدفعه إلى خوض مهمة جديدة تمتد عبر عدة مدن حول العالم.

ويشهد العمل مشاركة واسعة لعدد من الفنانين العرب والعالميين، من بينهم مونيكا بيلوتشي وجيانكارلو إسبوزيتو وسلمان خان وسانجاي دوت وماكس هوانغ، إلى جانب ناصر القصبي، وسيد رجب وتارا عماد وساندي بيلا، فيما يظهر كضيوف شرف كل من هنا الزاهد، ومنة شلبي، وهالة صدقي.